Солнечный ожог

Солнечные ожоги развиваются в результате избыточной экспозиции солнечного ультрафиолетового излучения, характеризуются эритемой, иногда сопровождаются болью и образованием пузырей. Лечение аналогично таковому при термических ожогах, включает холодные компрессы, нестероидные противовоспалительные препараты и в тяжелых случаях стерильные повязки и наружные антибактериальные препараты. Профилактика осуществляется путем ограничения экспозиции солнечного света и использования солнцезащитных препаратов.
Солнечные ожоги возникают в результате избыточного воздействия на кожу ультрафиолетового (УФ) излучения; длины волн в спектре УФ-В (от 280 до 320 нм) вызывают наиболее выраженную реакцию.
(См. также Обзор воздействия солнечного излучения (Overview of Effects of Sunlight)).
Симптомы и признаки солнечного ожога
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Симптомы и признаки солнечного ожога появляются спустя 1–24 часа и, за исключением тяжелых реакций, которые достигают пика в течение 72 часов (обычно от 12 до 24 часов). Изменения кожи варьируют от легкой эритемы с последующим шелушением до боли, отека, повышенной чувствительности кожи и образования пузырей. При поражении большой площади кожного покрова могут развиваться общие симптомы (например, повышение температуры тела, озноб, слабость, шок), подобные симптомам термических ожогов; эти симптомы могут быть обусловлены высвобождением противовоспалительных цитокинов, таких как ИЛ-1. После выраженного солнечного ожога кожа может отшелушиться спустя несколько дней.
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Наиболее часто наблюдающимися осложнениями солнечного ожога являются вторичная инфекция, стойкая пятнистая пигментация и значительное повышение риска развития рака кожи. В течение нескольких недель после отшелушивания кожа может быть крайне чувствительной к солнечному свету.
Лечение солнечного ожога
Холодные компрессы
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
Воздействия солнечного света следует избегать до полного регресса солнечного ожога. Компрессы с холодной водой и прием НПВС внутрь помогают уменьшить симптомы, так же как и наружные средства терапии (например, алоэ вера, другие лосьоны на водной основе) При сильных солнечных ожогах следует избегать использования препаратов на основе петролатума, например, вазелина. Наружные глюкокортикостероидные препараты не более эффективны, чем холодные компрессы. Лечение волдырей должно быть таким же, как и других ожогов второй степени (см. Первичная обработка раны) с использованием стерильных повязок и противомикробных мазей.
Следует избегать наружного применения мазей и лосьонов, содержащих местный анестетик или дифенгидрамин, из-за риска развития аллергического контактного дерматита.
Раннее лечение распространенных тяжелых солнечных ожогов системными глюкокортикостероидами (например, преднизолоном в дозе 20–30 мг перорально 2 раза в день в течение 4 дней у взрослых и подростков) может уменьшить дискомфорт, но целесообразность его использования дискутабельна.
Профилактика солнечных ожогов
Простые меры предосторожности (напр., уменьшение инсоляции, в особенности в полдень; ношение плотнотканной одежды, шляпы и солнцезащитных очков; использование солнцезащитных средств) значительно уменьшают риск получения солнечного ожога.