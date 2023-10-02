Легкий солнечный ожог Изображение SINCLAIR STAMMERS/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Симптомы и признаки солнечного ожога появляются спустя 1–24 часа и, за исключением тяжелых реакций, которые достигают пика в течение 72 часов (обычно от 12 до 24 часов). Изменения кожи варьируют от легкой эритемы с последующим шелушением до боли, отека, повышенной чувствительности кожи и образования пузырей. При поражении большой площади кожного покрова могут развиваться общие симптомы (например, повышение температуры тела, озноб, слабость, шок), подобные симптомам термических ожогов; эти симптомы могут быть обусловлены высвобождением противовоспалительных цитокинов, таких как ИЛ-1. После выраженного солнечного ожога кожа может отшелушиться спустя несколько дней.

Тяжелый солнечный ожог Изображение DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Наиболее часто наблюдающимися осложнениями солнечного ожога являются вторичная инфекция, стойкая пятнистая пигментация и значительное повышение риска развития рака кожи. В течение нескольких недель после отшелушивания кожа может быть крайне чувствительной к солнечному свету.