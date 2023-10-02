Актинические кератозы – это предраковые изменения в клетках кожи (кератиноцитах), которые являются частым следствием многолетнего пребывания на солнце. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение обычно включает терапию, направленную на очаг или область поражения.
Распространенность актинического кератоза высокая и увеличивается с возрастом. Актинические кератозы представляют значительный риск прогрессирования плоскоклеточного рака. Предполагаемая скорость прогрессирования каждого отдельного случая актинического кератоза до плоскоклеточного рака широко варьирует в медицинской литературе, но консенсусные оценки чаще всего колеблются от < 1% до 10%. Актинический кератоз, который не прогрессирует в плоскоклеточную карциному, может регрессировать или персистировать как актинический кератоз. Регрессирующие поражения могут впоследствии рецидивировать.
В дополнение к многолетнему пребыванию на солнце, другие факторы риска актинического кератоза включают пожилой возраст, основную иммуносупрессию, светлые или рыжие волосы, голубые глаза и I или II тип кожи (см. Таблицу Классификация по типу кожи Фитцпатрика).
Классификация типов кожи по Фицпатрику
Тип кожи
Типичные особенности
Способность к загару
I
Бледная белая кожа, рыжие или светлые волосы, голубые или зеленые глаза, веснушки
Всегда сгорает, никогда не загорает
II
Светлая кожа, рыжие или светлые волосы, голубые, карие или зеленые глаза
Легко сгорает, загорает с трудом
III
Более темный оттенок белой кожи, любой цвет глаз или волос
Иногда умеренно сгорает, загорает постепенно
Внутривенно
Светло-коричневая кожа
Сгорает только слегка, легко загорает
V
Смуглая кожа
Редко сгорает, легко покрывается темным загаром
VI
Темно-коричневая или черная кожа
Никогда не сгорает, всегда загорает очень легко
(См. также Обзор воздействия солнечного излучения (Overview of Effects of Sunlight)).
Симптомы и признаки актинического кератоза
При актинических кератозах часто имеются прикрепленные чешуйки и их иногда легче ощутить, чем увидеть. Актинические кератозы могут иметь утолщенный или гипертрофический характер и иногда формировать кожный рог. Они могут быть розового, красного или, реже, серого или коричневого цвета. Поражения часто развиваются на открытых участках кожи (например, облысевших участках волосистой части головы, лица, шеи, дистальных отделов верхних или нижних конечностей). Диффузное поражение губы называется актиническим хейлитом.
Диагностика актинического кератоза
Клиническое обследование
Диагностика актинического кератоза часто основывается на визуальом и тактильном осмотре; элементы поражения при пальпации становятся грубыми и шелушащимися. Их следует дифференцировать от себорейного кератоза, число и размер которых с возрастом увеличиваются. Себорейные кератомы часто имеют восковидную поверхность и производят впечатление «прилепленных» образований, но могут этим напоминать актинический кератоз. При внимательном обследовании обычно выявляются отличительные признаки образования. Актинический кератоз можно отличить от себорейного кератоза по грубым, шероховатым на ощупь чешуйкам и эритеме. В отличие от актинического кератоза, себорейный кератоз появляется также на закрытых участках кожного покрова и не относится к предраковым состояниям.
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Лечение актинических кератозов
Терапия, направленная на лечение очагов или областей поражения
Варианты лечения зависят от количества поражений, их локализации, размеров фотоповреждения и предпочтений пациента, но обычно они делятся на две категории:
Лечение, направленное на очаги поражений
Терапию направленную на весь участок поражения
При проведении лечения, направленном на очаги поражений, отдельные элементы удаляются физически. Этот вариант может быть предпочтительней, если у пациента есть только несколько актинических кератозов, или если он не может или не желает использовать другие варианты терапии. Криохирургия (замораживание жидким азотом) является наиболее распространенной формой лечения, которое направлено на очаги поражений. Кюретаж (выскабливание кюреткой) является альтернативным методом лечения. Преимуществом лечения, направленном на очаги поражения, является то, что проводится однократно в кабинете врача, однако оно может не затронуть очаги с субклиническими изменениями, а также имеет более высокий риск образования рубцов.
При терапии, направленной на области поражений, местное лечение применяется на более крупных, диффузных участках поражений. Местные кремы с фторурацилом (5-ФУ) и имиквимод являются стандартными препаратами первой линии. Альтернативные варианты включают диклофенак гель и тирбанибулиновую мазь.
5-ФУ ингибирует тимидилатсинтетазу, ограничивая синтез ДНК и вызывая гибель поврежденных клеток. 5-FU 5% -й крем наносится 2 раза в день в течение 3–4 недель. Недавнее исследование показало, что 5-ФУ является наиболее эффективным лечением для актинического кератоза (1). Ранние данные исследований свидетельствуют о том, что сочетание 5% крема с ФУ с 0,005% кальципотриола может повысить эффективность 5-ФУ (2).
Имиквимод является модификатором иммунного ответа, который стимулирует локальную индукцию цитокинов, что приводит к оживленной местной воспалительной реакции. Имиквимод 5% -й крем наносится 2 раза в неделю в течение 16 недель подряд.
Диклофенак – нестероидный противовоспалительный препарат, который ингибирует как циклооксигеназу, так и активирует каскад арахидоновой кислоты. Диклофенак 3% (в 2,5% -м гиалуронановом геле) применяется 2 раза в день в течение 60-90 дней. Его использование ограничено его низкой эффективностью.
Тирбанибулин является ингибитором микротрубочек, который угнетает полимеризацию тубулина и передачу сигналов Src-киназы, вызывая гибель поврежденных клеток. Тирбанибулин в виде 1%-ной мази применяют 1 раз в день в течение 5 дней; однако в настоящее время имеются только краткосрочные данные о его безопасности и эффективности.
Эти препараты для местного применения могут вызывать воспаление (часто с покраснением и шелушением) и боль во время лечения и обычно в течение 1–2 недель после этого.
Фотодинамическая терапия – еще один вид терапии, направленной на области поражений. Она включает наружное нанесение фотосенсибилизатора (например, аминолевулината, метиламинолевулината) с последующим освещением светом с определенной длиной волны, которое преимущественно влияет только на фотоповрежденную кожу. Подобно местной полевой терапии, фотодинамическая терапия может вызвать покраснение и шелушение во время лечения. Может потребоваться более одного курса лечения.
Если пациенты не реагируют на терапию, врачи должны рассмотреть возможность проведения биопсии для исключения плоскоклеточной карциномы.
Пациентам также следует рассказать о важности солнцезащитных средств.
Справочные материалы по лечению
1. Jansen M, Kessels J, Nelemans P, Kouloubis N, et al: Randomized trial of four treatment approaches for actinic keratosis. N Engl J Med 380(10):935–946, 2019. doi: 10.1056/NEJMoa1811850
2. Cunningham TJ, Tabacchi M, Eliane JP, et al: Randomized trial of calcipotriol combined with 5-fluorouracil for skin cancer precursor immunotherapy. J Clin Invest 127(1):106–116, 2017. doi: 10.1172/JCI89820