Актинические кератозы

Терапия, направленная на лечение очагов или областей поражения

Варианты лечения зависят от количества поражений, их локализации, размеров фотоповреждения и предпочтений пациента, но обычно они делятся на две категории:

Лечение, направленное на очаги поражений

Терапию направленную на весь участок поражения

При проведении лечения, направленном на очаги поражений, отдельные элементы удаляются физически. Этот вариант может быть предпочтительней, если у пациента есть только несколько актинических кератозов, или если он не может или не желает использовать другие варианты терапии. Криохирургия (замораживание жидким азотом) является наиболее распространенной формой лечения, которое направлено на очаги поражений. Кюретаж (выскабливание кюреткой) является альтернативным методом лечения. Преимуществом лечения, направленном на очаги поражения, является то, что проводится однократно в кабинете врача, однако оно может не затронуть очаги с субклиническими изменениями, а также имеет более высокий риск образования рубцов.

При терапии, направленной на области поражений, местное лечение применяется на более крупных, диффузных участках поражений. Местные кремы с фторурацилом (5-ФУ) и имиквимод являются стандартными препаратами первой линии. Альтернативные варианты включают диклофенак гель и тирбанибулиновую мазь.

5-ФУ ингибирует тимидилатсинтетазу, ограничивая синтез ДНК и вызывая гибель поврежденных клеток. 5-FU 5% -й крем наносится 2 раза в день в течение 3–4 недель. Недавнее исследование показало, что 5-ФУ является наиболее эффективным лечением для актинического кератоза (1). Ранние данные исследований свидетельствуют о том, что сочетание 5% крема с ФУ с 0,005% кальципотриола может повысить эффективность 5-ФУ (2).

Имиквимод является модификатором иммунного ответа, который стимулирует локальную индукцию цитокинов, что приводит к оживленной местной воспалительной реакции. Имиквимод 5% -й крем наносится 2 раза в неделю в течение 16 недель подряд.

Диклофенак – нестероидный противовоспалительный препарат, который ингибирует как циклооксигеназу, так и активирует каскад арахидоновой кислоты. Диклофенак 3% (в 2,5% -м гиалуронановом геле) применяется 2 раза в день в течение 60-90 дней. Его использование ограничено его низкой эффективностью.

Тирбанибулин является ингибитором микротрубочек, который угнетает полимеризацию тубулина и передачу сигналов Src-киназы, вызывая гибель поврежденных клеток. Тирбанибулин в виде 1%-ной мази применяют 1 раз в день в течение 5 дней; однако в настоящее время имеются только краткосрочные данные о его безопасности и эффективности.

Эти препараты для местного применения могут вызывать воспаление (часто с покраснением и шелушением) и боль во время лечения и обычно в течение 1–2 недель после этого.

Фотодинамическая терапия – еще один вид терапии, направленной на области поражений. Она включает наружное нанесение фотосенсибилизатора (например, аминолевулината, метиламинолевулината) с последующим освещением светом с определенной длиной волны, которое преимущественно влияет только на фотоповрежденную кожу. Подобно местной полевой терапии, фотодинамическая терапия может вызвать покраснение и шелушение во время лечения. Может потребоваться более одного курса лечения.

Если пациенты не реагируют на терапию, врачи должны рассмотреть возможность проведения биопсии для исключения плоскоклеточной карциномы.

Пациентам также следует рассказать о важности солнцезащитных средств.