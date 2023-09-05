Склероатрофический лишай – это воспалительный дерматоз неизвестной этиологии, возможно, аутоиммунного характера, обычно поражающий аногенитальную область. Диагноз обычно ставится на основании клинических признаков и подтверждается с помощью биопсии кожи. Лечение проводится местными кортикостероидами высокой степени активности.

Самым ранним признаком является хрупкость кожи, образование кровоподтеков и иногда пузырей. Высыпания обычно сопровождаются зудом различной интенсивности, от умеренного до тяжелого. При возникновении склероатрофического лишая у детей клиническая картина может быть принята за признаки сексуального насилия. Со временем пораженные ткани атрофируются, истончаются, присоединяются гипопигментация (могут отмечаться пятна поствоспалительной гиперпигментации), трещины и чешуйки. Выделяют гиперкератотическую и фиброзную формы.

При тяжелом и длительном течении формируются рубцы, деформируются или резорбируются нормальные анатомические структуры аногенитальной области. У женщин эта деформация может привести даже к полной деструкции малых половых губ и клитора. У мужчин может развиться фимоз или слияние крайней плоти с венечной бороздой.

Проявления склероатрофического лишая Склероатрофический лишай На этом изображении показаны атрофия, гипопигментация и гиперпигментация половых губ (сверху), а также атрофия и гипопигментация головки полового члена (снизу), возникающие в результате склеротического лишая. ... Прочитайте дополнительные сведения Images courtesy of Joe Miller (top) and Brian Hill (bottom) via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Склероатрофический лишай (в вульварной и перианальной области) На этой отографии показана атрофия и гипопигментация в вульварной и перианальной области. Изображение предоставлено E. Laurie Tolman, MD. Склероатрофический лишай (перианальные проявления) На этой фотографии показано рубцевание, атрофия и измененная анатомия перианальной области. Изображение предоставлено E. Laurie Tolman, MD. Склероатрофический лишай (проявления на губах) На этой фотографии показаны фарфоровые белые пятна и пурпура на малых половых губах, а также ранняя стадия срастания половых губ. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено E. Laurie Tolman, MD. Склеротический лишай (атрофический) На этом изображении показаны гипопигментированные, "фарфоровые" белые пятна склероатрофического лишая. Image courtesy of Karen McKoy, MD. Склероатрофический лишай На этом изображении показаны атрофия, гипопигментация и гиперпигментация половых губ (сверху), а также атрофия и гипопигментация головки полового члена (снизу), возникающие в результате склеротического лишая. ... Прочитайте дополнительные сведения Images courtesy of Joe Miller (top) and Brian Hill (bottom) via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Склероатрофический лишай (в вульварной и перианальной области) На этой отографии показана атрофия и гипопигментация в вульварной и перианальной области. Изображение предоставлено E. Laurie Tolman, MD. Склероатрофический лишай (перианальные проявления) На этой фотографии показано рубцевание, атрофия и измененная анатомия перианальной области. Изображение предоставлено E. Laurie Tolman, MD. Склероатрофический лишай (проявления на губах) На этой фотографии показаны фарфоровые белые пятна и пурпура на малых половых губах, а также ранняя стадия срастания половых губ. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено E. Laurie Tolman, MD. Склеротический лишай (атрофический) На этом изображении показаны гипопигментированные, "фарфоровые" белые пятна склероатрофического лишая. Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Диагностика склероатрофического лишая Клиническая оценка

Иногда биопсия Диагноз на склероатрофический лишай обычно основывается на данных клинической картины, особенно в запущенных случаях; однако следует проводить биопсию при любом дерматозе в аногенитальной области, не реагирующим на легкую стандартную терапию (например, местные препараты гидрокортизона, противогрибковые препараты). Особенно важно проводить биопсию любого участка, в котором сформировалось утолщение или язва, поскольку склероатрофический лишай ассоциируется с повышенной частотой развития плоскоклеточного рака (1). Справочные материалы по диагностике 1. Leis M, Singh A, Li C, et al: Risk of vulvar squamous cell carcinoma in lichen sclerosus and lichen planus: A systematic review. J Obstet Gynaecol Can 44(2):182–192, 2022. doi: 10.1016/j.jogc.2021.09.023

Лечение склероатрофического лишая Местные кортикостероидные препараты Лечение склеротизирующего лишая заключается в применении сильных наружных глюкокортикостероидов (препаратов, которые в остальных случаях в этой анатомической области применяются крайне осторожно). Заболевание в целом трудноизлечимо, поэтому необходимо долгосрочное лечение и наблюдение. Необходимо контролировать возникновение плоскоклеточного рака и сексуальной дисфункции, а также обеспечить психологическую поддержку.