Высыпания бессимптомны или сопровождаются зудом и чаще всего локализуются на коже волосистой части головы, разгибательных поверхностях локтей и коленей, крестце, ягодицах (часто в ягодичной складке) и в области гениталий. Также могут поражаться ногти, кожа в области бровей, подмышечных ямок, пупка и перианальной области.

Бляшки могут выглядеть фиолетовыми у пациентов с темной кожей и розовыми или красными у пациентов со светлой кожей, но ключевые признаки, такие как шелушение и распределение (например, на разгибательных локтях, туловище, ногах и периумбиликальной области), одинаковы для всех тонов кожи.

Высыпания могут носить распространенный характер, сливаться с образованием очагов поражения, охватывающих целые анатомические области и участки кожи между ними.

В зависимости от типа заболевания высыпания могут иметь различный внешний вид.

Признаки псориаза Псориатические бляшки Псориаз, как правило, проявляется в виде бляшек, покрытых толстыми, серебристыми, блестящими чешуйками. Псориатические бляшки — возвышающиеся над поверхностью кожи, пальпируемые очаги > 10 мм в диаметре. ... Прочитайте дополнительные сведения Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD). Псориаз (бляшки) На этом изображении показаны псориатические бляшки. У пациентов с более темным оттенком кожи бляшки могут выглядеть фиолетовыми, но ключевые особенности, такие как шелушение и характер распределения (например, на внешней стороне локтей, туловище, ногах и области вокруг пупка), одинаковы для всех оттенков кожи. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Karen McKoy, MD. Псориаз (на локтях) На этой фотографии показаны эритематозные бляшки, покрытые серебристо-белыми чешуйками, на разгибательной поверхности локтей. Такое проявление типично для бляшечного псориаза. ... Прочитайте дополнительные сведения SCIENCE PHOTO LIBRARY Псориаз (на пальцах) На этой фотографии изображены пятна чешуйчатой эритематозной кожи с утолщенными участками, а также обесцвеченные ломкие ногтевые пластины. ... Прочитайте дополнительные сведения DR. HAROUT TANIELIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY Псориаз (на коже головы) На этом снимке изображена красная, шелушащаяся и утолщенная кожа головы у пациента с псориазом. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Псориаз ногтей с точечными углублениями и изменением цвета Эта фотография показывает беспорядочно расположенные точечные углубления и участки желто-коричневого цвета ("масляные пятна") у пациента с псориазом. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Псориаз ногтей с утолщением и разрушением ногтевой пластинки На этой фотографии слева изображено утолщение и разрушение ногтевой пластины на большом пальце ноги. На руке (справа) видны точковидные вдавления и онихолиз, что позволяет предположить псориаз ногтей. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Пустулёзный псориаз (Ноги) На этом снимке показаны распространенные пустулы на подошвах пациента с эритродермическим пустулезным псориазом. Image courtesy of Karen McKoy, MD. Пустулезный стойкий акродерматит Аллопо На этой фотографии показаны пустулезные поражения на кончике пальца у пациента со стойким акродерматитом Аллопо (локализованной формой пустулезного псориаза). ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Обратный псориаз При обратном псориазе красные блестящие пятна (иногда без чешуек) образуются в опрелых участках, таких как инфрамаммарная складка. ... Прочитайте дополнительные сведения SCIENCE PHOTO LIBRARY Каплевидный псориаз На этой фотографии изображены многочисленные бляшки на туловище 22-летнего мужчины с каплевидным псориазом. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Эритродермический псориаз На данной фотографии показана диффузная эритематозная сыпь на туловище пациента с эритродермическим псориазом. SCIENCE PHOTO LIBRARY Ладонно-подошвенный псориаз (ладон) На данной фотографии показаны гиперкератозные отдельные бляшки на ладони пациента с ладонно-подошвенным псориазом. SCIENCE PHOTO LIBRARY Ладонно-подошвенный псориаз (подошва) На данной фотографии показаны гиперкератозные отдельные бляшки на подошве пациента с ладонно-подошвенным псориазом. SCIENCE PHOTO LIBRARY Ладонно-подошвенный пустулез На этой фотографии показаны эритематозные макулы и пустулы на стопе пациента с пустулезным псориазом. Image courtesy of Karen McKoy, MD. Псориатические бляшки Псориаз, как правило, проявляется в виде бляшек, покрытых толстыми, серебристыми, блестящими чешуйками. Псориатические бляшки — возвышающиеся над поверхностью кожи, пальпируемые очаги > 10 мм в диаметре. ... Прочитайте дополнительные сведения Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD). Псориаз (бляшки) На этом изображении показаны псориатические бляшки. У пациентов с более темным оттенком кожи бляшки могут выглядеть фиолетовыми, но ключевые особенности, такие как шелушение и характер распределения (например, на внешней стороне локтей, туловище, ногах и области вокруг пупка), одинаковы для всех оттенков кожи. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Karen McKoy, MD. Псориаз (на локтях) На этой фотографии показаны эритематозные бляшки, покрытые серебристо-белыми чешуйками, на разгибательной поверхности локтей. Такое проявление типично для бляшечного псориаза. ... Прочитайте дополнительные сведения SCIENCE PHOTO LIBRARY Псориаз (на пальцах) На этой фотографии изображены пятна чешуйчатой эритематозной кожи с утолщенными участками, а также обесцвеченные ломкие ногтевые пластины. ... Прочитайте дополнительные сведения DR. HAROUT TANIELIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY Псориаз (на коже головы) На этом снимке изображена красная, шелушащаяся и утолщенная кожа головы у пациента с псориазом. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Псориаз ногтей с точечными углублениями и изменением цвета Эта фотография показывает беспорядочно расположенные точечные углубления и участки желто-коричневого цвета ("масляные пятна") у пациента с псориазом. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Псориаз ногтей с утолщением и разрушением ногтевой пластинки На этой фотографии слева изображено утолщение и разрушение ногтевой пластины на большом пальце ноги. На руке (справа) видны точковидные вдавления и онихолиз, что позволяет предположить псориаз ногтей. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Пустулёзный псориаз (Ноги) На этом снимке показаны распространенные пустулы на подошвах пациента с эритродермическим пустулезным псориазом. Image courtesy of Karen McKoy, MD. Пустулезный стойкий акродерматит Аллопо На этой фотографии показаны пустулезные поражения на кончике пальца у пациента со стойким акродерматитом Аллопо (локализованной формой пустулезного псориаза). ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Обратный псориаз При обратном псориазе красные блестящие пятна (иногда без чешуек) образуются в опрелых участках, таких как инфрамаммарная складка. ... Прочитайте дополнительные сведения SCIENCE PHOTO LIBRARY Каплевидный псориаз На этой фотографии изображены многочисленные бляшки на туловище 22-летнего мужчины с каплевидным псориазом. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Эритродермический псориаз На данной фотографии показана диффузная эритематозная сыпь на туловище пациента с эритродермическим псориазом. SCIENCE PHOTO LIBRARY Ладонно-подошвенный псориаз (ладон) На данной фотографии показаны гиперкератозные отдельные бляшки на ладони пациента с ладонно-подошвенным псориазом. SCIENCE PHOTO LIBRARY Ладонно-подошвенный псориаз (подошва) На данной фотографии показаны гиперкератозные отдельные бляшки на подошве пациента с ладонно-подошвенным псориазом. SCIENCE PHOTO LIBRARY Ладонно-подошвенный пустулез На этой фотографии показаны эритематозные макулы и пустулы на стопе пациента с пустулезным псориазом. Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Среди различных подтипов псориаза (см. таблицу Подтипы псориаза) бляшечный псориаз (обыкновенный псориаз или хронический бляшечный псориаз) составляет около 90%; поражения представляют собой отдельные эритематозные папулы или бляшки, покрытые толстыми серебристыми блестящими чешуйками. Высыпания появляются постепенно, ремиссии и обострения развиваются спонтанно или соответственно воздействию провоцирующих факторов.

Артрит развивается у 5–30% больных и может служить причиной инвалидизации больного (псориатический артрит); процесс может привести к разрушению суставов.

Псориаз редко угрожает жизни, но может нарушать представление пациента о самом себе. Наряду с изменением внешнего вида пациента большое количество времени, требующееся для лечения распространенных высыпаний на коже или волосистой части головы и для поддержания чистоты одежды и постельных принадлежностей, может снизить качество жизни больного.