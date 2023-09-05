Псориаз – это воспалительное заболевание, сопровождающееся образованием чаще всего эритематозных папул и бляшек с четкими границами и серебристыми чешуйками на поверхности. В развитии заболевания играет роль ряд факторов, в т.ч. генетических. Часто встречающиеся провоцирующие факторы: травма, инфекционные заболевания и прием определенных лекарственных препаратов. Симптомы обычно минимально выражены, но может развиваться зуд различной степени тяжести, от слабо выраженного до тяжелого. Главной жалобой может быть косметический недостаток, причиняемый высыпаниями. У некоторых людей также развивается псориатический артрит. Диагноз устанавливается на основании данных клинической картины и локализации высыпаний. Лечение может включать местное лечение (например, кортикостероиды, аналоги витамина D3, ингибиторы кальциневрина, тазаротен, рофлумиласт, тапинароф, эмоленты, салициловую кислоту, каменноугольный деготь, антралин), фототерапию и, в тяжелых случаях, системные препараты (например, метотрексат, пероральные ретиноиды, циклоспорин, другие иммунодепрессанты [биологические или малые молекулы]).
Псориаз – это избыточная пролиферация кератиноцитов эпидермиса в сочетании с воспалением эпидермиса и дермы.
Оценки распространенности псориаза сильно различаются в разных группах населения, и вполне вероятно, что данные о псориазе занижены среди людей с темной кожей по сравнению с людьми со светлой кожей (1). В одном исследовании сообщалось о частоте от 0 до 1,4% у детей и от 0,5 до 11,4% у взрослых (2). Пик заболеваемости псориазом имеет примерно бимодальный характер, чаще всего заболевание начинается в возрасте 16–22 лет и 57–60 лет, но заболевание может манифестировать в любом возрасте.
Справочные материалы
1. Kaufman BP, Alexis AF: Psoriasis in Skin of Color: Insights into the Epidemiology, Clinical Presentation, Genetics, Quality-of-Life Impact, and Treatment of Psoriasis in Non-White Racial/Ethnic Groups. Am J Clin Dermatol 19(3):405-423, 2018. doi: 10.1007/s40257-017-0332-7
2. Michalek IM, Loring B, John SM: A systematic review of worldwide epidemiology of psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 31(2):205–212, 2017. doi: 10.1111/jdv.13854
Этиология псориаза
Причина развития псориаза неясна, но в патогенезе играет роль стимуляция кератиноцитов эпидермиса; Т-клетки, по-видимому, играют главную роль. Часто семейный анамнез больных отягощен, и выявляется связь развития псориаза с определенными генами, кодирующими главный комплекс гистосовместимости (Cw6, B13, B17). Полногеномный анализ генетического сцепления выявил многочисленные локусы подверженности к псориазу; локус PSORS1 на хромосоме 6p21 играет наибольшую роль в определении восприимчивости пациента к развитию псориаза. Считается, что некое внешнее воздействие провоцирует воспалительную реакцию с последующей гиперпролиферацией кератиноцитов (1).
Хорошо известные триггеры включают:
Травма (феноемн Кебнера)
Солнечный ожог
ВИЧ-инфекция
Бета-гемолитическая стрептококковая инфекция (приводящая к каплевидному псориазу)
Лекарственные препараты (в особенности бета-блокаторы, хлорохин, литий, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, индометацин, тербинафин, интерферон-альфа, ингибиторы иммунных контрольных точек и ингибиторы фактора некроза опухоли)
Эмоциональный стресс
Употребление алкоголя
Курение табака
Ожирение
Справочные материалы по этиологии
1. Zhou X, Chen Y, Cui L, et al: Advances in the pathogenesis of psoriasis: From keratinocyte perspective. Cell Death Dis 13(1):81, 2022. doi: 10.1038/s41419-022-04523-3
Симптомы и признаки псориаза
Высыпания бессимптомны или сопровождаются зудом и чаще всего локализуются на коже волосистой части головы, разгибательных поверхностях локтей и коленей, крестце, ягодицах (часто в ягодичной складке) и в области гениталий. Также могут поражаться ногти, кожа в области бровей, подмышечных ямок, пупка и перианальной области.
Бляшки могут выглядеть фиолетовыми у пациентов с темной кожей и розовыми или красными у пациентов со светлой кожей, но ключевые признаки, такие как шелушение и распределение (например, на разгибательных локтях, туловище, ногах и периумбиликальной области), одинаковы для всех тонов кожи.
Высыпания могут носить распространенный характер, сливаться с образованием очагов поражения, охватывающих целые анатомические области и участки кожи между ними.
В зависимости от типа заболевания высыпания могут иметь различный внешний вид.
Псориаз, как правило, проявляется в виде бляшек, покрытых толстыми, серебристыми, блестящими чешуйками. Псориатические бляшки — возвышающиеся над поверхностью кожи, пальпируемые очаги > 10 мм в диаметре.
Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).
На этом изображении показаны псориатические бляшки. У пациентов с более темным оттенком кожи бляшки могут выглядеть фиолетовыми, но ключевые особенности, такие как шелушение и характер распределения (например, на внешней стороне локтей, туловище, ногах и области вокруг пупка), одинаковы для всех оттенков кожи.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
На этой фотографии показаны эритематозные бляшки, покрытые серебристо-белыми чешуйками, на разгибательной поверхности локтей. Такое проявление типично для бляшечного псориаза.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии изображены пятна чешуйчатой эритематозной кожи с утолщенными участками, а также обесцвеченные ломкие ногтевые пластины.
DR. HAROUT TANIELIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этом снимке изображена красная, шелушащаяся и утолщенная кожа головы у пациента с псориазом.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Эта фотография показывает беспорядочно расположенные точечные углубления и участки желто-коричневого цвета ("масляные пятна") у пациента с псориазом.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии слева изображено утолщение и разрушение ногтевой пластины на большом пальце ноги. На руке (справа) видны точковидные вдавления и онихолиз, что позволяет предположить псориаз ногтей.
© Springer Science+Business Media
На этом снимке показаны распространенные пустулы на подошвах пациента с эритродермическим пустулезным псориазом.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
На этой фотографии показаны пустулезные поражения на кончике пальца у пациента со стойким акродерматитом Аллопо (локализованной формой пустулезного псориаза).
© Springer Science+Business Media
При обратном псориазе красные блестящие пятна (иногда без чешуек) образуются в опрелых участках, таких как инфрамаммарная складка.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии изображены многочисленные бляшки на туловище 22-летнего мужчины с каплевидным псориазом.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На данной фотографии показана диффузная эритематозная сыпь на туловище пациента с эритродермическим псориазом.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
На данной фотографии показаны гиперкератозные отдельные бляшки на ладони пациента с ладонно-подошвенным псориазом.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
На данной фотографии показаны гиперкератозные отдельные бляшки на подошве пациента с ладонно-подошвенным псориазом.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии показаны эритематозные макулы и пустулы на стопе пациента с пустулезным псориазом.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
Псориаз, как правило, проявляется в виде бляшек, покрытых толстыми, серебристыми, блестящими чешуйками. Псориатические бляшки — возвышающиеся над поверхностью кожи, пальпируемые очаги > 10 мм в диаметре.
Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).
На этом изображении показаны псориатические бляшки. У пациентов с более темным оттенком кожи бляшки могут выглядеть фиолетовыми, но ключевые особенности, такие как шелушение и характер распределения (например, на внешней стороне локтей, туловище, ногах и области вокруг пупка), одинаковы для всех оттенков кожи.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
На этой фотографии показаны эритематозные бляшки, покрытые серебристо-белыми чешуйками, на разгибательной поверхности локтей. Такое проявление типично для бляшечного псориаза.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии изображены пятна чешуйчатой эритематозной кожи с утолщенными участками, а также обесцвеченные ломкие ногтевые пластины.
DR. HAROUT TANIELIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этом снимке изображена красная, шелушащаяся и утолщенная кожа головы у пациента с псориазом.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Эта фотография показывает беспорядочно расположенные точечные углубления и участки желто-коричневого цвета ("масляные пятна") у пациента с псориазом.
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии слева изображено утолщение и разрушение ногтевой пластины на большом пальце ноги. На руке (справа) видны точковидные вдавления и онихолиз, что позволяет предположить псориаз ногтей.
© Springer Science+Business Media
На этом снимке показаны распространенные пустулы на подошвах пациента с эритродермическим пустулезным псориазом.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
На этой фотографии показаны пустулезные поражения на кончике пальца у пациента со стойким акродерматитом Аллопо (локализованной формой пустулезного псориаза).
© Springer Science+Business Media
При обратном псориазе красные блестящие пятна (иногда без чешуек) образуются в опрелых участках, таких как инфрамаммарная складка.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии изображены многочисленные бляшки на туловище 22-летнего мужчины с каплевидным псориазом.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На данной фотографии показана диффузная эритематозная сыпь на туловище пациента с эритродермическим псориазом.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
На данной фотографии показаны гиперкератозные отдельные бляшки на ладони пациента с ладонно-подошвенным псориазом.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
На данной фотографии показаны гиперкератозные отдельные бляшки на подошве пациента с ладонно-подошвенным псориазом.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии показаны эритематозные макулы и пустулы на стопе пациента с пустулезным псориазом.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
Среди различных подтипов псориаза (см. таблицу Подтипы псориаза) бляшечный псориаз (обыкновенный псориаз или хронический бляшечный псориаз) составляет около 90%; поражения представляют собой отдельные эритематозные папулы или бляшки, покрытые толстыми серебристыми блестящими чешуйками. Высыпания появляются постепенно, ремиссии и обострения развиваются спонтанно или соответственно воздействию провоцирующих факторов.
Артрит развивается у 5–30% больных и может служить причиной инвалидизации больного (псориатический артрит); процесс может привести к разрушению суставов.
Псориаз редко угрожает жизни, но может нарушать представление пациента о самом себе. Наряду с изменением внешнего вида пациента большое количество времени, требующееся для лечения распространенных высыпаний на коже или волосистой части головы и для поддержания чистоты одежды и постельных принадлежностей, может снизить качество жизни больного.
Подвиды псориаза
Класс
Описание
Лечение и прогноз
Пустулезный стойкий акродерматит Аллопо
Пустулезный псориаз ограничивается поражением дистальных фаланг пальцев рук или ног, иногда только на одном пальце
При разрешении процесса происходит шелушение кожи и образуется корочка
Лечение: cистемные ретиноиды, аналоги витамина D3 (например, кальципотриол), кортикостероиды местного действия, системные иммунодепрессанты (например, биологические препараты, малые молекулы)
Прогноз: периодические ремиссии и рецидивы
Эритродермический псориаз
Постепенное или внезапное диффузное покраснение, как правило, у пациентов с бляшечным псориазом (может быть первым проявлением эритродермического псориаза); типичные псориатические бляшки менее выражены или отсутствуют
Чаще всего вызывается неправильным использованием местных или системных кортикостероидов или светолечением
Лечение: системные иммунодепрессанты (например, метотрексат, циклоспорин, биологические препараты, малые молекулы) или интенсивная местная терапия, иногда в качестве стационарной терапии
Смолы, антралин и фототерапия могут усугубить состояние
Прогноз: хороший, если устранить триггерные факторы
Генерализованный пустулезный псориаз
Бурное начало в виде обширной эритемы со стерильными пустулами
Лечение: системные ретиноиды или метотрексат
Прогноз: если не лечить, может привести к летальному исходу из-за гиперсистолической сердечной недостаточности
Каплевидный псориаз
Внезапное появление многочисленных бляшек 0,5-1,5 см в диаметре; обычно на туловище у детей и молодых людей после стрептококкового фарингита.
Лечение: при необходимости антибиотики для лечения основной стрептококковой инфекции
Возможно местное и/или системное лечение после антибиотиков
Прогноз: отличный, часто со стойким выздоровлением
Может прогрессировать до бляшечного псориаза
Обратный псориаз
Псориаз в местах естественных складок кожи (паховых, ягодичных, подмышечных, подгрудных, задних ушных складках и на головке необрезанного половога члена)
Возможно образование трещин или борозд в центре или по краям пораженных участков кожи
Шелушение кожи может отсутстовать
Лечение: местные кортикостероиды с минимальной эффективной потенцией, с/без аналогов витамина D3 (например, кальципотриол)
Можно использовать 0,1% мазь такролимуса в случаях, которые не поддаются стандартному лечению
Смолы (деготь) и антралин могут вызывать раздражение
Прогноз: периодические ремиссии и рецидивы
Псориаз ногтей
Точечные углубления (симптом наперстка) и бороздки на ногтях, расщепление края, обесцвечивание (симптом масляного пятна) и утолщение ногтей, с/без отслоения ногтевой пластины (онихолизис)
Может напоминать грибковую инфекцию ногтей
Проявляется у 30-50% пациентов с другими формами псориаза
Лечение: лучше всего отвечает на системную терапию иммунодепрессантами (например, биопрепараты, малые молекулы)
Для смелых или стойких пациентов возможно внутриочаговое введение в ногтевые складки кортикостероидов
Prognosis: Often unresponsive to treatment
Ладонно-подошвенный псориаз
Гиперкератозные, дискретные бляшки на ладонях и/или подошвах, которые часто сливаются
Лечение: системные ретиноиды, местные кортикостероиды, аналоги витамина D3 (например, кальципотриол), системные иммуносупрессанты (например, метотрексат, циклоспорин, биопрепараты, малые молекулы)
Прогноз:
Периодические ремиссии и рецидивы
Редко излечивается полностью, несмотря на лечение
Бляшковидный псориаз
Постепенное появление дискретных, эритематозных папул или бляшек, покрытых плотными, серебристыми, блестящими чешуйками
Высыпания могут исчезать и появляться спонтанно или соответственно воздействию провоцирующих факторов
Лечение: местные кортикостероиды с минимальной эффективной потенцией, с/без аналогов витамина D3 (например, кальципотриол)
Системные иммунодепрессанты (например, метотрексат, циклоспорин, биологические препараты, малые молекулы)
Прогноз: периодические ремиссии и рецидивы
Ладонно-ладонный пустулез (пустулезный псориаз ладоней и подошв)
Постепенное появление глубоких пустул на поверхности ладоней и подошв
Обострения могут быть болезненными и приводить к инвалидизации
Типичные псориатические поражения могут отсутствовать
Лечение: системные ретиноиды или терапия псораленом с облучением ультрафиолетом А (ПУВА-терапия)
Прогноз: периодические ремиссии и рецидивы
Диагностика псориаза
Клиническая оценка
Редко требуется биопсия
Диагноз на псориаз часто устанавливают на основании клинической картины и локализации высыпаний.
Дифференциальный диагноз включает:
Дерматофитоз (необходимо исследовать влажный препарат с гидроксидом калия при каких-либо чешуйчатых бляшках, особенно, если они не имеют классического внешнего вида экземы или псориаза)
Плоскоклеточный рак in situ (болезнь Боуэна, особенно при расположении на туловище; этот диагноз следует рассматривать при отдельных бляшках, которые не реагируют на обычную терапию)
Биопсия необходима в редких случаях и может оказаться не диагностической; однако следует рассматривать необходимость ее проведения при наличии не классических клинических признаков.
Выделяют легкую, среднюю и тяжелую степень тяжести заболевания на основании площади поражения кожных покровов и влияния высыпаний на качество жизни больных. Легкой степени тяжести обычно соответствует поражение менее 10% кожных покровов. Существует множество более сложных методов оценки степени тяжести заболевания (например, индекс площади поражения и степени тяжести псориаза – Psoriasis Area and Severity Index), но эти методы используются преимущественно в рамках клинических исследований.
Лечение псориаза
Местное лечение
Фототерапия с применением ультрафиолета (УФ)
Методы системной терапии
Варианты лечения обширны и варьируют от местных препаратов (например, кортикостероидов, аналогов витамина D3, ингибиторов кальциневрина, тазаротена, рофлумиласта, тапинарова, эмолентов, салициловой кислоты, каменноугольного дегтя, антралина) до лечения ультрафиолетовым светом и системного лечения (например, метотрексат, пероральные ретиноиды, циклоспорин, биологические препараты, малые молекулы).
Местное лечение
Глюкокортикостероиды обычно используются наружно, но их можно вводить инъекционно в маленькие или резистентные очаги поражения. (ВНИМАНИЕ: системные глюкокортикостероиды могут усугубить обострения или способствовать развитию пустулезного псориаза и не должны использоваться для лечения псориаза). Дважды в день используются глюкокортикостероиды для наружного применения. Глюкокортикостероиды наиболее эффективны при применении под окклюзионную полиэтиленовую повязку или в форме препарата, встроенного в пленку; в течение дня глюкокортикостероидный крем наносится без окклюзионной повязки. Действующие дозы кортикостероидов подбирают в зависимости от распространенности высыпаний.
По мере регресса высыпаний глюкокортикостероидные препараты следует наносить реже или переходить на препараты меньшей силы для минимизации развития атрофии кожи в месте нанесения, а также формирования стрий и телеангиоэктазий. В идеале, приблизительно через 2-3 недели, эмолент, аналог витамина D3 или ингибитор кальциневрина должны быть заменены на кортикостероиды в течение 1–2 недель (в качестве периода покоя); эта замена ограничивает дозу кортикостероидов, снижает риск местных побочных эффектов кортикостероидов (например, атрофия кожи, телеангиэктазии, легкие кровоподтеки, стрии) и предотвращает тахифилаксию (ослабление ответа на препарат после последовательного дозирования). Использование наружных глюкокортикостероидов может быть достаточно дорогим из-за больших количеств (около 1 унции, или 30 г), необходимых для каждого нанесения при большой площади поражения. Наружное нанесение глюкокортикостероидных препаратов в течение длительного времени на большие по площади участки кожного покрова может оказать системное действие и вызвать обострение псориаза. При наличии маленьких, толстых, ограниченных или резистентных высыпаний используются сильные глюкокортикостероидные препараты под окклюзионную повязку или пленка с флурандренолидом; эти повязки оставляют на ночь и меняют утром. Рецидив после прекращения терапии топическими кортикостероидами часто развиваются быстрее, чем после отмены других препаратов.
Аналоги витамина D3 (например, кальципотриол [кальципотриен]) - это наружные медицинские препараты, нормализующие пролиферацию и дифференциацию кератиноцитов; их можно использовать в качестве монотерапии или в комбинации с топическими кортикостероидами. Некоторые специалисты рекомендуют наносить 5 дней в неделю кальципотриол, а на выходных – кальципотриол и глюкокортикостероиды.
Ингибиторы кальциневрина (например, такролимус, пимекролимус) существуют в форме препаратов для наружного применения и в целом хорошо переносятся. Они менее эффективны, чем глюкокортикостероидные препараты, но позволяют избежать нежелательных явлений, связанных с лечением глюкокортикостероидами на коже лица и интертригинозного псориаза. Неясно, увеличивают ли эти препараты риск развития лимфомы и рака кожи.
Тазаротен – это наружный ретиноид. Он менее эффективен, чем глюкокортикостероиды в виде монотерапии, но является полезным дополнением к лечению из-за его кератолитического эффекта. Обычно его используют при более крупных псориатических бляшках, которые могут появляться на туловище и конечностях, но также его можно наносить на лицо.
Рофлумиласт является местным ингибитором фосфодиэстеразы-4 (ФДЭ-4). Он особенно полезен в качестве щадящей терапия без кортикостероидов для лица и интертригинозных областей (например, ягодиц, паха, подмышечных впадин).
Тапинароф – агонист арилуглеводородных рецепторов (AуР) местного действия. Он также полезен в качестве щадящей терапии без кортикостероидов для лица и интертригинозных областей.
Другие вспомогательные препараты для местной терапии включают эмоленты, салициловую кислоту, деготь и антралин:
Эмоленты включают смягчающее вещества в форме кремов, мазей, вазелин, парафин и даже гидрогенизированные растительные (пищевые) масла. Они уменьшают шелушение и наиболее эффективны при применении 2 раза в сутки и сразу после мытья. Высыпания могут казаться более красными по мере отторжения чешуек или если чешуйки становятся прозрачными. Эмоленты безопасны и обычно должны использоваться в качестве вспомогательного средства при бляшечном псориазе легкой и средней степени тяжести.
Салициловая кислота – это кератолитик, смягчающий чешуйки, ускоряющий их отторжение и увеличивающий всасывание других наружных препаратов. Она особенно эффективна в качестве компонента при лечении высыпаний на коже волосистой части головы; чешуйки на коже волосистой части головы могут быть достаточно толстыми.
Каменноугольный деготь оказывает противовоспалительный эффект и снижает избыточную пролиферацию кератиноцитов по неизвестному механизму. Обычно мази или растворы наносятся на ночь и смываются утром. Препараты дегтя можно использовать в комбинации с наружными кортикостероидами или с воздействием естественного или искусственного широкополосного ультрафиолетового света спектра В (280–320 нм) по схеме медленного повышения дозы (режим Гокермана). Шампуни следует наносить на 5–10 минут и затем смывать.
Антралин – это вещество для наружного применения с антипролиферативными и противовоспалительными свойствами. Механизм его действия неизвестен. Эффективно применение крема или мази 0,1% с повышением концентрации до 1% по мере переносимости. Антралин может оказывать раздражающий эффект и поэтому в интертригинозных областях его следует использовать с осторожностью; препарат также окрашивает кожу и предметы. Раздражение и окрашивание можно предотвратить путем смывания антралина через 20–30 минут после нанесения. Использование инкапсулированной в липосомы формы также позволяет избежать некоторых неудобств, связанных с применением антралина.
Учитывая доступность и удобство других препаратов, каменноугольная смола и антралин используются реже.
Фототерапия
Фототерапия с применением УФ-света обычно используется у больных с распространенным псориазом; однако ее использование снижается из-за доступности различных эффективных системных методов лечения. Механизм действия неизвестен, хотя УФ-В свет замедляет синтез ДНК и может вызывать легкую общую иммуносупрессию. При ПУВА-терапии (псорален плюс ультрафиолет А) после приема внутрь фотосенсибилизатора метоксипсоралена проводится облучение длинноволновым УФ-А светом (330–360 нм). ПУВА оказывает антипролиферативный эффект и помогает нормализовать дифференциацию кератиноцитов. Облучение начинают с низких доз, которые затем повышаются с учетом переносимости. При слишком высокой дозе препарата или облучения могут развиваться тяжелые ожоги.
Хотя терапия менее трудоемка и некомфортна, чем наружная терапия, повторные сеансы терапии могут повышать заболеваемость УФ-индуцированным раком кожи и меланомой. Меньшая доза УФ-облучения требуется при приеме ретиноидов (так называемая ре-ПУВА-терапия). УПУФВ свет (311–312 нм), который используется без псораленов, сравним по эффективности с ПУВА-терапией. Терапия эксимерным лазером является вариантом фототерапии, основанным на применении лазерного излучения с длиной волны 308 нм в области псориатических бляшек.
Методы системной терапии
Пероральный метотрексат эффективен при лечении тяжелого инвалидизирующего псориаза, в особенности тяжелого псориатического артрита, распространенного эритродермического или пустулезного псориаза, не отвечающего на местную терапию или фототерапию с использованием ультрафиолета (узкополосной УФВ) или ПУВА. Метотрексат, по-видимому, подавляет быструю пролиферацию клеток эпидермиса. Следует контролировать функцию почек, печени и показатели крови. Метотрексат назначается в различных дозах, поэтому только врачи, имеющие опыт лечения псориаза метотрексатом, должны проводить эту терапию.
Циклоспорин можно использовать при тяжелом псориазе. Продолжительность лечения этим препаратом должна ограничиваться несколькими месяцами (редко до 1 года) и следует чередовать прием циклоспорина с другими методами терапии. Его влияние на почки и потенциально долгосрочные эффекты в отношении иммунной системы исключают более свободное применение препарата.
Микофенолата мофетил может быть альтернативным вариантом для пациентов, которые не отвечают на лечение метотрексатом или циклоспорином, или при развитии токсических эффектов на фоне приема вышеупомянутых препаратов.
Системные ретиноиды (например, ацитретин, изотретиноин) могут быть эффективны при лечении тяжелых и резистентных случаев вульгарного псориаза, пустулезного псориаза (при котором изотретиноин может быть более предпочтительным) и гиперкератотическом ладонно-подошвенном псориазе. Из-за тератогенных свойств препарата и длительной задержки ацитретина в организме женщины, принимающие препарат, не должны беременеть и должны быть предупреждены о недопустимости наступления беременности в течение как минимум 3 лет после окончания терапии. Беременность также запрещена при приеме изотретиноина, но это вещество сохраняется в организме не больше месяца. Длительная терапия может вызвать диффузный идиопатический скелетный гиперостоз (ДИСГ).
Несколько классов биологических препаратов (терапевтических моноклональных антител) показали эффективность при лечении бляшечного псориаза от умеренной до тяжелой степени (1, 2):
Ингибиторы ФНО: этанерцепт, адалимумаб, инфликсимаб и цертолизумаб пегол (не проникает через плаценту)
Ингибиторы интерлейкина (ИЛ)-23: тилдракизумаб, ризанкизумаб, гуселькумаб и устекинумаб (нацелены как на ИЛ-12, так и на ИЛ-23)
Ингибиторы ИЛ-17: секукинумаб, иксекизумаб и бродалумаб
Апремиласт, ингибитор ФДЭ-4 – пероральный низкомолекулярный препарат для лечения бляшечного псориаза; однако постмаркетинговые данные указывают на то, что он менее эффективен, чем биологические препараты (3).
Деукравацитиниб – это низкомолекулярный препарат для перорального применения, который ингибирует тирозинкиназу-2 (часть семейства янус-киназ) и который продемонстрировал эффективность при лечении псориаза (4, 5). Тофацитиниб, ингибитор янус-киназы, который иногда используется для лечения псориатического артрита, также эффективен при кожном псориазе (6); однако необходимы дополнительные исследования, прежде чем он будет регулярно использоваться по этому показанию.
Спесолимаб – ингибитор ИЛ-36, который можно использовать для лечения генерализованного пустулезного псориаза.
Биосимиляры разрабатываются и используются для различных терапевтических моноклональных антител по мере истечения срока действия их патентов (7). Эти препараты имеют очень схожую эффективность и токсичность с референтными препаратами; небольшие различия в компонентах не имеют клинического значения.
Другие иммуносупрессанты (например, гидроксимочевина, 6-тиогуанин) характеризуются узким диапазоном безопасных доз и применяются при тяжелом, резистентном псориазе. Эфализумаб больше не доступен в США или Канаде из-за повышенного риска прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии.
Выбор терапии
Выбор определенных действующих веществ и их комбинаций требует тесного сотрудничества с пациентом, всегда следует учитывать неблагоприятные эффекты терапии. Не существует единственной идеальной комбинации или последовательности применения методов терапии, но терапия должна быть максимально простой. Предпочтительна монотерапия, но комбинированная терапия также широко используется. Лечение первой линии при псориазе включает местное применение кортикостероидов и аналогов витамина D3 (в виде монотерапии или в комбинации).
Ротационной терапией называют замену одного метода лечения другим через 1–2 года для уменьшения нежелательных явлений, вызванных постоянным использованием препарата, и предотвращения развития резистентности заболевания. Последовательной терапией называют использование сильных препаратов вначале (например, циклоспорина) для быстрого достижения улучшения с последующим переходом на препараты с более благоприятным профилем безопасности. Иммунодепрессанты помагают достичь исчезновения или почти полного исчезновения поражений чаще, чем метотрексат или узкополосная УФВ терапия.
Бляшечный псориаз легкой степени тяжести можно лечить эмолентами, кератинолитиками, дегтем, наружными кортикостероидами, средствами местного применения, не содержащими кортикостероиды (например, ингибиторы кальциневрина, ингибиторы ФДЭ-4, тапинароф), аналогами витамина D3 или антралином в виде монотерапии или в комбинации. Умеренная инсоляция может оказать положительный эффект, но солнечный ожог может спровоцировать обострение.
Бляшечный псориаз средней и тяжелой степени следует лечить наружными средствами и либо фототерапией, либо системными препаратами. Иммуносупрессанты используются для лечения среднетяжелых и тяжелых форм заболевания, резистентных к другим методам терапии.
Псориаз волосистой части головы заведомо трудно поддается терапии, поскольку отличается резистентностью к системной терапии, и к тому же волосы затрудняют нанесение наружных препаратов и удаление чешуек, и защищают кожу от ультрафиолетового излучения. В кожу волосистой части головы можно втирать 10% салициловую кислоту в минеральном масле на ночь руками или зубной щеткой, завернутой в шапочку для купания (для усиления проникновения и более гигиеничного проведения процедуры), и утром смывать дегтярным или другим шампунем. Более приемлемы с косметической точки зрения растворы глюкокортикостероидов, которые можно наносить на кожу волосистой части головы в течение дня. Это лечение продолжается до достижения желаемого клинического эффекта.
Резистентные очаги поражения на гладкой коже или коже волосистой части головы могут поддаться терапии внутри-очаговыми инъекциями суспензии триамцинолона ацетонида, разведенной с физиологическим раствором до 2,5 или 5 мг/мл в зависимости от размера и степени тяжести очага. Инъекции могут привести к развитию кожной атрофии в месте введения, которая обычно носит обратимый характер.
Тяжелые случаи псориаза волосистой части головы, возможно, придется лечить системными иммунодепрессантами (например, биологическими препаратами, малыми молекулами).
Специальная необходимость в лечении для разных подвидов псориаза описана выше.
Для псориатического артрита, лечение системной терапией важно для предотвращения деструкции суставов; метотрексат или другие иммунодепрессанты (например, ингибиторы ФНО) могут быть эффективными.
(См. также Клиническое руководство по псориазу Американской академии дерматологии.)
Справочные материалы по лечению
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Основные положения
Псориаз – это часто встречающееся воспалительное заболевание, поражающее кожу при наличии генетической предрасположенности и воздействии ряда триггерных факторов (например, травмы, инфекции, приема определенных препаратов).
Наиболее частые высыпания на коже при бляшечном псориазе обычно представлены эритематозными папулами и бляшками с четкими границами и серебристыми чешуйками на поверхности, однако поражения различаются между другими менее распространенными подтипами псориаза.
Псориатический артрит развивается у 5–30% пациентов и может вызывать деструкцию суставов и инвалидность.
Диагноз основывается на данных клинической картины и локализации высыпаний.
Рассмотрите местное лечение (например, эмоленты, салициловая кислота, препараты дегтя, антралин, кортикостероиды, аналоги витамина D3, ингибиторы кальциневрина, ингибиторы ФДЭ-4, тапинароф, тазаротен), особенно при легкой форме заболевания.
При умеренном и тяжелом псориазе рассмотрите возможность системного лечения, такого как ретиноиды, метотрексат, циклоспорин, биологические препараты (например, ингибиторы ФНО) и малые молекулы (например, деукравацитиниб).
Терапия ультрафиолетовым (УФ) светом может быть альтернативой для пациентов, устойчивых к системной иммуносупрессии.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Psoriasis Area and Severity Index (PASI): An online calculator to determine a patient's PASI score
American Academy of Dermatology: Psoriasis Clinical Guidelines: Joint guidelines from the American Academy of Dermatology and the National Psoriasis Foundation
National Psoriasis Foundation: A resource providing information about treatments and community support