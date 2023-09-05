Красный отрубевидный волосяной лишай

Облегчение симптомов (например, смягчающими средствами, местным применением молочной кислоты и кортикостероидов или пероральными ретиноидами)

Иногда системная терапия (например, пероральный ацитретин, метотрексат, биопрепараты)

Лечение красного отрубевидного волосяного лишая представляет собой крайне тяжелую задачу и проводится эмпирически. Тяжесть заболевания можно уменьшить, но излечение практически невозможно; классические формы заболевания регрессируют медленно в течение 3 лет, а неклассические формы персистируют.

Шелушение можно уменьшить путем применения эмолентов или нанесения 12% молочной кислоты под окклюзионную повязку, с последующим применением наружных глюкокортикостероидных препаратов.

При резистентности заболевания к местной терапии возможно назначение пероральных форм ацитретина (ретиноид) или метотрексата. Кроме того, биологические препараты, такие как этанерцепт (ингибитор фактора некроза опухоли), устекинумаб (ингибитор ИЛ-12/ИЛ-23) и секукинумаб (ингибитор ИЛ-17), все чаще используются на основании ограниченных данных наблюдений, указывающих на потенциальную пользу, и косвенных доказательств их эффективности при лечении псориаза (1, 2).

Также использовались фототерапия, пероральный прием витамина А, циклоспорин, микофенолата мофетил, азатиоприн и системные кортикостероиды (3).