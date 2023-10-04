Топический перметрин или другие топические скабициды

Иногда внутрь ивермектин

Основу терапии составляет применение наружных или пероральных скабицидных средств (1). (см. таблицу Методы лечения чесотки). Наружным препаратом первой линии является перметрин.

У детей старшего возраста и взрослых следует наносить перметрин (последний не зарегистрирован в РФ) на всю поверхность кожных покровов, начиная от шеи и до кончиков пальцев, и смывать его через 8–14 часов. Линдан больше не рекомендуют, поскольку он может быть нейротоксичен (2). Лечение следует повторить через 7 дней.

Новорожденным и маленьким детям на голову и шею следует наносить перметрин, избегая периорбитальной и периоральной зон. Особое внимание следует уделить интертригинозным областям, ногтям кистей и стоп и пупку. Использование варежек у новорожденных поможет предотвратить попадание лекарственного препарата в рот.

Для взрослых и детей 4 лет и старше следует наносить 0,9% -ю суспензию для наружного применения спиносад на всю поверхность кожи от шеи и ног, включая подошвы и стопы. У лысых пациентов суспензию следует наносить на кожу головы, лоб, линию роста волос и виски. Суспензия должна высохнуть в течение 10 минут до одевания, а затем ее оставляют на коже в течение 6 часов перед принятием душа или ванны. Лечение следует повторить через 1 неделю (3).

В качестве альтернативной терапии применяется 6-10%-ая осажденная сера в вазелине является альтернативной терапией, обычно предназначенной для детей в возрасте < 2 месяцев или беременных женщин. Ее назначают на 24 часа в течение 3 дней подряд, этот препарат безопасен и эффективен.

Применение ивермектина показано больным, не отвечающим на наружную терапию, не способным проводить наружную терапию или пациентам с иммуносупрессией и норвежской чесоткой. Ивермектин успешно использовался при эпидемиях среди близких контактов, например в домах престарелых.

В то же время также следует лечить людей, находящихся в тесном контакте и обрабатывать личные вещи (например, полотенца, одежду, постельное белье), которые должны быть постираны и высушены на горячей сушильной машине или изолированы (например, в закрытых пластиковых пакетах) как минимум на 3 дня.

Зуд можно лечить глюкокортикостероидными мазями и/или пероральными антигистаминными препаратами (например, гидроксизином в дозе 25 мг перорально 4 раза в день). Присоединение вторичной инфекции следует подозревать у больных с мокнутием, образованием желтых корок, получивших надлежащую системную или наружную противостафилококковую или противострептококковую терапию.

Для регресса симптомов и высыпаний требуется до 3 недель, несмотря на гибель клещей, что затрудняет распознавание неэффективности терапии по причине резистентности, плохого проникновения препаратов, неполного выполнения назначений, реинфекции или узловой чесотки. Можно периодически исследовать соскоб кожи для исключения персистирования чесотки.

Таблица Методы лечения чесотки Таблица