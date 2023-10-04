Постельные клопы

Заражение постельными клопами имеет место по всему миру. Одними из наиболее часто поражающих человека клопов являются Cimex lectularis (в умеренном климате) и C. hemipterus (преимущественно в тропическом климате).

Клопы прячутся в трещинах и щелях матрацев, в других контрукциях (например, каркасах кроватей, подушках и стенах; в местах с неоптимальными условиями жизни, такими как глинобитные дома и соломенные крыши). Они умножаются экспоненциально; несколько клопов размножаются до нескольких тысяч в течение 2–3 месяцев. Они передвигаются медленно и находят людей, воспринимая их тепло и выделяемый ими углекислый газ.

Укусам клопов подвергаются открытые участки кожи, как правило, в ночное время. Процесс питания завершается за 5-10 минут. Клопы, как известно, не передают инфекции людям (1).