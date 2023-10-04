Постельные клопы

Укусы постельных клопов обычно безболезненны, но у восприимчивых пациентов вызывают реакцию, часто сопровождающуюся зудом. Диагноз ставится на основе клинических данных. Терапия - симптоматическое лечение укусов и химическое и физическое уничтожение клопов.
Этиология инфекций, которые могут передаваться укусами потельных клопов
Заражение постельными клопами имеет место по всему миру. Одними из наиболее часто поражающих человека клопов являются Cimex lectularis (в умеренном климате) и C. hemipterus (преимущественно в тропическом климате).
Клопы прячутся в трещинах и щелях матрацев, в других контрукциях (например, каркасах кроватей, подушках и стенах; в местах с неоптимальными условиями жизни, такими как глинобитные дома и соломенные крыши). Они умножаются экспоненциально; несколько клопов размножаются до нескольких тысяч в течение 2–3 месяцев. Они передвигаются медленно и находят людей, воспринимая их тепло и выделяемый ими углекислый газ.
Укусам клопов подвергаются открытые участки кожи, как правило, в ночное время. Процесс питания завершается за 5-10 минут. Клопы, как известно, не передают инфекции людям (1).
Справочные материалы по этиологии
1. Goddard J, deShazo R: Bed bugs (Cimex lectularius) and clinical consequences of their bites. JAMA 301(13):1358-1366, 2009. doi: 10.1001/jama.2009.40
Симптомы и признаки постельных клопов
Поражения, как правило, наблюдаются на открытых участках кожи. Они развиваются в промежутке времени между утром после укуса и через 10 дней после укуса. Поражения могут быть следующими:
Только точечный укус
Пурпурные пятна
Эритематозные пятна, папулы или волдыри, часто зудящие, каждый с центральной геморрагический точкой
Буллы
Поражения могут образовывать линейные узоры или быть групповыми (1). У пожилых людей симптомы развиваются реже, чем у молодых. Поражения разрешаются в течение 1 недели. Может развиваться вторичная инфекция.
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Пациенты могут быть обеспокоены трудностями и затратами, необходимыми для ликвидации заражения клопами, и общественным осуждением, которые могут возникнуть в результате заражения паразитами. Они могут изолировать себя, чтобы избежать распространения заражения.
Справочные материалы по симптоматике
1.Thomas I, Kihiczak GG, Schwartz RA: Bedbug bites: A review. Int J Dermatol 43(6):430-433, 2004. doi: 10.1111/j.1365-4632.2004.02115.x
Диагностика укусов постельных клопов
Клиническая оценка
Диагностика основывается на внешнем виде поражений и может быть затруднена, потому что внешний вид, как правило, неспецифический. Тем не менее, большинство укусов клопов большего размера и более отечные, чем укусы других паразитов (например, укусы блох).
Image courtesy of CDC/DPDx.
Image courtesy of CDC/Harvard University, Dr. Gary Alpert, Urban Pests–Integrated Pest Management (IPM); Dr. Harold Harlan; and Richard Pollack via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
В установлении диагноза может помочь обнаружение клопов. Клопы имеют плоское, овальное, красно-коричневое тело. После насыщения кровью, тело становится менее плоским и более красноватым. Размер взрослого C. lectularis около 5-7 мм в длину, а C. hemipterus немного больше. Выделения клопов или кровь могут быть хорошо заметными на постельном белье или за обоями.
Лечение укусов постельных клопов
Симптоматическое лечение
Эрадикация и профилактика инвазии
Укусы клопов лечатся симптоматически (например, местными кортикостероидами и/или системными антигистаминными препаратами) по мере необходимости.
Уничтожение клопов затруднено и тесно связано с их обнаружением. Эрадикация обычно требует многостороннего подхода и включает в себя точные методы обнаружения и мониторинга, нехимические методы и химические агенты. Нехимические методы борьбы включают воздействие экстремальных температур, изоляцию и физическое удаление (1).
Физическое удаление включает обработку пылесосом зараженных участков и мытье подозрительных предметов, затем их сушка в сушильной машине при высокой температуре. Кроме того, комнаты должны полностью профессионально обрабатываться, когда это возможно, путем нагрева до температуры ≥ 50° С или с применением нескольких видов инсектицидов. Использование инсектицидов ограничено в основном из-за проблем с резистентностью к ним. Постельные клопы и яйца на зараженных предметах погибают при замораживании при -20° C в течение не менее 2 часов; тем не менее, размещения в большинстве домашних кухонных морозильных камер, как правило, недостаточно (2).
Справочные материалы по лечению
1. Doggett SL, Lee CY: Historical and contemporary control options against bed bugs, Cimex spp. Annu Rev Entomol 68:169-190, 2023. doi: 10.1146/annurev-ento-120220-015010
2. Parola P, Izri A: Bedbugs. N Engl J Med 382(23):2230–2237, 2020. doi: 10.1056/NEJMcp1905840
Профилактические мероприятия против постельных клопов
Методы профилактики включают использование более простой мебели (например, металлических кроватей). Количество мест укрытия клопов можно уменьшить путем герметизации щелей и трещин. Новые спальные места (например, гостиничные номера) должны быть осмотрены перед их использованием, особое внимание следует уделить матрасам и постельным принадлежностям (1).
Справочные материалы по профилактике
1. Doggett SL, Miller DM, Lee C-Y (eds): Advances in the Biology and Management of Modern Bed Bugs. John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, NJ, 2018.
Основные положения
Предполагают укусы клопов, особенно если изначально бессимптомные поражения группируются линейно на открытых участках кожи.
Поиск доказательств заражения, чтобы помочь подтвердить диагноз.
Рекомендуется профессиональная помощь для уничтожения клопов.
Эрадикация с помощью разностороннего подхода, включающего профилактику, обнаружение и мониторинг, нехимические методы (например, тепло или холод) и химические агенты.