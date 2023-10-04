Кожный миаз – это поражение кожи личинками определенных видов мух.
Миаз развивается при инвазии ларвами (личинками) двукрылых мух. Существуют три типа кожной инфестации в зависимости от вида возбудителя:
Фурункульный
Раневой
Мигрирующий
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Иногда поражаются другие органы (например, носоглотка, желудочно-кишечный тракт, мочеполовой тракт). Инфестация обычно развивается в тропических странах, поэтому большинство случаев заболевания в США возникают у людей, недавно вернувшихся из эндемических областей.
Фурункулезный миаз
Источником заболевания служат во многих случаях оводы. Человеческий овод, обитающий в Южной и Центральной Америке, является наиболее частой причиной заболевания у путешественников, возвращающихся в Соединенные Штаты. К другим видам относятся Cordylobia anthropophaga (на территориях Африки, расположенных южнее Сахары), различные представители вида Cuterebra (в Северной Америке) и представители вида Wohlfahrtia (в Северной Америке, Европе и Пакистане). Многие мухи откладывают яйца не на людях, а на других насекомых (например, комарах) или объектах (например, в сушке в прачечной), которые могут контактировать с кожей. Из яиц на коже выходят личинки, которые внедряются в кожу и развиваются через ряд последовательных стадий (периодов между линьками) в зрелые личинки; зрелые личинки могут достигать 1–2 см в длину в зависимости от вида. При отсутствии лечения личинки выходят из кожи и падают на землю для дальнейшего продолжения цикла развития.
К типичным симптомам относятся зуд, ощущение движения и иногда стреляющая боль. Вначале очаг поражения может напоминать укус клеща или бактериальный фурункул, но его можно отличить по наличию точки в центре с серозно-гнойным отделяемым; иногда видна маленькая часть личинки. Поражения, вызываемые D. hominis, чаще находятся на лице, голове и конечностях, в то время как поражения, вызываемые C. anthropophaga, как правило, находятся на участках, покрытых одеждой, и появляются на голове, шее и спине.
Оптимальный подход к лечению не определен, и подходы варьируются в зависимости от доступности вмешательств, начиная от выжидательного наблюдения и заканчивая хирургическим удалением. Поскольку для развития личинок требуется атмосферный кислород, окклюзия отверстия в коже может заставить личинку выползти или хотя бы приблизиться к поверхности, что может облегчить ее мануальное удаление (1). Многочисленные окклюзионные методы включают применение вазелина, лака для ногтей, сала или табачной пасты. Однако личинок, погибших в результате окклюзии, трудно удалить, и они часто вызывают выраженную воспалительную реакцию. Личинки могут быть извлечены через небольшой разрез. Прием ивермектина внутрь (200 мкг/кг, однократно) или наружное его применение могут убить личинок или вызвать их миграцию.
Справочные материалы по фурункулезному миазу
1. Solomon M, Lachish T, Schwartz E: Cutaneous myiasis. Curr Infect Dis Rep. 8(9):28, 2016. doi: 10.1007/s11908-016-0537-6
Миаз ран
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Открытые раны и слизистые оболочки, как правило, у лиц, не имеющих жилья, страдающих алкогольной зависимостью, а также у тех, кто находится в некачественных гигиенических условиях, могут быть заражены личинками мух, чаще всего зеленых или черных мясных мух. В отличие от личинок обычных домашних мух, большинство возбудителей кожного миаза внедряются как в здоровые, так и в некротизированные ткани.
Лечение миаза раны обычно проводится путем промывания и ручной санации раны.
Мигрирующий миаз
К наиболее часто встречающимся мухам относятся виды Gasterophilus intestinalis и Hypoderma spp. Эти мухи обычно заражают лошадей и крупный рогатый скот; люди заражаются при контакте с инфицированными животными или, реже, при прямом откладывании яиц на кожу. Личинки этих мух внедряются под кожу, вызывая зуд, развитие поражений, которые можно перепутать с кожной мигрирующей ларвой; однако личинки мух значительно крупнее нематод, и поражения, вызванные личинками мух, присутствуют дольше.
Лечение мигрирующего миаза сходно с лечением фурункульного миаза.