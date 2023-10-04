Источником заболевания служат во многих случаях оводы. Человеческий овод, обитающий в Южной и Центральной Америке, является наиболее частой причиной заболевания у путешественников, возвращающихся в Соединенные Штаты. К другим видам относятся Cordylobia anthropophaga (на территориях Африки, расположенных южнее Сахары), различные представители вида Cuterebra (в Северной Америке) и представители вида Wohlfahrtia (в Северной Америке, Европе и Пакистане). Многие мухи откладывают яйца не на людях, а на других насекомых (например, комарах) или объектах (например, в сушке в прачечной), которые могут контактировать с кожей. Из яиц на коже выходят личинки, которые внедряются в кожу и развиваются через ряд последовательных стадий (периодов между линьками) в зрелые личинки; зрелые личинки могут достигать 1–2 см в длину в зависимости от вида. При отсутствии лечения личинки выходят из кожи и падают на землю для дальнейшего продолжения цикла развития.

К типичным симптомам относятся зуд, ощущение движения и иногда стреляющая боль. Вначале очаг поражения может напоминать укус клеща или бактериальный фурункул, но его можно отличить по наличию точки в центре с серозно-гнойным отделяемым; иногда видна маленькая часть личинки. Поражения, вызываемые D. hominis, чаще находятся на лице, голове и конечностях, в то время как поражения, вызываемые C. anthropophaga, как правило, находятся на участках, покрытых одеждой, и появляются на голове, шее и спине.

Оптимальный подход к лечению не определен, и подходы варьируются в зависимости от доступности вмешательств, начиная от выжидательного наблюдения и заканчивая хирургическим удалением. Поскольку для развития личинок требуется атмосферный кислород, окклюзия отверстия в коже может заставить личинку выползти или хотя бы приблизиться к поверхности, что может облегчить ее мануальное удаление (1). Многочисленные окклюзионные методы включают применение вазелина, лака для ногтей, сала или табачной пасты. Однако личинок, погибших в результате окклюзии, трудно удалить, и они часто вызывают выраженную воспалительную реакцию. Личинки могут быть извлечены через небольшой разрез. Прием ивермектина внутрь (200 мкг/кг, однократно) или наружное его применение могут убить личинок или вызвать их миграцию.