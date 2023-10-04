Вши крупным планом

Головные вши наиболее распространены среди девочек 5–11 лет, но могут поражать практически кого угодно; заражение реже наблюдается у лиц негроидной расы (1). Головные вши легко передаются от человека к человеку при тесном контакте (что наблюдается в быту и в учебных классах) и могут переноситься с волос благодаря статическому электричеству или ветру; передача такими путями (или при пользовании общими гребнями, расческами и шляпами) вероятна, но не подтверждена. Не существует зависимости между головным педикулезом и несоблюдением личной гигиены или низким социоэкономическим статусом.

Паразиты обычно обитают на коже волосистой части головы и волосах, но могут поражать и другие волосистые участки. Выраженное заболевание развивается при наличии ≤ 20 вшей и сопровождается интенсивным зудом. При осмотре чаще всего патологические изменения отсутствуют, но могут обнаруживаться экскориации на коже волосистой части головы и лимфаденопатия задних шейных лимфатических узлов.

Диагностика педикулёза волосистой части головы проводится в зависимости от выявления живых вшей. Вши выявляются при тщательном расчесывании влажных волос, начиная от кожи головы, мелкозубчатым гребнем (зубцы гребня расположены на расстоянии около 0,2 мм друг от друга); вши обычно находятся в затылочной области и за ушами. Гниды представляют собой овальные, серовато-белые яйца, прикрепленные к стержню волоса. Каждая особь взрослой самки вши откладывает 3–5 яиц в день, поэтому число гнид значительно превосходит по численности число вшей и не является критерием оценки тяжести заболевания.

Вши (головные вши, гниды) Скрыть подробности Гниды вшей – яйцевидные, серовато-белые яйца, прикрепленные к волосяным стержням (сверху); они имеют характерный внешний вид при микроскопии малой мощности (внизу). Top image courtesy of Thomas Habif, MD. Bottom image courtesy of Dennis D. Juranek, MD, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Первоначальное лечение педикулеза местными педикулицидами отражено в таблице Первоначальные варианты лечения вшей. Лекарственная резистентность встречается часто, поэтому первоначальный выбор должен основываться на местных особенностях устойчивости и побочных эффектах. Местные средства лечения включают малатион, перметрин или другие пиретроиды, спиносад и ивермектин (2). Линдан шампунь больше не рекомендуется из-за широко распространенной резистентности и риска нейротоксичности (3). Пероральный ивермектин обычно является резервным медикаментом при рефрактерных инвазиях (4).

После местного применения педикулоцидов гниды удаляются с помощью вычесывания гребнем с мелкими зубьями по влажным волосам (влажное вычесывание). Для предотвращения реинвазии важным является уничтожение или удаление всех живых (жизнеспособных) гнид; живые гниды флуоресцируют в свете лампы Вуда. Большинство педикулицидных средств также убивают гниды. Мертвые гниды сохраняются на волосах после успешной терапии и не свидетельствуют о наличии активной инфекции; их не следует удалять. Со временем гниды отрастают вместе с волосом от кожи волосистой части головы; отсутствие гнид на расстоянии менее четверти дюйма (менее 0,625 см) от волосистой части головы исключает наличие активной инфекции. Продемонстрировано, что горячий воздух убивает > 88% гнид, однако эффективность в уничтожении вылупившихся вшей вариабельна. Воздействие горячим воздухом в течение 30 минут (чуть прохладнее, чем воздух фена) может быть эффективным дополнением к лечению головных вшей.

Продолжаются дискуссии в отношении необходимости обрабатывать предметы индивидуального пользования, принадлежащие больным педикулезом или имеющим гниды. Тем не менее, некоторые специалисты рекомендуют замену личных вещей или тщательную очистку с последующей сушкой при 54° C в течение 30 минут. Предметы, которые нельзя стирать, могут быть помещены в герметичные полиэтиленовые мешки на 2 недели для уничтожения вшей, у которых продолжительность жизни составляет всего около 10 дней.