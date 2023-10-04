Вши могут инфицировать волосистую часть головы, тело, лобковую область и ресницы. Головные вши передаются при непосредственном контакте; платяные вши передаются в условиях скученности; лобковые вши передаются при половом контакте. Симптомы, признаки, диагностика и методы лечения различаются в зависимости от локализации возбудителя.
Вши – это бескрылые кровососущие насекомые, паразитирующие на волосистой части головы (Pediculus humanus var. capitis), тела (P. humanus var. corporis) или в области лобка (Phthirus pubis). Эти 3 вида вшей значительно различаются по строению и симптомам заболевания (см. рисунок Вши крупным планом). Головные вши и лобковые вши живут непосредственно на хозяине; платяные вши живут в одежде. Все типы вшей встречаются по всему миру.
Головные вши
Вши крупным планом
Головные вши наиболее распространены среди девочек 5–11 лет, но могут поражать практически кого угодно; заражение реже наблюдается у лиц негроидной расы (1). Головные вши легко передаются от человека к человеку при тесном контакте (что наблюдается в быту и в учебных классах) и могут переноситься с волос благодаря статическому электричеству или ветру; передача такими путями (или при пользовании общими гребнями, расческами и шляпами) вероятна, но не подтверждена. Не существует зависимости между головным педикулезом и несоблюдением личной гигиены или низким социоэкономическим статусом.
Паразиты обычно обитают на коже волосистой части головы и волосах, но могут поражать и другие волосистые участки. Выраженное заболевание развивается при наличии ≤ 20 вшей и сопровождается интенсивным зудом. При осмотре чаще всего патологические изменения отсутствуют, но могут обнаруживаться экскориации на коже волосистой части головы и лимфаденопатия задних шейных лимфатических узлов.
Диагностика педикулёза волосистой части головы проводится в зависимости от выявления живых вшей. Вши выявляются при тщательном расчесывании влажных волос, начиная от кожи головы, мелкозубчатым гребнем (зубцы гребня расположены на расстоянии около 0,2 мм друг от друга); вши обычно находятся в затылочной области и за ушами. Гниды представляют собой овальные, серовато-белые яйца, прикрепленные к стержню волоса. Каждая особь взрослой самки вши откладывает 3–5 яиц в день, поэтому число гнид значительно превосходит по численности число вшей и не является критерием оценки тяжести заболевания.
Первоначальное лечение педикулеза местными педикулицидами отражено в таблице Первоначальные варианты лечения вшей. Лекарственная резистентность встречается часто, поэтому первоначальный выбор должен основываться на местных особенностях устойчивости и побочных эффектах. Местные средства лечения включают малатион, перметрин или другие пиретроиды, спиносад и ивермектин (2). Линдан шампунь больше не рекомендуется из-за широко распространенной резистентности и риска нейротоксичности (3). Пероральный ивермектин обычно является резервным медикаментом при рефрактерных инвазиях (4).
После местного применения педикулоцидов гниды удаляются с помощью вычесывания гребнем с мелкими зубьями по влажным волосам (влажное вычесывание). Для предотвращения реинвазии важным является уничтожение или удаление всех живых (жизнеспособных) гнид; живые гниды флуоресцируют в свете лампы Вуда. Большинство педикулицидных средств также убивают гниды. Мертвые гниды сохраняются на волосах после успешной терапии и не свидетельствуют о наличии активной инфекции; их не следует удалять. Со временем гниды отрастают вместе с волосом от кожи волосистой части головы; отсутствие гнид на расстоянии менее четверти дюйма (менее 0,625 см) от волосистой части головы исключает наличие активной инфекции. Продемонстрировано, что горячий воздух убивает > 88% гнид, однако эффективность в уничтожении вылупившихся вшей вариабельна. Воздействие горячим воздухом в течение 30 минут (чуть прохладнее, чем воздух фена) может быть эффективным дополнением к лечению головных вшей.
Продолжаются дискуссии в отношении необходимости обрабатывать предметы индивидуального пользования, принадлежащие больным педикулезом или имеющим гниды. Тем не менее, некоторые специалисты рекомендуют замену личных вещей или тщательную очистку с последующей сушкой при 54° C в течение 30 минут. Предметы, которые нельзя стирать, могут быть помещены в герметичные полиэтиленовые мешки на 2 недели для уничтожения вшей, у которых продолжительность жизни составляет всего около 10 дней.
Платяные вши
Платяные вши обитают преимущественно в одежде и постельных принадлежностях, не на людях, чаще всего обнаруживаются в условиях скученности (например, в военных бараках, некоторых домашних хозяйствах), в условиях с плохой гигиеной и в помещениях с общими спальными местами. Передача происходит при пользовании контаминированными общими предметами одежды и постельными принадлежностями. Платяные вши являются основными переносчиками эпидемического тифа, траншейной лихорадки и рецидивирующей лихорадки.
Платяные вши вызывают зуд; признаком заболевания являются маленькие красные точки в месте укусов, обычно сопровождающиеся линейными расчесами, крапивницей или поверхностной бактериальной инфекцией. Эти симптомы особенно часто наблюдаются на коже плеч, ягодиц и живота. Гниды могут выявляться на волосах, на гладкой коже.
Диагностика платяных вшей заключается в обнаружении вшей и гнид на одежде, особенно в области швов.
Основное лечение платяных вшей включает тщательную очистку (например, очистка с последующей сушкой при 65°C) или замену одежды и постельных принадлежностей, что зачастую бывает затруднительно, поскольку пострадавшие люди часто не имеют достаточно ресурсов и слабо контролируют свое окружение (5)
Лобковые вши
Лобковые вши передаются при половом контакте у подростков и взрослых и могут передаваться детям при тесном контакте с родителями. Также вши могут передаваться через предметы общего пользования (например, полотенца, постельные принадлежности, одежду). Чаще всего вши обитают на волосах лобковой и перианальной областей, однако могут распространяться на волосы бедер, туловища и лица (борода, усы и ресницы).
© Springer Science+Business Media
Image provided by Thomas Habif, MD.
Лобковые вши могут распространиться на ресницы. Эта фотография демонстрирует ресницы с наличием вшей и гнид.
PAUL PARKER/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Maculae ceruleae – это голубые пятна на бедре. Считается, что они являются следствием антикоагулянтной активности слюны вшей.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
Экскреции вшей – красновато-коричневые точки на коже.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
Image provided by Thomas Habif, MD.
Лобковые вши могут распространиться на ресницы. Эта фотография демонстрирует ресницы с наличием вшей и гнид.
PAUL PARKER/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Maculae ceruleae – это голубые пятна на бедре. Считается, что они являются следствием антикоагулянтной активности слюны вшей.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
Экскреции вшей – красновато-коричневые точки на коже.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
Лобковые вши вызывают зуд. Физикальные симптомы скудны, но у некоторых больных выявляются немногочисленные ссадины и регионарная лимфаденопатия и/или лимфаденит. Появление бледных голубовато-серых пятен (пятна укусов) на коже туловища, ягодиц и бедер обусловлено антикоагулянтными свойствами слюны вшей во время питания кровью; они появляются нечасто, но очень характерны для педикулеза. Поражение ресниц проявляется в виде зуда, жжения и раздражения век.
Диагноз лобкового педикулеза устанавливают путем выявления гнид и/или вшей при тщательном осмотре (лампа Вуда) или при микроскопическом анализе. Признаком, косвенно свидетельствующим об инфестации, являются разбросанные темно-коричневые крупинки (экскрет вшей) на коже или нижнем белье.
Лечение лобкового педикулеза описано в таблице. Начальное лечение, как правило, заключается в применении наружных педикулицидов. Пероральный ивермектин иногда используется для пациентов с инвазией лобковыми вшами, не поддающейся местному лечению. Лечение педикулеза в области век и ресниц часто представляет сложности и проводится с применением вазелина, мази физостигмина, приема внутрь ивермектина или физического удаления вшей щипчиками. Системное лечение также должны получать сексуальные партнеры.
Первоначальные методы лечения вшей
Лечение
Инструкции
Примечания
Педикулез головы
0,5% лосьон малатиона
Нанесите на сухие волосы и кожу головы, вымойте и ополосните через 8-12 часов, вымойте шампунем кожу и снимите гниды
Можно повторить через 7-9 дней, если видно живых гнид (гнид ближе, чем на 1/4 дюйма (6,35 мм) от кожи головы)
Высокоэффективный, но не 1-ой линии лечения из-за пожароопасности и неприятного запаха
Перметрин (например, 1% лосьон или крем-ополаскиватель), другие пиретроидные или пиретринные лосьоны*
Вымойте волосы и нанесите на влажные волосы, за ушами и на затылке; смойте через 10 минут
Можно повторить через 7 дней, если видны живые гниды (ближе, чем 1/4 дюйма (6,35 мм) от кожи головы)
Противопоказан пациентам, чувствительным к растениям семейства сложноцветные
Спиносад 0,9% -я суспензия для наружного применения
Нанесите на сухую кожу головы и втирайте до увлажнения кожи головы, затем нанесите на сухие волосы, полностью покрывая кожу головы и волосы; оставьте на 10 минут, затем смойте теплой водой
Если живые вши видны через 7 дней, следует провести повторную обработку
Для использования у пациентов ≥ 4 лет
Содержит бензиловый спирт и его производные; избегайте применения у новорожденных и детей младше 6 месяцев из-за потенциальной токсичности и у пациентов с чувствительностью к бензиловому спирту
Может вызывать покраснение и отек век; избегать контакта с глазами
Ивермектин 0,5% лосьон
Нанесите лосьон на сухие волосы до полного покрытия волос и кожи головы. Через 10 минут промойте водой
Одноразовое использование
Для использования у пациентов в возрасте > 6 месяцев
Влажное расчесывание металлическим гребнем для вычесывания гнид
Должно сочетаться со всеми видами лечения
—
Педикулез тела
—
Лечение зуда и вторичной инфекции
Местные средства не используются, потому что платяные вши находятся в одежде
Стирать и сушить одежду и постельное белье при 65° C (149° F).
Химчистка или утюжка одежды
Педикулез лобковый
Перметрин 1%-ный (60 мл) крем
То же, что и при головных вшах
Необходимо повторить через 10 дней
—
Пиретрины* с пиперонилбутоксидом (60 мл) шампунь
Нанести на сухие волосы и кожу, оставить на 10 минут и промыть, повторять в течение 7-10 дней
Не может применяться более 2 раз в течение 24 часов
Педикулез ресниц
Флуоресцеина 10-20%-ного капли
Наносят на веки
Обеспечивает немедленный педикулоцидный эффект
Вазелиновая мазь
Наносить 3-4 раза в день в течение 8-10 дней
—
*Пиретрины являются природными компонентами цветов хризантемы с сильной инсектицидной активностью, пиретроиды являются синтетическими и природными аналогами пиретрина, а перметрин является широко используемым синтетическим пиретроидом. Пиретрины комбинируются с производным перечной кислоты (пиперонилбутоксид) для повышения эффективности.
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Основные положения
Головные и лобковые вши живут непосредственно на хозяине, в то время как платяные вши живут в одежде.
Подтверждают диагноз педикулеза при нахождении живых вшей или живых гнид.
Лечат головные или лобковые вши местными препаратами (например, пиретроидом) или, при рефрактерности к местной терапии, пероральным ивермектином.
Педикулез тела лечат симптоматично и путем устранения источника заражения.