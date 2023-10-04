skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Вши

(педикулез)

Авторы:James G. H. Dinulos, MD, Geisel School of Medicine at Dartmouth
Проверено/пересмотрено окт. 2023

Вши могут инфицировать волосистую часть головы, тело, лобковую область и ресницы. Головные вши передаются при непосредственном контакте; платяные вши передаются в условиях скученности; лобковые вши передаются при половом контакте. Симптомы, признаки, диагностика и методы лечения различаются в зависимости от локализации возбудителя.

Вши – это бескрылые кровососущие насекомые, паразитирующие на волосистой части головы (Pediculus humanus var. capitis), тела (P. humanus var. corporis) или в области лобка (Phthirus pubis). Эти 3 вида вшей значительно различаются по строению и симптомам заболевания (см. рисунок Вши крупным планом). Головные вши и лобковые вши живут непосредственно на хозяине; платяные вши живут в одежде. Все типы вшей встречаются по всему миру.

Головные вши

Вши крупным планом

Головные вши наиболее распространены среди девочек 5–11 лет, но могут поражать практически кого угодно; заражение реже наблюдается у лиц негроидной расы (1). Головные вши легко передаются от человека к человеку при тесном контакте (что наблюдается в быту и в учебных классах) и могут переноситься с волос благодаря статическому электричеству или ветру; передача такими путями (или при пользовании общими гребнями, расческами и шляпами) вероятна, но не подтверждена. Не существует зависимости между головным педикулезом и несоблюдением личной гигиены или низким социоэкономическим статусом.

Паразиты обычно обитают на коже волосистой части головы и волосах, но могут поражать и другие волосистые участки. Выраженное заболевание развивается при наличии 20 вшей и сопровождается интенсивным зудом. При осмотре чаще всего патологические изменения отсутствуют, но могут обнаруживаться экскориации на коже волосистой части головы и лимфаденопатия задних шейных лимфатических узлов.

Диагностика педикулёза волосистой части головы проводится в зависимости от выявления живых вшей. Вши выявляются при тщательном расчесывании влажных волос, начиная от кожи головы, мелкозубчатым гребнем (зубцы гребня расположены на расстоянии около 0,2 мм друг от друга); вши обычно находятся в затылочной области и за ушами. Гниды представляют собой овальные, серовато-белые яйца, прикрепленные к стержню волоса. Каждая особь взрослой самки вши откладывает 3–5 яиц в день, поэтому число гнид значительно превосходит по численности число вшей и не является критерием оценки тяжести заболевания.

Вши (головные вши, гниды)
Скрыть подробности
Гниды вшей – яйцевидные, серовато-белые яйца, прикрепленные к волосяным стержням (сверху); они имеют характерный внешний вид при микроскопии малой мощности (внизу).
Top image courtesy of Thomas Habif, MD. Bottom image courtesy of Dennis D. Juranek, MD, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Первоначальное лечение педикулеза местными педикулицидами отражено в таблице Первоначальные варианты лечения вшей. Лекарственная резистентность встречается часто, поэтому первоначальный выбор должен основываться на местных особенностях устойчивости и побочных эффектах. Местные средства лечения включают малатион, перметрин или другие пиретроиды, спиносад и ивермектин (2). Линдан шампунь больше не рекомендуется из-за широко распространенной резистентности и риска нейротоксичности (3). Пероральный ивермектин обычно является резервным медикаментом при рефрактерных инвазиях (4).

После местного применения педикулоцидов гниды удаляются с помощью вычесывания гребнем с мелкими зубьями по влажным волосам (влажное вычесывание). Для предотвращения реинвазии важным является уничтожение или удаление всех живых (жизнеспособных) гнид; живые гниды флуоресцируют в свете лампы Вуда. Большинство педикулицидных средств также убивают гниды. Мертвые гниды сохраняются на волосах после успешной терапии и не свидетельствуют о наличии активной инфекции; их не следует удалять. Со временем гниды отрастают вместе с волосом от кожи волосистой части головы; отсутствие гнид на расстоянии менее четверти дюйма (менее 0,625 см) от волосистой части головы исключает наличие активной инфекции. Продемонстрировано, что горячий воздух убивает > 88% гнид, однако эффективность в уничтожении вылупившихся вшей вариабельна. Воздействие горячим воздухом в течение 30 минут (чуть прохладнее, чем воздух фена) может быть эффективным дополнением к лечению головных вшей.

Продолжаются дискуссии в отношении необходимости обрабатывать предметы индивидуального пользования, принадлежащие больным педикулезом или имеющим гниды. Тем не менее, некоторые специалисты рекомендуют замену личных вещей или тщательную очистку с последующей сушкой при 54° C в течение 30 минут. Предметы, которые нельзя стирать, могут быть помещены в герметичные полиэтиленовые мешки на 2 недели для уничтожения вшей, у которых продолжительность жизни составляет всего около 10 дней.

Платяные вши

Платяные вши обитают преимущественно в одежде и постельных принадлежностях, не на людях, чаще всего обнаруживаются в условиях скученности (например, в военных бараках, некоторых домашних хозяйствах), в условиях с плохой гигиеной и в помещениях с общими спальными местами. Передача происходит при пользовании контаминированными общими предметами одежды и постельными принадлежностями. Платяные вши являются основными переносчиками эпидемического тифа, траншейной лихорадки и рецидивирующей лихорадки.

Платяная вошь (Pediculus humanus var. corporis)
Скрыть подробности
Эпидемический возвратный тиф вызывается Borrelia recurrentis, которые передаются человеку телесными вшами.
Image courtesy of the World Health Organization and the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Платяные вши вызывают зуд; признаком заболевания являются маленькие красные точки в месте укусов, обычно сопровождающиеся линейными расчесами, крапивницей или поверхностной бактериальной инфекцией. Эти симптомы особенно часто наблюдаются на коже плеч, ягодиц и живота. Гниды могут выявляться на волосах, на гладкой коже.

Диагностика платяных вшей заключается в обнаружении вшей и гнид на одежде, особенно в области швов.

Основное лечение платяных вшей включает тщательную очистку (например, очистка с последующей сушкой при 65°C) или замену одежды и постельных принадлежностей, что зачастую бывает затруднительно, поскольку пострадавшие люди часто не имеют достаточно ресурсов и слабо контролируют свое окружение (5)

Лобковые вши

Лобковые вши передаются при половом контакте у подростков и взрослых и могут передаваться детям при тесном контакте с родителями. Также вши могут передаваться через предметы общего пользования (например, полотенца, постельные принадлежности, одежду). Чаще всего вши обитают на волосах лобковой и перианальной областей, однако могут распространяться на волосы бедер, туловища и лица (борода, усы и ресницы).

Изображения лобковых вшей
Лобковая вошь (в увеличенном виде)
Лобковая вошь (в увеличенном виде)

© Springer Science+Business Media

Вошь (лобковая)
Вошь (лобковая)

Image provided by Thomas Habif, MD.

Вши на ресницах
Вши на ресницах

Лобковые вши могут распространиться на ресницы. Эта фотография демонстрирует ресницы с наличием вшей и гнид.

PAUL PARKER/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Лобковый педикулез (лобковые вши) с Maculae Ceruleae
Лобковый педикулез (лобковые вши) с Maculae Ceruleae

Maculae ceruleae – это голубые пятна на бедре. Считается, что они являются следствием антикоагулянтной активности слюны вшей.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Лобковый педикулез (лобковой вши) с экскориациями
Лобковый педикулез (лобковой вши) с экскориациями

© Springer Science+Business Media

Лобковый педикулез (лобковой вши) с фекалиями вшей
Лобковый педикулез (лобковой вши) с фекалиями вшей

Экскреции вшей – красновато-коричневые точки на коже.

© Springer Science+Business Media

Лобковый педикулез (лобковые вши) с гнидами, прикрепленными к лобковым волосам
Лобковый педикулез (лобковые вши) с гнидами, прикрепленными к лобковым волосам

© Springer Science+Business Media

Лобковая вошь (в увеличенном виде)
Лобковая вошь (в увеличенном виде)

© Springer Science+Business Media

Вошь (лобковая)
Вошь (лобковая)

Image provided by Thomas Habif, MD.

Вши на ресницах
Вши на ресницах

Лобковые вши могут распространиться на ресницы. Эта фотография демонстрирует ресницы с наличием вшей и гнид.

PAUL PARKER/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Лобковый педикулез (лобковые вши) с Maculae Ceruleae
Лобковый педикулез (лобковые вши) с Maculae Ceruleae

Maculae ceruleae – это голубые пятна на бедре. Считается, что они являются следствием антикоагулянтной активности слюны вшей.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Лобковый педикулез (лобковой вши) с экскориациями
Лобковый педикулез (лобковой вши) с экскориациями

© Springer Science+Business Media

Лобковый педикулез (лобковой вши) с фекалиями вшей
Лобковый педикулез (лобковой вши) с фекалиями вшей

Экскреции вшей – красновато-коричневые точки на коже.

© Springer Science+Business Media

Лобковый педикулез (лобковые вши) с гнидами, прикрепленными к лобковым волосам
Лобковый педикулез (лобковые вши) с гнидами, прикрепленными к лобковым волосам

© Springer Science+Business Media

Лобковые вши вызывают зуд. Физикальные симптомы скудны, но у некоторых больных выявляются немногочисленные ссадины и регионарная лимфаденопатия и/или лимфаденит. Появление бледных голубовато-серых пятен (пятна укусов) на коже туловища, ягодиц и бедер обусловлено антикоагулянтными свойствами слюны вшей во время питания кровью; они появляются нечасто, но очень характерны для педикулеза. Поражение ресниц проявляется в виде зуда, жжения и раздражения век.

Диагноз лобкового педикулеза устанавливают путем выявления гнид и/или вшей при тщательном осмотре (лампа Вуда) или при микроскопическом анализе. Признаком, косвенно свидетельствующим об инфестации, являются разбросанные темно-коричневые крупинки (экскрет вшей) на коже или нижнем белье.

Лечение лобкового педикулеза описано в таблице. Начальное лечение, как правило, заключается в применении наружных педикулицидов. Пероральный ивермектин иногда используется для пациентов с инвазией лобковыми вшами, не поддающейся местному лечению. Лечение педикулеза в области век и ресниц часто представляет сложности и проводится с применением вазелина, мази физостигмина, приема внутрь ивермектина или физического удаления вшей щипчиками. Системное лечение также должны получать сексуальные партнеры.

Таблица
Таблица

Первоначальные методы лечения вшей

Лечение

Инструкции

Примечания

Педикулез головы

0,5% лосьон малатиона

Нанесите на сухие волосы и кожу головы, вымойте и ополосните через 8-12 часов, вымойте шампунем кожу и снимите гниды

Можно повторить через 7-9 дней, если видно живых гнид (гнид ближе, чем на 1/4 дюйма (6,35 мм) от кожи головы)

Высокоэффективный, но не 1-ой линии лечения из-за пожароопасности и неприятного запаха

Перметрин (например, 1% лосьон или крем-ополаскиватель), другие пиретроидные или пиретринные лосьоны*

Вымойте волосы и нанесите на влажные волосы, за ушами и на затылке; смойте через 10 минут

Можно повторить через 7 дней, если видны живые гниды (ближе, чем 1/4 дюйма (6,35 мм) от кожи головы)

Противопоказан пациентам, чувствительным к растениям семейства сложноцветные

Спиносад 0,9% -я суспензия для наружного применения

Нанесите на сухую кожу головы и втирайте до увлажнения кожи головы, затем нанесите на сухие волосы, полностью покрывая кожу головы и волосы; оставьте на 10 минут, затем смойте теплой водой

Если живые вши видны через 7 дней, следует провести повторную обработку

Для использования у пациентов ≥ 4 лет

Содержит бензиловый спирт и его производные; избегайте применения у новорожденных и детей младше 6 месяцев из-за потенциальной токсичности и у пациентов с чувствительностью к бензиловому спирту

Может вызывать покраснение и отек век; избегать контакта с глазами

Ивермектин 0,5% лосьон

Нанесите лосьон на сухие волосы до полного покрытия волос и кожи головы. Через 10 минут промойте водой

Одноразовое использование

Для использования у пациентов в возрасте > 6 месяцев

Влажное расчесывание металлическим гребнем для вычесывания гнид

Должно сочетаться со всеми видами лечения

Педикулез тела

Лечение зуда и вторичной инфекции

Местные средства не используются, потому что платяные вши находятся в одежде

Стирать и сушить одежду и постельное белье при 65° C (149° F).

Химчистка или утюжка одежды

Педикулез лобковый

Перметрин 1%-ный (60 мл) крем

То же, что и при головных вшах

Необходимо повторить через 10 дней

Пиретрины* с пиперонилбутоксидом (60 мл) шампунь

Нанести на сухие волосы и кожу, оставить на 10 минут и промыть, повторять в течение 7-10 дней

Не может применяться более 2 раз в течение 24 часов

Педикулез ресниц

Флуоресцеина 10-20%-ного капли

Наносят на веки

Обеспечивает немедленный педикулоцидный эффект

Вазелиновая мазь

Наносить 3-4 раза в день в течение 8-10 дней

*Пиретрины являются природными компонентами цветов хризантемы с сильной инсектицидной активностью, пиретроиды являются синтетическими и природными аналогами пиретрина, а перметрин является широко используемым синтетическим пиретроидом. Пиретрины комбинируются с производным перечной кислоты (пиперонилбутоксид) для повышения эффективности.

Справочные материалы

  1. 1. Meinking TL, Burkhart CG, Burkhart CN: Head lice. N Engl J Med347(17):1381-1382, 2002; author reply 1381-2. doi: 10.1056/NEJM200210243471720

  2. 2.Nolt D, Moore S, Yan AC, et al: Head lice. Pediatrics150(4):e2022059282, https://doi.org/10.1542/peds.2022-059282

  3. 3. Nolan K, Kamrath J, Levitt J: Lindane toxicity: A comprehensive review of the medical literature. Pediatr Dermatol.29(2):141-146, 2012. doi: 10.1111/j.1525-1470.2011.01519.x

  4. 4. Chosidow O, Giraudeau B, Cottrell J, et al: Oral ivermectin versus malathion lotion for difficult-to-treat head lice. N Engl J Med362(10):896-905, 2010. doi: 10.1056/NEJMoa0905471. Erratum in: N Engl J Med 362(17):1647, 2010. PMID: 20220184.

  5. 5. Nyers ES, Elston DM: What's eating you? Human body lice (Pediculus humanus corporis). Cutis 105(3):118-120, 2020. PMID: 32352435

Основные положения

  • Головные и лобковые вши живут непосредственно на хозяине, в то время как платяные вши живут в одежде.

  • Подтверждают диагноз педикулеза при нахождении живых вшей или живых гнид.

  • Лечат головные или лобковые вши местными препаратами (например, пиретроидом) или, при рефрактерности к местной терапии, пероральным ивермектином.

  • Педикулез тела лечат симптоматично и путем устранения источника заражения.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.