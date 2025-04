Гниды вшей – яйцевидные, серовато-белые яйца, прикрепленные к волосяным стержням (сверху); они имеют характерный внешний вид при микроскопии малой мощности (внизу).

Top image courtesy of Thomas Habif, MD. Bottom image courtesy of Dennis D. Juranek, MD, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.