Гипогидроз – это недостаточное потоотделение. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение заключается в избегании повышения температуры тела и использовании различных методов охлаждения.

Гипогидроз, обусловленный патологией кожи, редко достигает уровня клинической значимости. Чаще всего он носит очаговый характер и вызывается местным повреждением кожи (например, вследствие травмы, радиации, инфекции [например, проказа] или воспаления) или атрофией желез в результате системного ревматического заболевания (например, системного склероза, системной красной волчанки, синдрома Шегрена) (1).

Гипогидроз является признаком некоторых генетических заболеваний (например, гипогидротической и ангидротической эктодермальной дисплазии). Мутация гена ITPR2, который кодирует кальциевый канал, приводит к ангидрозу, полному отсутствию потоотделения (2).

Гипогидроз может быть вызван приемом лекарственных препаратов, особенно с антихолинергическим действием. Он также может быть обусловлен диабетической нейропатией и рядом врожденных синдромов.

При тепловом ударе развивается недостаточное потоотделение, но оно обусловлено патологией центральной нервной системы, а не расстройством со стороны кожных покровов.

(См. также Введение в раздел расстройств потоотделения (Introduction to Sweating Disorders)).

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Диагностика гипогидроза Клиническая оценка Диагноз гипогидроза устанавливается на основании клинической картины снижения потоотделения или по непереносимости тепла.