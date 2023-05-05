Ксеродермия - это сухость кожи, которая не является наследуемым состоянием и не связана с системными заболеваниями. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение включает в себя увлажняющие средства и другие меры для поддержания влажности кожи.
Сухость кожи обусловлена замедленными процессами слущивания поверхностных клеток эпителия, что приводит к образованию блестящих белых чешуек на коже. К факторам риска развития кероза относятся:
Проживание в сухом холодном климате
Пожилой возраст
Частое купание, в особенности при использовании отшелушивающего мыла
Жесткая сухая кожа на руках может воспалиться, что приведет к дерматиту рук (экзема рук).
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Диагностика ксеродермии
Клиническая оценка
Диагностика ксеродермии основана на клинической оценке.
Ксеродерму обычно можно отдифференциировать от таких воспалительных заболеваний, как атопический дерматит и псориаз по отсутствию эритемы. В отличие от мелких белых чешуек при ксеродерме, для ихтиоза характерны рыбоподобные чешуйки.
Лечение ксеродермии
Максимальное увлажнение кожи
Лечение ксеродермии ориентировано на сохранение влажности кожи:
Необходимо уменьшить частоту купаний, при этом следует пользоваться прохладной, а не горячей водой.
Увлажнители кожи следует использовать часто, особенно сразу после купания, чтобы уменьшить трансэпидермальную потерю воды. Более плотные увлажнители, в частности на основе нефтепродуктов или масляной основе более эффективны, чем лосьоны на водной основе, хотя лосьоны на водной основе могут лучше переноситься в жарком климате. Очень часто используются увлажняющие средства с добавками керамидов, альфа-гликолевых кислот (напр., молочной, гликолевой, пировиноградной кислот) и бета-гликолевых кислот (напр., салициловой кислоты).
Также помогают увеличение потребления жидкости и использование увлажнителей воздуха.
Пациентам, у которых развивается дерматит рук, иногда требуются местные кортикостероиды для уменьшения воспаления и поддержания защиты кожного барьера.