skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Ксеродермия

(Ксероз)

Авторы:James G. H. Dinulos, MD, Geisel School of Medicine at Dartmouth
Проверено/пересмотрено мая 2023

Ксеродермия - это сухость кожи, которая не является наследуемым состоянием и не связана с системными заболеваниями. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение включает в себя увлажняющие средства и другие меры для поддержания влажности кожи.

Сухость кожи обусловлена замедленными процессами слущивания поверхностных клеток эпителия, что приводит к образованию блестящих белых чешуек на коже. К факторам риска развития кероза относятся:

  • Проживание в сухом холодном климате

  • Пожилой возраст

  • Атопический дерматит;

  • Частое купание, в особенности при использовании отшелушивающего мыла

Жесткая сухая кожа на руках может воспалиться, что приведет к дерматиту рук (экзема рук).

Сухость слизистых оболочек
Скрыть подробности
На этой фотографии показан ксероз у пациента с хроническим заболеванием почек. Кожа становится очень грубой и сухой.
© Springer Science+Business Media

Диагностика ксеродермии

  • Клиническая оценка

Диагностика ксеродермии основана на клинической оценке.

Ксеродерму обычно можно отдифференциировать от таких воспалительных заболеваний, как атопический дерматит и псориаз по отсутствию эритемы. В отличие от мелких белых чешуек при ксеродерме, для ихтиоза характерны рыбоподобные чешуйки.

Лечение ксеродермии

  • Максимальное увлажнение кожи

Лечение ксеродермии ориентировано на сохранение влажности кожи:

  • Необходимо уменьшить частоту купаний, при этом следует пользоваться прохладной, а не горячей водой.

  • Увлажнители кожи следует использовать часто, особенно сразу после купания, чтобы уменьшить трансэпидермальную потерю воды. Более плотные увлажнители, в частности на основе нефтепродуктов или масляной основе более эффективны, чем лосьоны на водной основе, хотя лосьоны на водной основе могут лучше переноситься в жарком климате. Очень часто используются увлажняющие средства с добавками керамидов, альфа-гликолевых кислот (напр., молочной, гликолевой, пировиноградной кислот) и бета-гликолевых кислот (напр., салициловой кислоты).

  • Также помогают увеличение потребления жидкости и использование увлажнителей воздуха.

Пациентам, у которых развивается дерматит рук, иногда требуются местные кортикостероиды для уменьшения воспаления и поддержания защиты кожного барьера.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.