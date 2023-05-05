Ксеродермия

Увлажнители кожи следует использовать часто, особенно сразу после купания, чтобы уменьшить трансэпидермальную потерю воды. Более плотные увлажнители, в частности на основе нефтепродуктов или масляной основе более эффективны, чем лосьоны на водной основе, хотя лосьоны на водной основе могут лучше переноситься в жарком климате. Очень часто используются увлажняющие средства с добавками керамидов, альфа-гликолевых кислот (напр., молочной, гликолевой, пировиноградной кислот) и бета-гликолевых кислот (напр., салициловой кислоты).