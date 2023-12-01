Этот тип чаще всего встречается у лиц старшего возраста (> 60 лет) мужского пола средиземноморского, восточноевропейского или ашкеназского еврейского происхождения.

Заболевание развивается медленно, и процесс обычно ограничивается несколькими очагами поражения на коже нижних конечностей; поражение внутренних органов встречается менее, чем у 10% больных.

Этот тип заболевания обычно не приводит к летальному исходу.

Саркома Капоши (классический тип) Скрыть подробности При классическом типе саркомы Капоши кожные очаги представляют собой бессимптомные пурпурные, розовые или красные макулы, которые могут сливаться в сине-фиолетовые или черные бляшки и узелки. Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).