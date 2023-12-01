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Саркома Капоши

(Саркома Капоши; множественная идиопатическая геморрагическая саркома)

Авторы:Vinod E. Nambudiri, MD, MBA, EdM, Harvard Medical School
Проверено/пересмотрено дек. 2023

Саркома Капоши – это многоочаговая сосудистая опухоль, вызванная вирусом герпеса 8 типа. Она подразделяется на 5 типов: классический (спорадический), СПИД-ассоциированный (эпидемический), неэпидемический, эндемический (в Африке) и ятрогенный (например, после трансплантации органов). Диагноз ставится на основании данных биопсии. Лечение поверхностных безболезненных образований можно проводить с применением криодеструкции, электрокоагуляции, иссечения или облучения электронным пучком. Лучевая терапия используется при более распространенных стадиях заболевания. Лечение СПИД-ассоциированной формы включает антиретровирусные препараты.

(См. также Обзор рака кожи (Overview of Skin Cancer)).

Саркома Капоши развивается из эндотелиальных клеток в ответ на инфицирование вирусом герпеса человека 8 типа (ВГЧ-8). Иммуносупрессия (особенно вследствие трансплантации органов или СПИДа) значительно повышает вероятность развития саркомы Капоши у пациентов, инфицированных ВГЧ-8.

Опухолевые клетки имеют веретенообразную форму, напоминают гладкомышечные клетки, фибробласты и миофибробласты.

Классификация саркомы Капоши

Классическая саркома Капоши

Этот тип чаще всего встречается у лиц старшего возраста (> 60 лет) мужского пола средиземноморского, восточноевропейского или ашкеназского еврейского происхождения.

Заболевание развивается медленно, и процесс обычно ограничивается несколькими очагами поражения на коже нижних конечностей; поражение внутренних органов встречается менее, чем у 10% больных.

Этот тип заболевания обычно не приводит к летальному исходу.

Саркома Капоши (классический тип)
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При классическом типе саркомы Капоши кожные очаги представляют собой бессимптомные пурпурные, розовые или красные макулы, которые могут сливаться в сине-фиолетовые или черные бляшки и узелки.
Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).
Саркома Капоши (классический тип)
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На этой фотографии показано классическое красновато-фиолетовое сосудистое поражение при саркоме Капоши.
Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

СПИД-ассоциированная саркома Капоши (эпидемическая саркома Капоши)

Этот тип является наиболее распространенной СПИД-ассоциированной формой онкологии и более агрессивной патологией, чем классическая форма саркомы Капоши.

Обычно на коже имеются множественные высыпания, часто поражающие кожу лица и туловища. Часто наблюдается поражение слизистых оболочек, лимфатических узлов и желудочно-кишечного тракта. Иногда саркома Капоши является первым проявлением СПИДа.

Саркома Капоши (СПИД-ассоциированный тип)
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СПИД-ассоциированный тип СК является агрессивной, многоочаговой опухолью, которая может поражать лицо, туловище, слизистые оболочки, лимфатическую систему или желудочно-кишечный тракт. Поражения проявляются как от голубоватого до фиолетового цвета макулы, бляшки, или опухоли.
Photo courtesy of Sol Silverman, Jr., via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Неэпидемический тип саркомы Капоши

Дополнительный тип саркомы Капоши, который выявляется все чаще, встречается у ВИЧ-отрицательных мужчин и мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами (1). Причины увеличения распространенности в этой группе неясны и остаются областью постоянного исследования.

Эндемическая саркома Капоши

Эта форма встречается в Африке независимо от ВИЧ-инфекции. Существует 2 формы:

  • Препубертатная лимфаденопатическая форма: эта форма заболевания преимущественно поражает детей; опухоли главным образом развиваются в лимфатических узлах с поражением кожи или без такового. Течение обычно фульминантное и фатальное.

  • Взрослая форма: эта форма напоминает классическую саркому Капоши.

Ятрогенная саркома Капоши (саркома Капоши как осложнение иммуносупрессивной терапии)

Этот тип обычно развивается через несколько лет после трансплантации органов. Течение более или менее фульминантное в зависимости от степени иммуносупрессии.

Справочные материалы по классификации

  1. 1. Vangipuram R, Tyring SK: Epidemiology of Kaposi sarcoma: review and description of the nonepidemic variant. Int J Dermatol 58(5):538-542, 2019. doi: 10.1111/ijd.14080

Симптомы и признаки саркомы Капоши

Кожные очаги представляют собой бессимптомные пурпурные, розовые, коричневые или красные макулы, которые могут сливаться в сине-фиолетовые или черные бляшки и узелки. Может выявляться некоторая отечность. Иногда узелки грибовидно разрастаются или пенетрируют мягкие ткани и поражают кости.

Вовлечение внутренних органов, которое и является менее распространенным явлением, чаще всего затрагивает полость рта, желудочно-кишечный тракт и легкие. Симптомы зависят от вовлеченности конкретного органа. Поражения слизистых оболочек проявляются как от голубоватого до фиолетового цвета макулы, бляшки и опухоли. Поражения желудочно-кишечного тракта могут сопровождаться кровотечениями, иногда широкими, но, как правило, протекают бессимптомно.

Диагностика саркомы Капоши

  • Биопсия

Диагноз саркомы Капоши подтверждается по результатам трепанобиопсии.

Больные со СПИДом или иммуносупрессией требуют обследования для исключения патологии внутренних органов с проведением компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки и брюшной полости.

Если результаты КТ отрицательны, а симптомы поражения легких или желудочно-кишечного тракта присутствуют, следует рассмотреть возможность проведения бронхоскопии или эндоскопичесского исследования желудочно-кишечного тракта.

Лечение саркомы Капоши

  • Хирургическое иссечение, криотерапия, электрокоагуляция, внутритканевая химиотерапия, а при поверхностных очагах поражения возможно местное применение имиквимода или алитретиноина

  • Локальная лучевая терапия и химиотерапия при множественных новообразованиях, диффузном поражении или поражении лимфатических узлов

  • При СПИД-ассоциированной саркоме Капоши применяют антиретровирусную терапию с аналогичным местным лечением или химиотерапию в зависимости от стадии заболевания

  • Снижение дозы иммуносупрессантов при ятрогенной саркома Капоши

Методы лечения классической саркомы Капоши и СПИД-ассоциированной саркомы Капоши в значительной степени совпадают.

Бессимптомные высыпания часто не требуют лечения. Одно или несколько поверхностных образований можно удалить путем иссечения, при помощи криодеструкции или электрокоагуляции, или пролечить внутриочаговым введением винбластина или интерферона-альфа. Также сообщалось об эффективности местного применения имиквимода или алитретиноина. Лечение множественных новообразований, диффузных поражений и поражений лимфатических узлов проводится локально с применением лучевой терапии с дозой от 10 до 20 Гр и химиотерапии. Рецидивы болезни являются распространенным явлением, а полное излечение получить трудно.

СПИД-ассоциированная саркома Капоши, хорошо поддается антиретровирусной терапии (АРТ), возможно, за счет увеличения количества CD4+ клеток и снижения вирусной нагрузки ВИЧ; однако имеются некоторые доказательства того, что ингибиторы протеаз при такой схеме лечения могут блокировать ангиогенез (хотя и не было доказано, что это имеет положительные клинические эффекты при лечении людей).

Пациентам со СПИДом с медленно прогрессирующими местными проявлениями заболевания, с количеством CD4 + > 150/мкл и РНК ВИЧ < 500 копий/мл, можно добавить внутриочаговое введение винбластина. При минимальных поражениях также может быть использован помалидомид.

Больным с более распространенным заболеванием или поражением внутренних органов можно назначать пегилированный липосомальный доксорубицин в дозе 20 мг/м2 внутривенно каждые 2–3 недели. Паклитаксел является альтернативным препаратом первой линии или может быть назначен, если пегилированный липосомальный доксорубицин оказался неэффективным.

В качестве вспомогательных средств исследуются также адъювантные препараты, как интерлейкин (ИЛ)-12, десферриоксамин и пероральные ретиноиды. Лечение саркомы Капоши не продлевает жизнь большинству пациентов, страдающих СПИДом, поскольку в клиническом течении заболевания доминируют инфекции.

Неэпидемическая классическая саркома Капоши требует лечения вялотекущих поражений, как описано выше.

Ятрогенная саркома Капоши лучше регрессирует при прекращении приема иммуносупрессивных препаратов. У пациентов, перенесших трансплантацию органов, снижение дозы иммунодепрессантов часто приводит к уменьшению очагов поражения саркомы Капоши. Если снижение дозы невозможно, следует применить традиционную местную и системную терапию, используемую при других типах саркомы Капоши. Сиролимус может также способствовать улучшению при ятрогенной Саркоме Капоши.

Лечение эндемической саркомы Капоши сложно и обычно носит паллиативный характер.

Основные положения

  • Рассмотрим саркому Капоши у пожилых мужчин, африканцев и у реципиентов трансплантированных органов или пациентов со СПИДом.

  • Тестовые пациенты с иммуносупрессией (включая СПИД) метастазов.

  • Лечение поверхностных образований с применением локальных аблативных методов.

  • Лечение множественных поражений, диффузных поражений или заболеваний лимфатических узлов производится с помощью местной лучевой терапии и химиотерапии.

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