Кожные проявления обычно плотные, блестящие узлы, телесного или голубовато-красного цвета. Наиболее характерными клиническими признаками их являются быстрый рост и отсутствие боли и болезненности.

Хотя карцинома Меркеля может поражать кожу любой части тела, она наиболее часто возникает на открытых участках, подвергающихся инсоляции (например, кожа лица, верхних конечностей).