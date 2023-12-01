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Карцинома Меркеля

(нейроэндокринная карцинома; первичный мелкоклеточный рак кожи; трабекулярная карцинома; апудома кожи; анапластическая карцинома)

Авторы:Vinod E. Nambudiri, MD, MBA, EdM, Harvard Medical School
Проверено/пересмотрено дек. 2023

Карцинома Меркеля является редкой, агрессивной формой рака кожи, который чаще встречается у пожилых людей европеоидной расы. Диагноз ставится на основании данных биопсии. Лечение обычно определяется стадией заболевания.

(См. также Обзор рака кожи (Overview of Skin Cancer)).

Средний возраст в момент постановки диагноза составляет около 75 лет. Карцинома Меркеля также может возникать у более молодых пациентов с иммуносупрессией. Другие факторы риска включают кумулятивное воздействие ультрафиолетового излучения, контакт с полиомавирусом клеток Меркеля и наличие других форм рака (например, множественной миеломы, хронического лимфолейкоза, меланомы).

Характерной чертой является распространение лимфогенным путём.

Симптомы и признаки карциномы Меркеля

Кожные проявления обычно плотные, блестящие узлы, телесного или голубовато-красного цвета. Наиболее характерными клиническими признаками их являются быстрый рост и отсутствие боли и болезненности.

Хотя карцинома Меркеля может поражать кожу любой части тела, она наиболее часто возникает на открытых участках, подвергающихся инсоляции (например, кожа лица, верхних конечностей).

Карцинома Меркеля
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На этой фотографии показана карцинома Меркеля, проявляющаяся в виде эритематозного и сильно васкуляризированного узелка на открытом участке щеки у 90-летнего пациента.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Диагностика Меркель-карциномы

  • Биопсия

Диагностика Меркель-карциномы проводится с помощью биопсии.

У большинства пациентов возникают метастазы, и прогноз неблагоприятный.

Лечение карциномы Меркеля

  • Тактика лечения определяется стадией заболевания

Лечение карциномы Меркеля определяется стадией опухоли и, как правило, включает в себя широкое местное иссечение опухоли, часто сопровождающееся лучевой терапией, лимфодиссекцией, или применением обоих этих методов.

Системная терапия (например, авелумаб, пембролизумаб, ретифанлимаб или другой ингибитор рецептора программируемой гибели клеток 1 типа [PD-1] или обычная химиотерапия) может быть показана при метастатическом или рецидивирующем раке.

Профилактика метастатической карциномы Меркеля

Поскольку карцинома из клеток Меркеля связана с воздействием ультрафиолета (УФ), рекомендуется ряд мер по ограничению его воздействия.

  • Избегание воздействия солнечного света: поиск тени, минимизировать пребывание на открытом воздухе между 10 ч утра и 4 ч дня (когда солнечные лучи наиболее активны), а также избегать приема солнечных ванн и использования соляриев

  • Пользоваться защитной одеждой: рубашки с длинными рукавами, брюки и широкополые шляпы

  • Использовать солнцезащитные препараты с фактором защиты (SPF) 30 и более и широким диапазоном защиты от ультрафиолетового излучения УФA/УФB, наносить согласно предписанию (то есть наносить повторно каждые 2 часа или после купания или потоотделения); солнцезащитные препараты для продления экспозиции солнечного света не могут использоваться

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