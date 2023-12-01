Атипичная фиброксантома является низкодифференцированной саркомой кожи.

(См. также Обзор рака кожи (Overview of Skin Cancer)).

Атипичные фиброксантомы редки среди немеланомных раковых заболеваний кожи. Они наиболее часто возникают на коже головы и шеи у пациентов пожилого возраста. Они появляются похожими на другие немеланомные формы рака кожи, в виде незаживающих или болезненных розово-красных папул или узелков на коже.

Диагноз атипичной фиброксантомы ставится при помощи биопсии.

Опухоли иссекают или используют метод микрографической хирургии Мооса, при которой границы тканей постепенно удаляют до тех пор, пока образцы будут без наличия опухоли (это определяется во время операции с помощью микроскопического исследования) — выполняют, если это принято в клинической практике. Метастазы обычно нехарактерны.

Атипичная фиброксантома уха Изображение Photo courtesy of Gregory L. Wells, MD.