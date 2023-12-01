Атипичная фиброксантома является низкодифференцированной саркомой кожи.
(См. также Обзор рака кожи (Overview of Skin Cancer)).
Атипичные фиброксантомы редки среди немеланомных раковых заболеваний кожи. Они наиболее часто возникают на коже головы и шеи у пациентов пожилого возраста. Они появляются похожими на другие немеланомные формы рака кожи, в виде незаживающих или болезненных розово-красных папул или узелков на коже.
Диагноз атипичной фиброксантомы ставится при помощи биопсии.
Опухоли иссекают или используют метод микрографической хирургии Мооса, при которой границы тканей постепенно удаляют до тех пор, пока образцы будут без наличия опухоли (это определяется во время операции с помощью микроскопического исследования) — выполняют, если это принято в клинической практике. Метастазы обычно нехарактерны.
Photo courtesy of Gregory L. Wells, MD.
Профилактика атипичной фиброксантомы
Поскольку атипичные фиброксантомы связаны с экспозицией ультрафиолета (УФ), рекомендуется соблюдение ряда мер для уменьшения экспозиции.
Избегание воздействия солнечного света: поиск тени, минимизировать пребывание на открытом воздухе между 10 ч утра и 4 ч дня (когда солнечные лучи наиболее активны), а также избегать приема солнечных ванн и использования соляриев
Пользоваться защитной одеждой: рубашки с длинными рукавами, брюки и широкополые шляпы
Использовать солнцезащитные препараты с фактором защиты (SPF) 30 и более и широким диапазоном защиты от ультрафиолетового излучения УФA/УФB, наносить согласно предписанию (то есть наносить повторно каждые 2 часа или после купания или потоотделения); солнцезащитные препараты для продления экспозиции солнечного света не могут использоваться