Гнездная алопеция

Кортикостероиды

Иногда местно антралин , миноксидил или их сочетание

Иногда местная иммунотерапия

Иногда барицитиниб, ритлецитиниб или метотрексат

Редко фотохимиотерапия или просален плюс ультрафиолет А (ПУВА-терапия)

Использование накладок и маскирующих методов

В случае проведения терапии лечением выбора для взрослых являются инъекции кортикостероидов внутрь очага. Суспензия триамцинолона ацетонида (обычно в дозе 0,1–3 мл с концентрацией 2,5-5 мг/мл каждые 4–8 недель) можно вводить внутрикожно при небольших очагах. Можно использовать мощные местные кортикостероиды (например, клобетазола пропионат 0,05% в форме пены, геля или мази 2 раза в день приблизительно 4 недели); тем не менее, они часто не проникают в глубь волосяной луковицы, где развивается воспалительный процесс. Эффективен пероральный прием глюкокортикостероидов, но потеря волос часто возобновляется после отмены терапии, и применение ограничено нежелательными эффектами терапии.

Для стимуляции легкой реакции раздражения можно наружно использовать антралин в виде крема (0,5–1% наносится на 10–20 минут, затем смывается, время контакта титруется по мере переносимости до 1 часа/день). Раствор миноксидила 5% может быть полезен в качестве дополнения к лечению глюкокортикостероидами или антралином .

Аллергический контактный дерматит, вызванный дифенилциклопропеноном или дибутиловым эфиром сквариковой кислоты (местная иммунотерапия), приводит к росту волос по неизвестному механизму, однако это лечение лучше использовать только у пациентов с диффузным поражением, не отвечающим на другое лечение.

Барицитиниб и ритлецитиниб являются ингибиторами янус-киназы (JAK), которые эффективны при лечении тяжелой очаговой алопеции (1–4).

Пероральный метотрексат был успешно использован для лечения тотальной и общей алопеции как у взрослых, так и у детей. Дозы колеблются в пределах от 15 до 25 мг в неделю. Метотрексат также может использоваться в комбинации с пероральными кортикостероидами. Его использование обычно предназначается для пациентов с рефрактерной гнездной алопецией, у которых стандартная терапия не приносит результата (5, 6).

У пациентов, которым не подходит традиционное лечение, с ограниченным успехом используется общая и местная ПУВА-терапия (псоралены и УФА). Однако этот вариант лечения менее предпочтительный из-за высокой частоты рецидивов, дефицита рандомизированных контролируемых исследований и повышенного риска возникновения опухолей, связанных с ПУВА-терапией.

Для маскировки очагов выпадения волос могут использоваться накладки и специальные маскирующие приемы.