Как правило, гнездная алопеция – внезапная очаговая нерубцовая потеря волос при отсутствии явных системных или кожных заболеваний. Диагноз обычно устанавливают на основании результатов осмотра, хотя иногда необходима биопсия кожи. Лечение включает комбинации препаратов, применяемых местно, перорально или в виде инъекций в кожу головы, и может включать кортикостероиды, антралин, миноксидил, местную иммунотерапию (например, дифенилциклопропенон) или системные иммунодепрессанты.
(См. также Алопеция (Alopecia)).
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Photo courtesy of Karen McKoy, MD.
Чаще всего поражаются волосы на голове и зоне бороды, но могут быть задействованы и другие участки оволосения. Волосы могут выпадать как на всей коже головы (тотальная алопеция), так и на большей части тела или на всем теле (генерализованная алопеция). Гнездная алопеция считается аутоиммунным заболеванием, которое обычно поражает генетически предрасположенных людей под действием неизвестных триггеров окружающей среды. Иногда она встречается с аутоиммунным витилиго или тиреоидитом.
Диагностика очаговой алопеции
Обследование
Диагноз очаговой алопеции ставится на основании данных осмотра. Гнездная алопеция обычно проявляется как дискретные округлые очаги потери волос с короткими сломанными волосами по краю, напоминающими восклицательные знаки. Ногти иногда имеют углубления, продольные борозды или наблюдается трахионихия, уплотнение ногтя, которое также наблюдается при плоском лишае. Также можно заметить покраснение ногтевой лунки.
Дифференциальный диагноз включает стригущий лишай, трихотилломанию, тракционную алопецию, волчанку и вторичный сифилис. Если признаки противоречивы, можно провести тесты с гидроксидом калия, посевом грибков, скрининг на сифилис или биопсию. Пациентам с клиническими признаками сопутствующих аутоиммунных заболеваний (особенно щитовидной железы) нужно соответствующее обследование.
Иногда необходима биопсия.
Лечение очаговой алопеции
Кортикостероиды
Иногда местно антралин , миноксидил или их сочетание
Иногда местная иммунотерапия
Иногда барицитиниб, ритлецитиниб или метотрексат
Редко фотохимиотерапия или просален плюс ультрафиолет А (ПУВА-терапия)
Использование накладок и маскирующих методов
В случае проведения терапии лечением выбора для взрослых являются инъекции кортикостероидов внутрь очага. Суспензия триамцинолона ацетонида (обычно в дозе 0,1–3 мл с концентрацией 2,5-5 мг/мл каждые 4–8 недель) можно вводить внутрикожно при небольших очагах. Можно использовать мощные местные кортикостероиды (например, клобетазола пропионат 0,05% в форме пены, геля или мази 2 раза в день приблизительно 4 недели); тем не менее, они часто не проникают в глубь волосяной луковицы, где развивается воспалительный процесс. Эффективен пероральный прием глюкокортикостероидов, но потеря волос часто возобновляется после отмены терапии, и применение ограничено нежелательными эффектами терапии.
Для стимуляции легкой реакции раздражения можно наружно использовать антралин в виде крема (0,5–1% наносится на 10–20 минут, затем смывается, время контакта титруется по мере переносимости до 1 часа/день). Раствор миноксидила 5% может быть полезен в качестве дополнения к лечению глюкокортикостероидами или антралином .
Аллергический контактный дерматит, вызванный дифенилциклопропеноном или дибутиловым эфиром сквариковой кислоты (местная иммунотерапия), приводит к росту волос по неизвестному механизму, однако это лечение лучше использовать только у пациентов с диффузным поражением, не отвечающим на другое лечение.
Барицитиниб и ритлецитиниб являются ингибиторами янус-киназы (JAK), которые эффективны при лечении тяжелой очаговой алопеции (1–4).
Пероральный метотрексат был успешно использован для лечения тотальной и общей алопеции как у взрослых, так и у детей. Дозы колеблются в пределах от 15 до 25 мг в неделю. Метотрексат также может использоваться в комбинации с пероральными кортикостероидами. Его использование обычно предназначается для пациентов с рефрактерной гнездной алопецией, у которых стандартная терапия не приносит результата (5, 6).
У пациентов, которым не подходит традиционное лечение, с ограниченным успехом используется общая и местная ПУВА-терапия (псоралены и УФА). Однако этот вариант лечения менее предпочтительный из-за высокой частоты рецидивов, дефицита рандомизированных контролируемых исследований и повышенного риска возникновения опухолей, связанных с ПУВА-терапией.
Для маскировки очагов выпадения волос могут использоваться накладки и специальные маскирующие приемы.
Справочные материалы по лечению
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Прогноз при очаговой алопеции
Гнездная алопеция может спонтанно регрессировать, становиться хронической или диффузно распространяться. Факторы риска хронизации процесса включают обширное поражение, начало до подросткового возраста и поражение периферии височной и затылочной зон волосистой части головы (офиазный подтип) (1)
Справочные материалы по прогнозу
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