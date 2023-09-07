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Сосудистые поражения кожи

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Сосудистые поражения включают приобретенные (например, пиогенная гранулема, nevus araneus) и врожденные или возникающие вскоре после рождения (сосудистые родимые пятна).

К сосудистым родимым пятнам относятся сосудистые опухоли (например, врожденная гемангиома) и сосудистые мальформации.

Сосудистые мальформации – это врожденные, сохраняющиеся в течение всей жизни локальные дефекты морфогенеза сосудов, которые подразделяют на капиллярные (например, пламенеющий невус), венозные, артериовенозные (например, пещеристая аневризма) и лимфатические мальформации.

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