Сосудистые поражения кожи

Сосудистые поражения включают приобретенные (например, пиогенная гранулема, nevus araneus) и врожденные или возникающие вскоре после рождения (сосудистые родимые пятна).

К сосудистым родимым пятнам относятся сосудистые опухоли (например, врожденная гемангиома) и сосудистые мальформации.

Сосудистые мальформации – это врожденные, сохраняющиеся в течение всей жизни локальные дефекты морфогенеза сосудов, которые подразделяют на капиллярные (например, пламенеющий невус), венозные, артериовенозные (например, пещеристая аневризма) и лимфатические мальформации.