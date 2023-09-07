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Кожные кисты

(Эпидермальная имплантированная киста [эпидермоидная киста]; милия; волосяная киста; атерома [стеатома])

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Эпидермальные имплантированные кисты являются наиболее распространенными кожными кистами. Милия - это небольшие эпидермальные имплантированные кисты. Волосяная киста, как правило, возникает на волосистой части головы и может быть семейной.

Доброкачественные кожные кисты классифицируют в соответствии с гистологическими особенностями стенки или содержимого кисты и её анатомической локализацией. При пальпации киста плотная, округлая, подвижная и безболезненная; диаметр кист обычно варьирует до 5 см в диаметре. Существует несколько типов доброкачественных кист кожи:

  • Эпидермальные имплантированные кисты

  • Милия

  • Волосяные кисты (трихолеммальные кисты)

Эпидермальные имплантированные кисты (эпидермоидные кисты) редко причиняют дискомфорт, если нет внутреннего разрыва, сопровождающегося быстро нарастающей реакцией на инородное тело с формированием болезненного абсцесса. Эпидермальные имплантированные кисты часто окружены видимым канальцем или порой; их содержимое белого цвета, творожистой консистенции с неприятным запахом.

Милиумы – это миниатюрные поверхностно расположенные эпидермальные имплантированные кисты, которые часто возникают на коже лица и головы.

Волосяные кисты (трихолеммальные) могут появляться идентично эпидермальным имплантированным кистам, но 90% из них находятся на волосистой части головы. Часто в семейном анамнезе присутствуют волосяные кисты; наследование по аутосомно-доминантному типу (1).

Общие справочные материалы

  1. 1. Hörer S, Marrakchi S, Radner FPW,  et al: A monoallelic two-hit mechanism in PLCD1 explains the genetic pathogenesis of hereditary trichilemmal cyst formation. J Invest Dermatol139(10):2154-2163.e5, 2019. doi: 10.1016/j.jid.2019.04.015

Лечение кист кожи

  • Иссечение или диссекция кисты, по желанию

  • Удаление содержимого милии

Кисты, доставляющие неприятности, могут быть удалены. Для предотвращения рецидива необходимо удалять всю кисту вместе с её стенками. Лопнувшие кисты могут быть вырезаны и дренированы, но возможен рецидив, если в конечном итоге не была удалена стенка. Антибиотики не требуются, за исключением случаев с наличием флегмоны.

Милии можно удалить при помощи лезвия №11 и экстрактора комедонов.

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