Эпидермальные имплантированные кисты являются наиболее распространенными кожными кистами. Милия - это небольшие эпидермальные имплантированные кисты. Волосяная киста, как правило, возникает на волосистой части головы и может быть семейной.
Доброкачественные кожные кисты классифицируют в соответствии с гистологическими особенностями стенки или содержимого кисты и её анатомической локализацией. При пальпации киста плотная, округлая, подвижная и безболезненная; диаметр кист обычно варьирует до 5 см в диаметре. Существует несколько типов доброкачественных кист кожи:
Эпидермальные имплантированные кисты
Милия
Волосяные кисты (трихолеммальные кисты)
Эпидермальные имплантированные кисты (эпидермоидные кисты) редко причиняют дискомфорт, если нет внутреннего разрыва, сопровождающегося быстро нарастающей реакцией на инородное тело с формированием болезненного абсцесса. Эпидермальные имплантированные кисты часто окружены видимым канальцем или порой; их содержимое белого цвета, творожистой консистенции с неприятным запахом.
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Милиумы – это миниатюрные поверхностно расположенные эпидермальные имплантированные кисты, которые часто возникают на коже лица и головы.
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Волосяные кисты (трихолеммальные) могут появляться идентично эпидермальным имплантированным кистам, но 90% из них находятся на волосистой части головы. Часто в семейном анамнезе присутствуют волосяные кисты; наследование по аутосомно-доминантному типу (1).
Общие справочные материалы
1. Hörer S, Marrakchi S, Radner FPW, et al: A monoallelic two-hit mechanism in PLCD1 explains the genetic pathogenesis of hereditary trichilemmal cyst formation. J Invest Dermatol139(10):2154-2163.e5, 2019. doi: 10.1016/j.jid.2019.04.015
Лечение кист кожи
Иссечение или диссекция кисты, по желанию
Удаление содержимого милии
Кисты, доставляющие неприятности, могут быть удалены. Для предотвращения рецидива необходимо удалять всю кисту вместе с её стенками. Лопнувшие кисты могут быть вырезаны и дренированы, но возможен рецидив, если в конечном итоге не была удалена стенка. Антибиотики не требуются, за исключением случаев с наличием флегмоны.
Милии можно удалить при помощи лезвия №11 и экстрактора комедонов.