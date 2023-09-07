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Келоидные рубцы

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Келоидные рубцы – это разрастания соединительной ткани, возникающие в месте травмы (например, рваной раны, хирургического рубца, акне на туловище) или иногда спонтанно.

Келоидные рубцы чаще развиваются у темнокожих пациентов. Чаще они развиваются на коже верхней части туловища, особенно верхней части спины и области грудины, а также в области дельтовидных мышц. В отличие от гипертрофических рубцов ткань келоидных рубцов распространяется за пределы краев раны или травмы. Они могут появиться спонтанно.

Различные проявления келоидных рубцов
Келоидные рубцы на ушах и лице
Келоидные рубцы на ушах и лице

На этой фотографии изображены келоидные рубцы в области уха и зоны роста волос, полученные впоследствии укуса собаки.

© Springer Science+Business Media

Келоид
Келоид

Келоид – это посттравматическое или спонтанное разрастание соединительной ткани. Келоидные рубцы выглядят как блестящие, гладкие, часто выпуклые образования розоватого цвета или с гиперпигментацией.

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Image provided by Thomas Habif, MD.

Келоидные рубцы
Келоидные рубцы

В отличие от гипертрофических рубцов, келоидные распространяются за пределы раны, поражая нормальную кожу. Пациент с несколькими большими келоидными рубцами на передней брюшной стенке, после полостной операции.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Келоидные рубцы на ушах и лице
Келоидные рубцы на ушах и лице

На этой фотографии изображены келоидные рубцы в области уха и зоны роста волос, полученные впоследствии укуса собаки.

© Springer Science+Business Media

Келоид
Келоид

Келоид – это посттравматическое или спонтанное разрастание соединительной ткани. Келоидные рубцы выглядят как блестящие, гладкие, часто выпуклые образования розоватого цвета или с гиперпигментацией.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Thomas Habif, MD.

Келоидные рубцы
Келоидные рубцы

В отличие от гипертрофических рубцов, келоидные распространяются за пределы раны, поражая нормальную кожу. Пациент с несколькими большими келоидными рубцами на передней брюшной стенке, после полостной операции.

... Прочитайте дополнительные сведения

© Springer Science+Business Media

Келоидные рубцы – это блестящие, плотные, гладкие, обычно овоидные, но иногда сморщенные или втянутые образования светло-розового цвета или гиперпигментированные.

Диагностика келоидов

  • Клиническая оценка

Диагноз келоидных рубцов ставят на основе клинической картины.

Лечение келоидов

  • Возможно проведение кортикостероидных инъекций, иссечения, использование гелевых пластин, и/или иммуномодуляторов

Лечение келоидов часто оказывается неэффективным.

Ежемесячные внутриочаговые инъекции глюкокортикостероидных препаратов (триамцинолон ацетонида в дозе от 5 до 40 мг/мл) иногда приводят к уплощению келоидного рубца.

Иссечение скальпелем или лазером может уменьшить объем образований, но они обычно рецидивируют, приобретая больший объем, чем до удаления. Эффективность иссечения выше, если перед процедурой и после нее проводится серия внутриочаговых инъекций глюкокортикостероидных препаратов. Гелевое защитное покрытие (нанесение мягкого полуокклюзионного покрытия, состоящего из поперечно-связанного полиметилсилоксанового полимера или силикона) или давящая повязка часто используются дополнительно для предотвращения рецидива.

В последнее время с целью предотвращения развития или рецидива келоида применялись иммуномодуляторы (например, имиквимод для местного применения).

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