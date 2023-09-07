Келоидные рубцы – это разрастания соединительной ткани, возникающие в месте травмы (например, рваной раны, хирургического рубца, акне на туловище) или иногда спонтанно.

Келоидные рубцы чаще развиваются у темнокожих пациентов. Чаще они развиваются на коже верхней части туловища, особенно верхней части спины и области грудины, а также в области дельтовидных мышц. В отличие от гипертрофических рубцов ткань келоидных рубцов распространяется за пределы краев раны или травмы. Они могут появиться спонтанно.

Различные проявления келоидных рубцов Келоидные рубцы на ушах и лице На этой фотографии изображены келоидные рубцы в области уха и зоны роста волос, полученные впоследствии укуса собаки. © Springer Science+Business Media Келоид Келоид – это посттравматическое или спонтанное разрастание соединительной ткани. Келоидные рубцы выглядят как блестящие, гладкие, часто выпуклые образования розоватого цвета или с гиперпигментацией. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD. Келоидные рубцы В отличие от гипертрофических рубцов, келоидные распространяются за пределы раны, поражая нормальную кожу. Пациент с несколькими большими келоидными рубцами на передней брюшной стенке, после полостной операции. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Келоидные рубцы на ушах и лице На этой фотографии изображены келоидные рубцы в области уха и зоны роста волос, полученные впоследствии укуса собаки. © Springer Science+Business Media Келоид Келоид – это посттравматическое или спонтанное разрастание соединительной ткани. Келоидные рубцы выглядят как блестящие, гладкие, часто выпуклые образования розоватого цвета или с гиперпигментацией. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD. Келоидные рубцы В отличие от гипертрофических рубцов, келоидные распространяются за пределы раны, поражая нормальную кожу. Пациент с несколькими большими келоидными рубцами на передней брюшной стенке, после полостной операции. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media

Келоидные рубцы – это блестящие, плотные, гладкие, обычно овоидные, но иногда сморщенные или втянутые образования светло-розового цвета или гиперпигментированные.

Диагностика келоидов Клиническая оценка Диагноз келоидных рубцов ставят на основе клинической картины.