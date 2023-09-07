Дерматофибромы (Доброкачественная фиброзная гистиоцитома) Авторы: Dartmouth Geisel School of Medicine Denise M. Aaron , MD , Проверено/пересмотрено сент. 2023

Дерматофибромы – это плотные красно-коричневого цвета папулы или узелки, состоящие из соединительной ткани. Они, как правило, возникают на бедрах или ногах, но могут возникнуть и в любом другом месте.

Дерматофиброма Изображение Image courtesy of Marie Schreiner, PA-C. Дерматофибромы распространены среди взрослых, особенно среди женщин. Причина их появления, вероятно, генетическая. Как правило, поражения от 0,5 до 1 см в диаметре, плотные, а после легкого надавливания может образовываться углубление. В большинстве случаев поражения бессимптомны, но некоторые из них сопровождаются зудом или могут изъязвляться после незначительной травмы. Диагностика дерматофибром Клиническая оценка Диагностировать дерматофиброму можно на основе клинических признаков. Существует несколько описанных дерматоскопических моделей дерматофибром (1). Иногда проводят биопсию поражений для исключения меланоцитарной пролиферации (например, невус, солнечное лентиго, меланома) или других опухолей. Дерматофибромы могут выглядеть гиперпигментированными при более темных тонах кожи. Справочные материалы по диагностике 1. Zaballos P, Puig S, Llambrich A, et al: Dermoscopy of dermatofibromas: A prospective morphological study of 412 cases. Arch Dermatol 144(1):75-83, 2008. doi: 10.1001/archdermatol.2007.8 Лечение дерматофибром Иссечение, если поражение причиняет дискомфорт Дерматофибромы, которые вызывают беспокоящие пациента симптомы, могут быть удалены. Лечение с помощью криохирургии может ослабить симптомы.