Эритродермия определяется как эритема, которая покрывает более 70% площади поверхности тела. Она отражает максимальную тяжесть различных заболеваний кожи. Диагностика включает сбор анамнеза и обследование. Терапия состоит из поддерживающих мероприятий и наружного лечения.

Заболевания кожи, которые могут привести к эритродермии, включают:

Эритродермия может развиться у пациентов с кожными заболеваниями, указанными выше, однако она также может возникнуть спонтанно у пациентов без предшествующих заболеваний кожи в анамнезе.

Эксфолиативный дерматит – это устаревший, редко используемый в настоящее время термин для обозначения эритродермии. Однако, эксфолиативный дерматит не является дерматитом. Хотя эритродермия может быть результатом дерматита, она также может быть результатом многих других (не дерматитных) заболеваний кожи.

(См. также Определение дерматита).

Симптомы и признаки эритродермии Симптомы эритродермии включают недомогание и озноб вследствие обширного воспаления и потери тепла через большие участки гиперперфузированной кожи. Пациенты с эритродермией имеют диффузную эритему и десквамацию кожи. Часто отмечается зуд. Эритродермия Скрыть подробности На фотографии изображена эритродермия с диффузной эритемой и шелушением кожи. © Springer Science+Business Media

Диагностика эритродермии Клиническая оценка Диагностика эритродермии ставится на основе анамнеза и обследования. Для выяснения причины может потребоваться комплексное обследование. В анализах крови выявляется электролитный дисбаланс и увеличение уровней маркеров воспаления, однако, эти признаки не являются специфическими для эритродермии. Для диагностики Т-клеточной лимфомы, когда подозревается данное заболевание, могут быть проведены анализ трансформаций гена Т-клеточного рецептора для поиска моноклональных экспансий Т-лимфоцитов в кожу и/или в периферическую кровь и характеристика инфильтрирующих кожу и периферических Т-клеточных субпопуляций. Часто биопсия неспецифична, поэтому иногда требуется ее повторное проведение. Когда эритродермия развивается у пациентов без предшествующих заболеваний кожи, немедленная биопсия может не выявить её причину.

Лечение эритродермии Лечение основного заболевания

Поддерживающее лечение (например, регидратация, коррекция электролитного дисбаланса)

Местное лечение (например, эмоленты)

Иногда местные или системные кортикостероиды

Возможно прекращение использования или замена любого препарата, который может быть причиной симптоматики Показан комплексный уход за кожей. Проводится лечение любой известной причины. Поддерживающая терапия заключается в коррекции гидратации, коррекции нарушений электролитного баланса и пищевого дефицита, а также полноценный уход за эрозиями с применением повязок для профилактики вторичной бактериальной инфекции. Уход за кожей с использованием эмолентов и ванночек с коллоидной овсянкой. Часто используются слабые топические мази с глюкокортикостероидами (например, мазь с 1–2,5%гидрокортизоном). При тяжелом течении заболевания часто используются системные кортикостероиды (например, преднизон в дозе 40-60 мг перорально 1 раз в день в течение 10 дней с последующей постепенной отменой). Впрочем, не смотря на то, что местные или системные кортикостероиды могут помочь облегчить симптомы, их следует использовать с осторожностью, поскольку они могут усугубить некоторые заболевания, которые могут быть причиной эритродермии. Поскольку из одного только анамнеза часто невозможно выяснить наличие реакции на медикаменты, может потребоваться полное прекращение приема всех препаратов или наиболее подозрительных.

Прогноз при эритродермии Прогноз зависит от причины заболевания. Иногда эритродермия угрожает жизни; часто необходима госпитализация.