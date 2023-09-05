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Разноцветный лишай

(Pityriasis Versicolor)

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Разноцветный лишай – это инфицирование кожи Malassezia furfur, клинически характеризующееся образованием множественных бессимптомных шелушащихся пятен, цвет которых варьирует от белого до желто-коричневого, коричневого и розового. Диагноз устанавливается на основании данных клинической картины и микроскопического исследования соскоба кожи в мокром препарате с гидроксидом калия. Лечение с помощью местных или иногда пероральных противогрибковых препаратов. Часто возникают рецидивы.

Malassezia furfur является грибом, который может существовать как в виде дрожжей, так и в виде плесени (диморфный гриб). Обично это безвредный представитель нормальной микрофлоры кожи, но способный вызывать у некоторых людей отрубевидный лишай. Наиболее часто поражаются здоровые люди.

Факторы, которые могут предрасполагать к развитию разноцветного лишая, включают повышенную температуру и влажность, а также иммуносупрессию на фоне приема кортикостероидов, беременность, недостаточное питание, сахарный диабет или другие заболевания.

Гипопигментация при разноцветном лишае связана с угнетением активности тирозиназы, вызванным продукцией азелаиновой кислоты M. furfur.

Симптомы и признаки разноцветного лишая

Разноцветный лишай протекает бессимптомно. Типичная клиническая картина характеризуется образованием множественных желто-коричневых, коричневых, "лососевого" цвета, розовых или белых шелушащихся пятен на коже туловища, шеи, живота и редко лица. Высыпания могут сливаться. У светлокожих людей заболевание часто выявляется в летние месяцы, поскольку высыпания не загорают при инсоляции и становятся более заметными на загорелой коже. Разноцветный лишай является доброкачественным и не считается заразным.

Признаки разноцветного лишая
Разноцветный лишай
Разноцветный лишай

На этой фотографии показан разноцветный лишай, который проявляется в виде появления множественных гипопигментированных чешуйчатых бляшек на туловище.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Thomas Habif, MD.

Разноцветный лишай с коричневыми пятнами
Разноцветный лишай с коричневыми пятнами

Видно хорошо разграниченные коричневые пятна вместе с двумя случайными гемангиомами.

© Springer Science+Business Media

Разноцветный лишай с множественными коричневыми пятнами на шее
Разноцветный лишай с множественными коричневыми пятнами на шее

© Springer Science+Business Media

Разноцветный лишай с гипопигментированными пятнами на спине
Разноцветный лишай с гипопигментированными пятнами на спине

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Разноцветный лишай с гипопигментированными пятнами и пятнами на лице и шее
Разноцветный лишай с гипопигментированными пятнами и пятнами на лице и шее

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Разноцветный лишай
Разноцветный лишай

На этой фотографии показан разноцветный лишай, который проявляется в виде появления множественных гипопигментированных чешуйчатых бляшек на туловище.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Thomas Habif, MD.

Разноцветный лишай с коричневыми пятнами
Разноцветный лишай с коричневыми пятнами

Видно хорошо разграниченные коричневые пятна вместе с двумя случайными гемангиомами.

© Springer Science+Business Media

Разноцветный лишай с множественными коричневыми пятнами на шее
Разноцветный лишай с множественными коричневыми пятнами на шее

© Springer Science+Business Media

Разноцветный лишай с гипопигментированными пятнами на спине
Разноцветный лишай с гипопигментированными пятнами на спине

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Разноцветный лишай с гипопигментированными пятнами и пятнами на лице и шее
Разноцветный лишай с гипопигментированными пятнами и пятнами на лице и шее

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Диагностика разноцветного лишая

  • Клиническая картина

  • Микроскопическое исследование соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия

  • Иногда исследование с помощью лампы Вуда

Диагноз разноцветный лишай устанавливается на основании данных клинической картины и выявления мицелия грибов и почкующихся клеток (картина «спагетти и фрикаделек») при микроскопическом исследовании соскоба тонкой чешуйки во влажном препарате с гидроксидом калия. Также следует проводить дифференциальную диагностику с витилиго с депигментированными пятнами.

При исследовании с лампой Вуда определяется флуоресценция золотисто-белого цвета.

Лечение разноцветного лишая

  • Наружные антимикотики

  • Иногда антимикотики для приема внутрь

(См. таблицу Способы лечения поверхностных грибковых инфекций).

Лечение отрубевидного лишая заключается в применении любого топического противогрибкового препарата. Примеры включают 2,5% шампунь с сульфидом селена, который наносят на кожу (10-минутные аппликации ежедневно в течение 1 недели или 24-часовые аппликации еженедельно в течение 1 месяца); азолы местного применения (например, кетоконазол 2% ежедневно в течение 2 недель); и ежедневное купание с 2% пиритион-цинковым мылом или шампунем с тиосульфатом натрия/салициловой кислотой, которые наносят на кожу в течение 1–2 недель.

Больным с распространенным патологическим процессом и пациентам с частыми рецидивами показан флуконазол в дозировке 150 мг в неделю перорально в течение 2–4 недель.

Гипопигментация, формирующаяся при разноцветном лишае, имеет обратимый характер и регрессирует в течение месяцев или лет после эрадикации дрожжей.

Рецидивы наблюдаются практически всегда после окончания терапии, поскольку возбудитель является представителем нормальной флоры кожи. Тщательное соблюдение личной гигиены, регулярное использование мыла с пиритионом цинка или ежемесячное применение противогрибковых препаратов снижают риск рецидива.

Основные положения

  • Несмотря на то, что разноцветный лишай может возникнуть в пациентов с ослабленным иммунитетом, пациенты, которые наиболее часто поражаются, являются здоровыми.

  • Заболевание часто диагностируется в летнее время потому, что гипопигментированные поражения становятся более заметными на загорелой кожей.

  • Диагноз подтверждается путем выявления мицелия грибов и почкующихся клеток при микроскопическом исследовании соскоба тонкой чешуйки во влажном препарате гидроксида калия.

  • Лечение с применением местных или пероральных противогрибковых препаратов.

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