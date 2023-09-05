Разноцветный лишай – это инфицирование кожи Malassezia furfur, клинически характеризующееся образованием множественных бессимптомных шелушащихся пятен, цвет которых варьирует от белого до желто-коричневого, коричневого и розового. Диагноз устанавливается на основании данных клинической картины и микроскопического исследования соскоба кожи в мокром препарате с гидроксидом калия. Лечение с помощью местных или иногда пероральных противогрибковых препаратов. Часто возникают рецидивы.

Malassezia furfur является грибом, который может существовать как в виде дрожжей, так и в виде плесени (диморфный гриб). Обично это безвредный представитель нормальной микрофлоры кожи, но способный вызывать у некоторых людей отрубевидный лишай. Наиболее часто поражаются здоровые люди.

Факторы, которые могут предрасполагать к развитию разноцветного лишая, включают повышенную температуру и влажность, а также иммуносупрессию на фоне приема кортикостероидов, беременность, недостаточное питание, сахарный диабет или другие заболевания.

Гипопигментация при разноцветном лишае связана с угнетением активности тирозиназы, вызванным продукцией азелаиновой кислоты M. furfur.

Симптомы и признаки разноцветного лишая Разноцветный лишай протекает бессимптомно. Типичная клиническая картина характеризуется образованием множественных желто-коричневых, коричневых, "лососевого" цвета, розовых или белых шелушащихся пятен на коже туловища, шеи, живота и редко лица. Высыпания могут сливаться. У светлокожих людей заболевание часто выявляется в летние месяцы, поскольку высыпания не загорают при инсоляции и становятся более заметными на загорелой коже. Разноцветный лишай является доброкачественным и не считается заразным. Признаки разноцветного лишая Разноцветный лишай На этой фотографии показан разноцветный лишай, который проявляется в виде появления множественных гипопигментированных чешуйчатых бляшек на туловище. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD. Разноцветный лишай с коричневыми пятнами Видно хорошо разграниченные коричневые пятна вместе с двумя случайными гемангиомами. © Springer Science+Business Media Разноцветный лишай с множественными коричневыми пятнами на шее © Springer Science+Business Media Разноцветный лишай с гипопигментированными пятнами на спине Image courtesy of Karen McKoy, MD. Разноцветный лишай с гипопигментированными пятнами и пятнами на лице и шее Image courtesy of Karen McKoy, MD. Разноцветный лишай На этой фотографии показан разноцветный лишай, который проявляется в виде появления множественных гипопигментированных чешуйчатых бляшек на туловище. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD. Разноцветный лишай с коричневыми пятнами Видно хорошо разграниченные коричневые пятна вместе с двумя случайными гемангиомами. © Springer Science+Business Media Разноцветный лишай с множественными коричневыми пятнами на шее © Springer Science+Business Media Разноцветный лишай с гипопигментированными пятнами на спине Image courtesy of Karen McKoy, MD. Разноцветный лишай с гипопигментированными пятнами и пятнами на лице и шее Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Диагностика разноцветного лишая Клиническая картина

Микроскопическое исследование соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия

Иногда исследование с помощью лампы Вуда Диагноз разноцветный лишай устанавливается на основании данных клинической картины и выявления мицелия грибов и почкующихся клеток (картина «спагетти и фрикаделек») при микроскопическом исследовании соскоба тонкой чешуйки во влажном препарате с гидроксидом калия. Также следует проводить дифференциальную диагностику с витилиго с депигментированными пятнами. При исследовании с лампой Вуда определяется флуоресценция золотисто-белого цвета.

Лечение разноцветного лишая Наружные антимикотики

Иногда антимикотики для приема внутрь (См. таблицу Способы лечения поверхностных грибковых инфекций). Лечение отрубевидного лишая заключается в применении любого топического противогрибкового препарата. Примеры включают 2,5% шампунь с сульфидом селена, который наносят на кожу (10-минутные аппликации ежедневно в течение 1 недели или 24-часовые аппликации еженедельно в течение 1 месяца); азолы местного применения (например, кетоконазол 2% ежедневно в течение 2 недель); и ежедневное купание с 2% пиритион-цинковым мылом или шампунем с тиосульфатом натрия/салициловой кислотой, которые наносят на кожу в течение 1–2 недель. Больным с распространенным патологическим процессом и пациентам с частыми рецидивами показан флуконазол в дозировке 150 мг в неделю перорально в течение 2–4 недель. Гипопигментация, формирующаяся при разноцветном лишае, имеет обратимый характер и регрессирует в течение месяцев или лет после эрадикации дрожжей. Рецидивы наблюдаются практически всегда после окончания терапии, поскольку возбудитель является представителем нормальной флоры кожи. Тщательное соблюдение личной гигиены, регулярное использование мыла с пиритионом цинка или ежемесячное применение противогрибковых препаратов снижают риск рецидива.