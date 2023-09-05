Разноцветный лишай – это инфицирование кожи Malassezia furfur, клинически характеризующееся образованием множественных бессимптомных шелушащихся пятен, цвет которых варьирует от белого до желто-коричневого, коричневого и розового. Диагноз устанавливается на основании данных клинической картины и микроскопического исследования соскоба кожи в мокром препарате с гидроксидом калия. Лечение с помощью местных или иногда пероральных противогрибковых препаратов. Часто возникают рецидивы.
Malassezia furfur является грибом, который может существовать как в виде дрожжей, так и в виде плесени (диморфный гриб). Обично это безвредный представитель нормальной микрофлоры кожи, но способный вызывать у некоторых людей отрубевидный лишай. Наиболее часто поражаются здоровые люди.
Факторы, которые могут предрасполагать к развитию разноцветного лишая, включают повышенную температуру и влажность, а также иммуносупрессию на фоне приема кортикостероидов, беременность, недостаточное питание, сахарный диабет или другие заболевания.
Гипопигментация при разноцветном лишае связана с угнетением активности тирозиназы, вызванным продукцией азелаиновой кислоты M. furfur.
Симптомы и признаки разноцветного лишая
Разноцветный лишай протекает бессимптомно. Типичная клиническая картина характеризуется образованием множественных желто-коричневых, коричневых, "лососевого" цвета, розовых или белых шелушащихся пятен на коже туловища, шеи, живота и редко лица. Высыпания могут сливаться. У светлокожих людей заболевание часто выявляется в летние месяцы, поскольку высыпания не загорают при инсоляции и становятся более заметными на загорелой коже. Разноцветный лишай является доброкачественным и не считается заразным.
На этой фотографии показан разноцветный лишай, который проявляется в виде появления множественных гипопигментированных чешуйчатых бляшек на туловище.
Image provided by Thomas Habif, MD.
Видно хорошо разграниченные коричневые пятна вместе с двумя случайными гемангиомами.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
На этой фотографии показан разноцветный лишай, который проявляется в виде появления множественных гипопигментированных чешуйчатых бляшек на туловище.
Image provided by Thomas Habif, MD.
Видно хорошо разграниченные коричневые пятна вместе с двумя случайными гемангиомами.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
Image courtesy of Karen McKoy, MD.
Диагностика разноцветного лишая
Клиническая картина
Микроскопическое исследование соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия
Иногда исследование с помощью лампы Вуда
Диагноз разноцветный лишай устанавливается на основании данных клинической картины и выявления мицелия грибов и почкующихся клеток (картина «спагетти и фрикаделек») при микроскопическом исследовании соскоба тонкой чешуйки во влажном препарате с гидроксидом калия. Также следует проводить дифференциальную диагностику с витилиго с депигментированными пятнами.
При исследовании с лампой Вуда определяется флуоресценция золотисто-белого цвета.
Лечение разноцветного лишая
Наружные антимикотики
Иногда антимикотики для приема внутрь
(См. таблицу Способы лечения поверхностных грибковых инфекций).
Лечение отрубевидного лишая заключается в применении любого топического противогрибкового препарата. Примеры включают 2,5% шампунь с сульфидом селена, который наносят на кожу (10-минутные аппликации ежедневно в течение 1 недели или 24-часовые аппликации еженедельно в течение 1 месяца); азолы местного применения (например, кетоконазол 2% ежедневно в течение 2 недель); и ежедневное купание с 2% пиритион-цинковым мылом или шампунем с тиосульфатом натрия/салициловой кислотой, которые наносят на кожу в течение 1–2 недель.
Больным с распространенным патологическим процессом и пациентам с частыми рецидивами показан флуконазол в дозировке 150 мг в неделю перорально в течение 2–4 недель.
Гипопигментация, формирующаяся при разноцветном лишае, имеет обратимый характер и регрессирует в течение месяцев или лет после эрадикации дрожжей.
Рецидивы наблюдаются практически всегда после окончания терапии, поскольку возбудитель является представителем нормальной флоры кожи. Тщательное соблюдение личной гигиены, регулярное использование мыла с пиритионом цинка или ежемесячное применение противогрибковых препаратов снижают риск рецидива.
Основные положения
Несмотря на то, что разноцветный лишай может возникнуть в пациентов с ослабленным иммунитетом, пациенты, которые наиболее часто поражаются, являются здоровыми.
Заболевание часто диагностируется в летнее время потому, что гипопигментированные поражения становятся более заметными на загорелой кожей.
Диагноз подтверждается путем выявления мицелия грибов и почкующихся клеток при микроскопическом исследовании соскоба тонкой чешуйки во влажном препарате гидроксида калия.
Лечение с применением местных или пероральных противогрибковых препаратов.