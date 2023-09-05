Обзор дерматофитозов (Overview of Dermatophytoses)

Дерматофитии – это микотическое поражение кератина в коже и ногтях (поражение ногтевых пластин называют грибковой онихией или онихомикозом). Симптомы и признаки заболевания варьируют в зависимости от локализации инфекционного процесса. Диагноз устанавливается на основании данных клинической картины и результатов микроскопии соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия. Лечение варьирует в зависимости от локализации поражения, но всегда включает наружные и пероральные противогрибковые препараты.
К условно-патогенным грибам относятся дрожжи (одноклеточные микроорганизмы, например, Candida albicans) и дерматофиты. Дерматофиты - это плесневые грибы (многоклеточные филаменты организмов), которым для питания нужен кератин и которые для выживания должны жить на роговом слое кожи, волосах или ногтях. У людей заболевание вызывают виды Epidermophyton, Microsporum, и Trichophyton. Эти инфекционные заболевания отличаются от кандидоза тем, что они могут лишь исключительно редко или практически не способны принимать инвазивный характер.
Инфекция передается от человека к человеку, от животного к человеку и редко из почвы к человеку. Возбудитель может сохраняться неограниченно долго. У большинства людей клиническая симптоматика не развивается; у тех, у кого развиваются симптомы, могут быть нарушены Т-клеточные реакции из-за изменения локальных защитных механизмов (например, в результате травмы с нарушением микроциркуляции) или из-за первичной (врожденной) или вторичной (например, при диабете, при ВИЧ) иммуносупрессии.
Обычные дерматофитозы включают
Симптомы и признаки дерматофитозов
Симптомы и признаки дерматофитии варьируют в зависимости от локализации (кожа, волосы, ногти). Степень тяжести процесса определяется вирулентностью возбудителя, восприимчивостью и гиперчувствительностью организма хозяина.
Чаще всего воспаление выражено минимально или вовсе отсутствует; бессимптомные или слегка зудящие высыпания с чешуйками на поверхности, слегка возвышающимися краями регрессируют и вновь появляются.
Иногда воспаление имеет более тяжелый характер и проявляется в виде внезапно появляющихся везикулезных или буллезных высыпаний (обычно на стопах) или в виде воспаленного мягкого очага поражения на коже волосистой части головы (керион).
Диагностика дерматофитозов
Клиническая картина
Микроскопическое исследование соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия
Диагноз на дерматофитоз основывается на данных клинической картины и локализации инфекции, и может быть подтвержден с помощью исследования соскобов кожи, и выявления гифов грибов во влажном препарате с гидроксидом калия (КОН), или при культивировании выщипанных волос. Для влажного препарата с КОН пораженный участок ногтевой пластины (а не подногтевые частички) должен быть подготовлен и проверен.
Для онихомикоза наиболее чувствительным тестом является окрашивание ногтевых чешуек Шифф-йодной кислотой.
Специфическое определение возбудителя путем культурального исследования не требуется, за исключением случаев поражения волосистой части головы (где можно выявить и пролечить инфекцию у больного животного, ставшего источником) и ногтевых пластин (которое может быть обусловлено не дерматофитами). Культуральное исследование также может понадобиться при выраженном воспалении, присоединении бактериальной инфекции и/или алопеции.
Дифференциальная диагностика дерматофитозов включает
Декальвирующий фолликулит (редкую рубцовую алопецию, при которой очаг алопеции с пустулами расширяется)
Бактериальную пиодермию
Заболевания, вызывающие рубцовую алопецию, например, дискоидную красную волчанку, плоский фолликулярный лишай и псевдопеладу
Абсцедирующая и подрывающая флегмона
Лечение дерматофитозов
Наружные или системные противогрибковые препараты
Иногда глюкокортикостероиды
Обычно для лечения кожных инфекций достаточно применения наружных противогрибковых препаратов (см. таблицу Способы лечения поверхностных грибковых инфекций). Безрецептурный тербинафин является фунгицидным препаратом и позволяет уменьшить длительность лечения. Местный эконазол или циклопирокс могут быть более эффективны в случаях, когда нельзя исключить наличие кандидозной инфекции. Другие эффективные безрецептурные препараты для местного лечения включают клотримазол и миконазол.
В большинстве случаев онихомикоза или поражения волосистой части головы, а также при резистентных микозах кожи и у больных, не желающих или не способных проводить длительный курс наружной терапии, используются пероральные противогрибковые препараты; дозы и продолжительность лечения зависят от локализации инфекции.
Кортикостероиды иногда используются как дополнение к противогрибковым кремам, чтобы облегчить зуд и воспаление. Тем не менее, применения комбинированных местных кортикостероидов и противогрибковых кремов следует избегать по возможности, потому что местные кортикостероиды способствуют размножению грибка. Безрецептурные местные кортикостероиды и противогрибковые средства не должны заменять возможность установления точного диагноза с помощью влажного препарата с КОН или посева.