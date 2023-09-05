Обзор дерматофитозов (Overview of Dermatophytoses)

Дерматофитии – это микотическое поражение кератина в коже и ногтях (поражение ногтевых пластин называют грибковой онихией или онихомикозом). Симптомы и признаки заболевания варьируют в зависимости от локализации инфекционного процесса. Диагноз устанавливается на основании данных клинической картины и результатов микроскопии соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия. Лечение варьирует в зависимости от локализации поражения, но всегда включает наружные и пероральные противогрибковые препараты.

К условно-патогенным грибам относятся дрожжи (одноклеточные микроорганизмы, например, Candida albicans) и дерматофиты. Дерматофиты - это плесневые грибы (многоклеточные филаменты организмов), которым для питания нужен кератин и которые для выживания должны жить на роговом слое кожи, волосах или ногтях. У людей заболевание вызывают виды Epidermophyton, Microsporum, и Trichophyton. Эти инфекционные заболевания отличаются от кандидоза тем, что они могут лишь исключительно редко или практически не способны принимать инвазивный характер.

Инфекция передается от человека к человеку, от животного к человеку и редко из почвы к человеку. Возбудитель может сохраняться неограниченно долго. У большинства людей клиническая симптоматика не развивается; у тех, у кого развиваются симптомы, могут быть нарушены Т-клеточные реакции из-за изменения локальных защитных механизмов (например, в результате травмы с нарушением микроциркуляции) или из-за первичной (врожденной) или вторичной (например, при диабете, при ВИЧ) иммуносупрессии.

Обычные дерматофитозы включают

Симптомы и признаки дерматофитозов Симптомы и признаки дерматофитии варьируют в зависимости от локализации (кожа, волосы, ногти). Степень тяжести процесса определяется вирулентностью возбудителя, восприимчивостью и гиперчувствительностью организма хозяина. Чаще всего воспаление выражено минимально или вовсе отсутствует; бессимптомные или слегка зудящие высыпания с чешуйками на поверхности, слегка возвышающимися краями регрессируют и вновь появляются. Иногда воспаление имеет более тяжелый характер и проявляется в виде внезапно появляющихся везикулезных или буллезных высыпаний (обычно на стопах) или в виде воспаленного мягкого очага поражения на коже волосистой части головы (керион).

Диагностика дерматофитозов Клиническая картина

Микроскопическое исследование соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия Диагноз на дерматофитоз основывается на данных клинической картины и локализации инфекции, и может быть подтвержден с помощью исследования соскобов кожи, и выявления гифов грибов во влажном препарате с гидроксидом калия (КОН), или при культивировании выщипанных волос. Для влажного препарата с КОН пораженный участок ногтевой пластины (а не подногтевые частички) должен быть подготовлен и проверен. Для онихомикоза наиболее чувствительным тестом является окрашивание ногтевых чешуек Шифф-йодной кислотой. Специфическое определение возбудителя путем культурального исследования не требуется, за исключением случаев поражения волосистой части головы (где можно выявить и пролечить инфекцию у больного животного, ставшего источником) и ногтевых пластин (которое может быть обусловлено не дерматофитами). Культуральное исследование также может понадобиться при выраженном воспалении, присоединении бактериальной инфекции и/или алопеции. Дифференциальная диагностика дерматофитозов включает Декальвирующий фолликулит (редкую рубцовую алопецию, при которой очаг алопеции с пустулами расширяется)

Бактериальную пиодермию

Заболевания, вызывающие рубцовую алопецию, например, дискоидную красную волчанку, плоский фолликулярный лишай и псевдопеладу

Абсцедирующая и подрывающая флегмона