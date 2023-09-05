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Интертригенозный дерматит (Intertrigo)

Авторы:Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Интертригенозный дерматит – это мацерация кожи в интертригинозных зонах, вызванная повышенной влажностью и/или присоединением инфекции. Диагноз обычно устанавливается на основании клинической картины. Лечение включает подсушивающие средства и иногда местные противобактерильные и противогрибковые лекарственные препараты.

Интертригинозный дерматит развивается в виде пятен или бляшек при мацерации или воспалении кожи в условиях активного трения на фоне повышенной влажности интертригинозных зон. Также распространенными являются инфекции, вызванные бактериями и дрожжевыми грибками.

Характерная локализация высыпаний – складки под молочными железами, под животом, между пальцами, в области подмышечных ямок, в межъягодичной и пахово-бедренных областях.

Интертриго (под грудными железами)
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У этого пациента с интертриго видна эритематозная сыпь в кожных складках.
© Springer Science+Business Media

Диагностика интертриго (опрелостей)

  • Клиническая оценка

Диагноз интертригенозный дерматит устанавливается на основании данных клинической картины; при назначении терапии можно руководствоваться результатами микроскопического исследования соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия и культурального исследования.

Дифференциальный диагноз интертриго следует проводить с:

Лечение интертриго (опрелостей)

  • Подсушивающие средства

  • Иногда местные антибактериальные лосьоны или противогрибковые кремы

Если бактерии или дрожжевые грибки не обнаружены, для лечения следует проводить подсушивающие мероприятия и назначать подсушивающие препараты. К эффективным вариантам можно отнести безрецептурные антиперспиранты, содержащие 20% хлорид алюминия, и компрессы с раствором Бурова.

При обнаружении бактерий или грибков к подсушивающим средствам добавляют наружные антибактериальные лосьоны или противогрибковые кремы (см. таблицу Способы лечения поверхностных грибковых инфекций).

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