Интертригенозный дерматит (Intertrigo)

Интертригенозный дерматит – это мацерация кожи в интертригинозных зонах, вызванная повышенной влажностью и/или присоединением инфекции. Диагноз обычно устанавливается на основании клинической картины. Лечение включает подсушивающие средства и иногда местные противобактерильные и противогрибковые лекарственные препараты.
Интертригинозный дерматит развивается в виде пятен или бляшек при мацерации или воспалении кожи в условиях активного трения на фоне повышенной влажности интертригинозных зон. Также распространенными являются инфекции, вызванные бактериями и дрожжевыми грибками.
Характерная локализация высыпаний – складки под молочными железами, под животом, между пальцами, в области подмышечных ямок, в межъягодичной и пахово-бедренных областях.
Диагностика интертриго (опрелостей)
Клиническая оценка
Диагноз интертригенозный дерматит устанавливается на основании данных клинической картины; при назначении терапии можно руководствоваться результатами микроскопического исследования соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия и культурального исследования.
Дифференциальный диагноз интертриго следует проводить с:
Паховым дерматомикозом (для пахового интертриго)
Кандидозным интертриго
Обратным псориазом (псориазом складок)
Время от времени аллергический контактный дерматит (в результате использования салфеток после туалета или подмышечного применения антиперспирантов/дезодорантов)
Лечение интертриго (опрелостей)
Подсушивающие средства
Иногда местные антибактериальные лосьоны или противогрибковые кремы
Если бактерии или дрожжевые грибки не обнаружены, для лечения следует проводить подсушивающие мероприятия и назначать подсушивающие препараты. К эффективным вариантам можно отнести безрецептурные антиперспиранты, содержащие 20% хлорид алюминия, и компрессы с раствором Бурова.
При обнаружении бактерий или грибков к подсушивающим средствам добавляют наружные антибактериальные лосьоны или противогрибковые кремы (см. таблицу Способы лечения поверхностных грибковых инфекций).