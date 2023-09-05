Интертригенозный дерматит (Intertrigo)

Интертригенозный дерматит – это мацерация кожи в интертригинозных зонах, вызванная повышенной влажностью и/или присоединением инфекции. Диагноз обычно устанавливается на основании клинической картины. Лечение включает подсушивающие средства и иногда местные противобактерильные и противогрибковые лекарственные препараты.

Интертригинозный дерматит развивается в виде пятен или бляшек при мацерации или воспалении кожи в условиях активного трения на фоне повышенной влажности интертригинозных зон. Также распространенными являются инфекции, вызванные бактериями и дрожжевыми грибками.

Характерная локализация высыпаний – складки под молочными железами, под животом, между пальцами, в области подмышечных ямок, в межъягодичной и пахово-бедренных областях.

Интертриго (под грудными железами) Скрыть подробности У этого пациента с интертриго видна эритематозная сыпь в кожных складках. © Springer Science+Business Media

Диагностика интертриго (опрелостей) Клиническая оценка Диагноз интертригенозный дерматит устанавливается на основании данных клинической картины; при назначении терапии можно руководствоваться результатами микроскопического исследования соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия и культурального исследования. Дифференциальный диагноз интертриго следует проводить с: Паховым дерматомикозом (для пахового интертриго)

Кандидозным интертриго

Обратным псориазом (псориазом складок)

Эритразма

Время от времени аллергический контактный дерматит (в результате использования салфеток после туалета или подмышечного применения антиперспирантов/дезодорантов)