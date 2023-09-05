Дермофития стопы (стопа атлета)

Микоз стоп (tinea pedis) –это дерматофитная инфекция кожи стоп. Диагноз ставится на основании данных клинической картины и иногда на основании результатов соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия, особенно если инфекция проявляется в гиперкератозной, язвенной или везикуло-буллезной формах, либо не является межпальцевой. Лечение включает применение местных противогрибковых средств, иногда пероральных противогрибковых препаратов, уменьшение потливости и использование подсушивающих средств.

Микоз стоп является самой распространенной дерматофитией, поскольку влажность стоп в результате потоотделения способствует размножению грибков.

Микоз стоп имеет 4 клинические формы, которые могут сочетаться:

Хроническая гиперкератотическая

Хроническая интертригинозная

Острая язвенная

Везикулобуллезная

Хронический гиперкератозный микоз стоп, вызванный Trichophyton rubrum, способствует развитию характерной схемы поражений, которые представлены шелушением и утолщением кожи стоп, которые часто распространяются за пределы подошвенной поверхности и распределяются по типу мокасин.

Пациенты, у которых реакция на противогрибковую терапию не такая, как ожидалось, могут иметь другую менее распространенную причину подошвенной сыпи. Следует дифференцировать со стерильной мацерацией (обусловленной гипергидрозом и ношением тесной, не вентилирующейся обуви), контактным дерматитом (обусловленным замедленной реакцией гиперчувствительности IV типа на различные материалы в обуви, в особенности на клеевую основу, компоненты, содержащие тиурам, в обуви с резиновыми частями и дубильные вещества, содержащие хромат, используемые для производства обуви), контактным дерматитом от раздражения и псориазом.

Признаки дермофития стопы Дермофития стоп На этой фотографии мацерированные шелушащиеся поражения видны между 3-м и 4-м межпальцевыми промежутками и распространяются на кожу стопы под пальцами. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD. Дермофития стоп На этой фотографии видны шелушение и мацерация в 4-ом межпальцевом пространстве. © Springer Science+Business Media Микоз стоп (распространенный по типу мокасин) На этой фотографии хронический гиперкератотический микоз стоп проявляется в виде шелушения и утолщения подошв, которые распространяются за пределы подошвенной поверхности в виде мокасина. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD. Микоз стоп с неравномерным шелушением кожи стоп © Springer Science+Business Media Микоз стоп с шелушением кожи тыльной поверхности стопы На этой фотографии также виден онихомикоз. © Springer Science+Business Media Микоз стоп с шелушением и эритемой кожи боковой поверхности стопы © Springer Science+Business Media Стертая форма микоза стоп На этой фотографии при внимательном рассмотрении в межпальцевом пространстве видно шелушение. © Springer Science+Business Media Дермофития стоп На этой фотографии мацерированные шелушащиеся поражения видны между 3-м и 4-м межпальцевыми промежутками и распространяются на кожу стопы под пальцами. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD. Дермофития стоп На этой фотографии видны шелушение и мацерация в 4-ом межпальцевом пространстве. © Springer Science+Business Media Микоз стоп (распространенный по типу мокасин) На этой фотографии хронический гиперкератотический микоз стоп проявляется в виде шелушения и утолщения подошв, которые распространяются за пределы подошвенной поверхности в виде мокасина. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Thomas Habif, MD. Микоз стоп с неравномерным шелушением кожи стоп © Springer Science+Business Media Микоз стоп с шелушением кожи тыльной поверхности стопы На этой фотографии также виден онихомикоз. © Springer Science+Business Media Микоз стоп с шелушением и эритемой кожи боковой поверхности стопы © Springer Science+Business Media Стертая форма микоза стоп На этой фотографии при внимательном рассмотрении в межпальцевом пространстве видно шелушение. © Springer Science+Business Media

Хроническая интертригинозная форма микоза стоп характеризуется образованием чешуек, эритемы и эрозий в межпальцевых и подпальцевых складках стоп и чаще всего поражает 3 латеральных пальца.

Острая язвенная форма микоза стоп (чаще всего вызывается T. mentagrophytes вар. interdigitale) обычно начинается в области 3-й и 4-й межпальцевых складок и распространяется на латеральную тыльную часть стопы и/или подошвенную поверхность свода стопы. Эти высыпания на межпальцевых складках обычно мацерированы и по краю окружены венчиком чешуек.

Часто наблюдаются осложнения в виде вторичной бактериальной инфекции, флегмоны и лимфангита.

Острый язвенный микоз стоп Скрыть подробности На этой фотографии видны мацерация и шелушение в 4-ом межпальцевом пространстве. При покраснении и отеке 5-го пальца предполагают вторичную бактериальную инфекцию. © Springer Science+Business Media

Везикулобуллезная форма микоза стоп, при которой на коже стоп развиваются везикулы, сливающиеся с образованием пузырей, является наиболее редким результатом обострения острого интердигитального микоза стоп; факторами риска являются ношение герметичной, не вентилирующейся обуви, и повышенная температура и влажность окружающей среды.

Диагностика микоза стоп Клиническая оценка

Микроскопическое исследование соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия Диагноз микоз стоп обычно очевиден и устанавливается на основании клинического обследования и оценки факторов риска. Если внешние проявления не имеют диагностической ценности или если инфекция манифестирует в виде гиперкератозной, язвенной или везикулобуллезной формы, целесообразно применять влажный препарат с гидроксидом калия. Дифференциальный диагноз микоза волосистой части головы включает Дерматит кистей и стоп (дисгидротический дерматит)

Ладонно-подошвенный псориаз (см. таблицу Подвиды псориаза)

Аллергический контактный дерматит

Лечение микоза стоп Местные и иногда пероральные антимикотики

Уменьшение увлажнения и использование подсушивающих препаратов (См. таблицу Способы лечения поверхностных грибковых инфекций). Наиболее безопасным вариантом терапии дерматофитии стопы является применение наружных противогрибковых средств, но часто наблюдаются рецидивы, требующие продолжения терапии. Альтернативные варианты лечения, обеспечивающие более длительный ответ, включают пероральный итраконазол и тербинафин. Одновременное использование наружной противогрибковой терапии может снизить частоту рецидивов. Для профилактики рецидивов необходимо уменьшение влажности кожи стоп, также при ношении обуви. Очень важны ношение проницаемой обуви или обуви с открытым носом и смена носков, в особенности в теплое время г. Межпальцевые складки следует вручную вытирать после мытья. Также рекомендуется использовать подсушивающие средства; можно применять противогрибковые порошки (например, миконазол), генциан фиолетовый, ванночки с раствором Бурова (5%-ный субацетат алюминия) и 20-25%-ный раствор хлорида алюминия.