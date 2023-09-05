Глубокая трихофития волосистой части головы (Стригущий лишай кожи головы)

Микоз волосистой части головы (tinea capitis) – это дерматофитная инфкция. Диагноз устанавливается на основании данных клинической картины и результатов микроскопии выдернутых волосков или волосков и чешуек во влажном препарате с гидроксидом калия. Лечение включает пероральные противогрибковые препараты.

Микоз волосистой части головы – это дерматофития, которая поражает преимущественно детей, является очень контагиозной и может вызывать эпидемии.

Trichophyton tonsurans является наиболее распространенной причиной заболевания в США, за ним следуют Microsporum canis и M. audouinii; другие виды Trichophyton spp (например, T. schoenleinii, T. violaceum) являются распространенными в других регионах.

Микоз волосистой части головы сопровождается постепенным появлением округлых очагов алопеции или зон, покрытых сухими чешуйками, или их сочетаниями. T. tonsurans вызывает черный стригущий лишай, при котором волосы ломаются на поверхности кожи головы; M. audouinii вызывает серый стригущий лишай, при котором волосы ломаются выше поверхности, оставляя короткие корешки. Редко трихофития волосистой части головы манифестирует в виде очагов диффузного шелушения, напоминающего перхоть, или в виде очагов с диффузно расположенными пустулами.

Поражение кожи (чешуйки) Скрыть подробности Чешуйки - это скопление рогового эпителия в виде горки. Шелушение является характерной чертой многих дерматофитий, в том числе стригущего лишая, приводящего к образованию крупных залысин. На этом изображении чешуйки особенно заметны на затылке. Image provided by Thomas Habif, MD.

Стригущий лишай Изображение Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Керион Дерматофития иногда приводит к образованию кериона – крупного, мягкого образования на коже волосистой части головы, обусловленного выраженной воспалительной реакцией на дерматофит. Керион может сопровождаться образованием пустул и корок и может быть принят за абсцесс. Керион может вызвать рубцовую алопецию. Керион на светлой коже Скрыть подробности На этой фотографии изображен керион, представляющий собой большое образование мягкой консистенции на коже головы, вызванное тяжелой воспалительной реакцией на дерматофитную инфекцию кожи головы. Видны пустулы и корочки. Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. Керион на темной коже Изображение Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Диагностика дерматомикоза волосистой части головы Клиническая картина

Микроскопическое исследование соскоба во влажном препарате с гидроксидом калия

Иногда исследование с помощью лампы Вуда и микроскопическое исследование Диагноз микоза волосистой части головы устанавливается на основании данных клинической картины и результатов микроскопического исследования во влажном препарате с гидроксидом калия вырванного волоса либо волос и чешуек, полученных при соскабливании или расчесывании. Размер спор и внешний вид внутри (эндотрикс) или снаружи (эктотрикс) стержня волоса позволяют дифференцировать возбудителя и помочь спланировать лечение. Сине-зеленая флуоресценция во время исследования с помощью лампы Вуда дает возможность диагностировать инфекцию, вызванную M. canis и M. audouinii, и помогает отличить лишай от эритразмы. При необходимости можно провести культуральное исследование на наличие грибков в вырванных волосах. У ребенка поражение волосистой части кожи головы, похожее на абсцесс, может быть керионом; если необходимо, то для различения могут помочь посевы. Здравый смысл и предостережения Дифференциальный диагноз микоза волосистой части головы следует проводить с: Себорейным дерматитом

Псориаз

Лечение дерматомикоза волосистой части головы Антимикотики внутрь

Шампунь с сульфидом селена

Иногда преднизон (См. таблицу Способы лечения поверхностных грибковых инфекций). Тербинафин является препаратом первой линии у детей из-за более короткой продолжительности лечения. В качестве альтернативы детей можно лечить оральным гризеофульвином, который страхователи иногда предпочитают из-за его более низкой стоимости. Крем симидазолом или циклопироксом можно наносить на кожу головы для предотвращения распространения заболевания, особенно среди других детей, до тех пор, пока стригущий лишай не излечится; необходимо также использовать по меньшей мере два раза в неделю шампунь с 2,5% сульфидом селена. Во время терапии дети могут посещать школу. Взрослых лечат тербинафином, который более эффективен при инфекциях эндотрикса, или итраконазолом. Лечение может также включать шампунь с 2,5% -ным сульфидом селения. При тяжелом воспалении высыпаний и керионе следует добавить преднизон коротким курсом (для уменьшения симптомов и возможного уменьшения риска рубцевания) в начальной дозе 40 мг перорально 1 раз в день (1 мг/кг для детей) и постепенным снижением дозы в течение 2 недель.