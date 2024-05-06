Многоформная эритема – это воспалительная реакция, характеризующаяся образованием мишеневидных высыпаний. Возможно поражение слизистой оболочки полости рта. Диагноз ставится на основе клинических данных. Высыпания спонтанно регрессируют, но часто рецидивируют. Многоформная эритема обычно возникает как реакция на инфекционный агент (вирус простого герпеса, микоплазма), но также может быть реакцией на лекарственный препарат. Пациентам с частыми или симптоматическими рецидивами в ответ на обострение простого герпеса может быть показана супрессивная противовирусная терапия.
Долгое время считалось, что мультиформная эритема является более легким расстойством из спектра нарушений гиперчувствительности к препаратам, включающего синдром Стивенса–Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, но в настоящее время она рассматривается, как отдельное заболевание.
Этиология полиморфной эритемы
Большинство случаев вызваны
ВПГ-1 чаще является причиной, чаще чем ВПГ-2, хотя неясно, насколько специфической реакцией на вирус являются высыпания при мультиформной эритеме. Согласно современным представлениям, мультиформная эритема вызывается опосредованной Т-клетками цитолитической реакцией на фрагменты ДНК ВПГ, присутствующие в кератоцитах. Учитывая редкость развития мультиформной эритемы, в качестве клинического проявления ВПГ-инфекции, а также связь некоторых подтипов человеческого лейкоцитарного антигена с предрасположенностью к развитию высыпаний, предполагается наличие генетической предрасположенности к мультиформной эритеме.
Реже заболевание вызывается приемом лекарственных препаратов, вакцинами или другими бактериальными или вирусными заболеваниями (в особенности гепатитом С), а также, возможно, системной красной волчанкой (СКВ). Иногда мультиформную эритему, которая развивается у больных с СКВ, называют синдромом Роуэлла.
Симптомы и признаки мультиформной эритемы
Мультиформная эритема манифестирует в виде внезапного появления бессимптомных эритематозных пятен, папул, волдырей, везикул, пузырей или их сочетания на коже дистальных участков конечностей (часто включая ладони и подошвы) и лица. Классические высыпания - кольцевидные с фиолетовой центральной частью и розовым венчиком, разделенными бледным кольцом (мишенеподобные или "радужные" высыпания). Высыпания располагаются симметрично и центрипетально, иногда распространяются на туловище. У некоторых больных отмечается зуд.
На этой фотографии показаны мишеневидные поражения (иногда называемые поражениями в виде радуги). Такие высыпания, характерные для мультиформной эритемы, могут появиться на ладонях.
Фото предоставлено Джулией Бенедетти (Julia Benedetti), доктором медицины (MD).
Многоформная эритема характеризуется поражениями в виде мишени или радуги, которые проявляются как кольцевые высыпания с фиолетовым центром и розовым ореолом, разделенными бледным кольцом.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии показаны характерные поражения в виде мишеней или радужной оболочки глаза при многоформной эритеме на животе. Также поражается ладонь.
Photo courtesy of Karen McKoy, MD.
На этой фотографии показаны поражения полости рта и ладоней.
Photo courtesy of Karen McKoy, MD.
На этой фотографии показаны мишеневидные поражения (иногда называемые поражениями в виде радуги). Такие высыпания, характерные для мультиформной эритемы, могут появиться на ладонях.
Фото предоставлено Джулией Бенедетти (Julia Benedetti), доктором медицины (MD).
Многоформная эритема характеризуется поражениями в виде мишени или радуги, которые проявляются как кольцевые высыпания с фиолетовым центром и розовым ореолом, разделенными бледным кольцом.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
На этой фотографии показаны характерные поражения в виде мишеней или радужной оболочки глаза при многоформной эритеме на животе. Также поражается ладонь.
Photo courtesy of Karen McKoy, MD.
На этой фотографии показаны поражения полости рта и ладоней.
Photo courtesy of Karen McKoy, MD.
Поражения полости рта могут включать мишеневидные высыпания на губах, а также везикулы и эрозии на нёбе и дёснах.
Диагностика полиморфной эритемы
Клиническая оценка
Диагноз полиморфной эритемы устанавливается на основании данных клинической картины; проведение биопсии требуется редко.
Дифференциальную диагностику проводят с уртикарной сыпью, васкулитом, буллезным пемфигоидом, пузырчаткой, линеарным IgA дерматозом, острым фебрильным нейтрофильным дерматозом и герпетиформным дерматитом.
Поражения полости рта следует отличать от таковых при афтозном стоматите, пузырчатке, герпетическом стоматите и вирусной пузырчатке полости рта и конечностей.
У больных с диссеминированными геморрагическими пятнами и пузырями с тяжелым поражением кожи туловища и лица скорее всего имеется синдром Стивенса–Джонсона, а не мультиформная эритема.
Лечение полиморфной эритемы
Поддерживающая терапия
Иногда профилактический прием противовирусных препаратов
Полиморфная эритема спонтанно регрессирует, поэтому лечение обычно не требуется. Местные кортикостероиды, анестетики и пероральные антигистаминные препараты могут облегчить симптомы и успокоить пациентов, но иногда необходимы противовирусные препараты (1).
Рецидивы распространенны, поэтому можно пробовать эмпирическую пероральную поддерживающую терапию противогерпетическими препаратами, такими как ацикловир 400 мг перорально каждые 12 часов, фамцикловир 250 мг перорально каждые 12 часов или валацикловир 1000 мг перорально каждые 24 часа, если симптомы рецидивируют более 5 раз/год и есть подозрение на ассоциацию с ВПГ, или если вспышкам герпеса постоянно предшествует рецидивирующая многоформная эритема.
Справочные материалы по лечению
1. Soares A, Sokumbi O. Recent Updates in the Treatment of Erythema Multiforme. Medicina (Kaunas). 2021;57(9):921. Published 2021 Sep 1. doi:10.3390/medicina57090921
Основные положения
Возникновение мультиформной эритемы обычно провоцируется вирусом простого герпеса (ВПГ), но может быть вызвано приемом лекарственного средства.
Мишенеподобные поражения и высыпания на ладонях и ступнях могут быть довольно специфическими симптомами.
Биопсия требуется в редких случаях.
Следует лечить многоформную эритему поддерживающей терапией и подумать о профилактических противовирусных препаратах, если предполагаемая причина - ВПГ, а рецидивы происходят часто.