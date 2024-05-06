Многоформная эритема

Большинство случаев вызваны

ВПГ-1 чаще является причиной, чаще чем ВПГ-2, хотя неясно, насколько специфической реакцией на вирус являются высыпания при мультиформной эритеме. Согласно современным представлениям, мультиформная эритема вызывается опосредованной Т-клетками цитолитической реакцией на фрагменты ДНК ВПГ, присутствующие в кератоцитах. Учитывая редкость развития мультиформной эритемы, в качестве клинического проявления ВПГ-инфекции, а также связь некоторых подтипов человеческого лейкоцитарного антигена с предрасположенностью к развитию высыпаний, предполагается наличие генетической предрасположенности к мультиформной эритеме.

Реже заболевание вызывается приемом лекарственных препаратов, вакцинами или другими бактериальными или вирусными заболеваниями (в особенности гепатитом С), а также, возможно, системной красной волчанкой (СКВ). Иногда мультиформную эритему, которая развивается у больных с СКВ, называют синдромом Роуэлла.