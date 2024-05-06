Дерматоз острый лихорадочный нейтрофильный

Острый фебрильный нейтрофильный дерматоз характеризуется болезненными индурированными красно-фиолетовыми папулами и бляшками с выраженным отеком в верхней части дермы и густым нейтрофильным инфильтратом. Причина неизвестна. Часто заболевание развивается на фоне рака, в особенности на фоне гематологических злокачественных заболеваний. Диагноз обычно подтверждается результатами биопсии кожи. Лечение заключается в применении системных кортикостероидов или колхицина или йодида калия в качестве альтернативы.
Этиология острого фебрильного нейтрофильного дерматоза
Острый фебрильный нейтрофильный дерматоз может возникать при различных заболеваниях (см. таблицу Заболевания и лекарственные препараты, ассоциированные с острым фебрильным нейтрофильным дерматозом). Его часто делят на 3 категории:
Классический
Ассоциированный с раком
Лекарственно-индуцированные
Расстройства и лекарственные препараты, ассоциированные с развитием острого фебрильного нейтрофильного дерматоза
Классификация
Заболевание/Медикаментозное лечение
Классический
Острое респираторное заболевание
Желудочно-кишечные инфекции
Воспалительные и аутоиммунные заболевания
Беременность
Вакцинация
Ассоциированный с раком
Лекарственно-индуцированные
Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ, наиболее частая лекарственная причина)
Антибиотики (например, миноциклин и триметоприм/сульфаметоксазол)
Противоопухолевые препараты
Противоэпилептические препараты
Другие препараты (например, азатиоприн, абакавир, фуросемид, гидралазин, нестероидные противовоспалительные препараты, пероральные контрацептивы, ретиноиды)
Около 20% пациентов имеют первичные злокачественные опухоли (1), многие из которых относятся к гематологическим злокачественным опухолям, чаще всего в виде миелодиспластического синдрома и острой миелоидной лейкемии. Дерматоз часто предшествует обнаружению рака.
Классический острый лихорадочный нейтрофильный дерматоз поражает преимущественно женщин в возрасте от 30 до 60 лет. Напротив, мужчины, у которых развивается заболевание, как правило, старше.
Причина острого лихорадочного нейтрофильного дерматоза неизвестна. Однако наблюдается преобладание цитокинов, которые вырабатываются Т-хелперами 1-го типа, в т. ч. интерлейкина-2 и интерферона-гамма, предположительно играюющими роль в формировании очага поражения.
Справочные материалы по этиологии
1. Cohen PR. Sweet's syndrome--a comprehensive review of an acute febrile neutrophilic dermatosis. Orphanet J Rare Dis. 2007;2:34. Published 2007 Jul 26. doi:10.1186/1750-1172-2-34
Симптомы и признаки острого фебрильного нейтрофильного дерматоза
У пациентов наблюдается лихорадка, повышенное количество нейтрофилов, болезненные, чувствительные и отечные узелки или папулы от красного до фиолетового цвета, чаще всего на лице, шее и верхних конечностях, особенно на тыльной поверхности кистей. Папулы и узелки могут сливаться с образованием бляшек. Также могут возникать высыпания на слизистой оболочке полости рта. Высыпания появляются часто в виде групп и могут располагаться кольцеобразно. Каждому эпизоду появления новых сгруппированных высыпаний обычно предшествует повышение температуры тела; сыпь сохраняется в течение от нескольких дней до нескольких недель. Так же наблюдаются редкие буллезные или пустулезные высыпания.
Менее распространенные варианты включают буллезную форму, которая может изъязвляться и напоминать гангренозную пиодермию, а также подкожную форму, вовлекающую подкожный жир, который обычно имеет эритематозные узелки размером 2–3 см, которые обычно поражают конечности. Когда вовлечена кожа на нижних конечностях, эта форма может напоминать узловатую эритему.
Внекожные проявления редкие и к ним относятся поражение глаз (например, конъюнктивит, эписклерит, иридоциклит), суставов (например, артралгия, миалгия, артрит) и внутренних органов (например, нейтрофильный альвеолит, небактериальный остеомиелит, психиатрические или неврологические расстройства, транзиторная недостаточность почек, печени или поджелудочной железы).
Диагностика острого фебрильного нейтрофильного дерматоза
Клиническая оценка
Биопсия кожи
Диагноз острого нейтрофильного дерматоза предполагается на основании внешнего вида очагов поражений и подтверждается наличием сопутствующих расстройств или приемом соответствующих препаратов. Дифференциальный диагноз можно проводить с многоформной эритемой, стойкой возвышающейся эритемой, подострой кожной формой красной волчанки, гангренозной пиодермией и узловатой эритемой.
Если диагноз неясен, следует провести биопсию кожи. Патоморфологические изменения представлены отеком верхних слоев дермы с плотным нейтрофильным инфильтратом в дерме. Может присутствовать васкулит, но он является вторичным.
Также проводится общий анализ крови (ОАК) с формулой. Если общий анализ крови имеет отклонения от нормы, следует провести биопсию костного мозга для диагностики скрытого рака.
Лечение острого фебрильного нейтрофильного дерматоза
Системные кортикостероиды
Лечение острого фибрильного нейтрофильного дерматоза включает системные глюкокортикостероиды, главным образом преднизолон в дозе 0,5–1,5 мг/кг приемом внутрь 1 раз/день с последующим постепенным снижением в течение 3 недель. Как альтернативные методы лечения используют колхицин в дозировке 0,5 мг перорально 3 раза в день или йодид калия 300 мг перорально 3 раза в день. Также рекомендуется прием жаропонижающих препаратов.
В сложных случаях можно назначать перорально дапсон, индометацин, клофазимин или циклоспорин.
Другие способы лечения рефрактерных заболеваний включают применение инфликсимаба, этанерцепта, талидомида, миноциклина и мофетила микофенолата.
При локализованных поражениях может помочь внутриочаговое введение кортикостероидов (например, триамцинолона ацетонида).
Основные положения
Острый фебрильный нейтрофильный дерматоз может возникнуть у пациентов, страдающих определенными заболеваниями (классическая форма) или принимающих определенные лекарства (лекарственная форма), но примерно у 20% пациентов основным заболеванием является рак (рак-ассоциированная форма), обычно крови.
Диагностика острого фебрильного нейтрофильного дерматоза проводится на основании появления высыпаний и наличия соответствующего расстройства или применения лекарственного средства, при необходимости диагноз подтверждают с помощью биопсии.
Большинство пациентов лечат системными кортикостероидами или, как альтернатива, колхицином или йодидом калия.