Дерматоз острый лихорадочный нейтрофильный

Острый фебрильный нейтрофильный дерматоз может возникать при различных заболеваниях (см. таблицу Заболевания и лекарственные препараты, ассоциированные с острым фебрильным нейтрофильным дерматозом). Его часто делят на 3 категории:

Классический

Ассоциированный с раком

Лекарственно-индуцированные

Таблица

Около 20% пациентов имеют первичные злокачественные опухоли (1), многие из которых относятся к гематологическим злокачественным опухолям, чаще всего в виде миелодиспластического синдрома и острой миелоидной лейкемии. Дерматоз часто предшествует обнаружению рака.

Классический острый лихорадочный нейтрофильный дерматоз поражает преимущественно женщин в возрасте от 30 до 60 лет. Напротив, мужчины, у которых развивается заболевание, как правило, старше.

Причина острого лихорадочного нейтрофильного дерматоза неизвестна. Однако наблюдается преобладание цитокинов, которые вырабатываются Т-хелперами 1-го типа, в т. ч. интерлейкина-2 и интерферона-гамма, предположительно играюющими роль в формировании очага поражения.