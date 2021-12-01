Паронихия – это инфекция околоногтевых тканей. Острая паронихия сопровождается отеком, локальным повышением температуры и болезненностью по краю ногтя. Диагноз становится на основании данных осмотра. Лечение проводится антибиотиками, эффективными в отношении стафилококка, и дренажем гноя при его наличии.

(См. также Обзор заболеваний ногтей (Overview of Nail Disorders)).

Обычно паронихия протекает в острой форме, но встречаются случаи хронического течения. При острой паронихии возбудителями, как правило, являются золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), стрептококки и, реже, представители родов Pseudomonas или Proteus. Инфекция попадает через повреждение эпидермиса по причине заусеницы, травмы ногтевого валика, потери кутикулы или при хроническом воздействии раздражающих факторов (например, воды или детергентов). Кусание ногтей или сосание пальцев также может предрасполагать к развитию инфекции. На пальцах ног инфекция часто начинается на вросшем ногте.

Инновационная лекарственная терапия, например, ингибиторами рецепторов эпидермального фактора роста (РЭФР), мишенью рапамицина в клетках млекопитающих (mTOR) и – менее часто – ингибиторами гена BRAF, может привести к паронихии и другим изменениям кожи. Механизм пока полностью не изучен. Тем не менее, большинство случаев, судя по всему, обусловлены не вторичной инфекцией, а воздействием самих препаратов, например, в результате изменения метаболизма ретиноевой кислоты.

У пациентов с сахарным диабетом или с болезнью периферических сосудов паронихия пальцев ног может вызвать более обширную инфекцию и угрожает потерей конечности.

Клинические проявления Паронихия развивается по краю ногтя (на латеральных и/или проксимальном ногтевых валиках), проявляясь спустя несколько часов или дней такими симптомами, как боль, локальное повышение температуры, покраснение и отек. Гной обычно образуется по краю ногтя и иногда под ногтем. Инфекция может распространяться на мягкие ткани пальца, приводя к панарицию. Изредка инфекция проникает глубоко в ткани пальца, вызывая инфекционный тендосиновит сгибателей. Острая паронихия на пальце руки Скрыть подробности На фотографии показана острая паронихия, которая характеризуется обширным воспалением близлежащих тканей ногтя и нагноением. DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Диагностика Клиническая оценка Диагноз острого паронихия ставится на основании анамнеза и клинической оценки состояния пациента. Некоторые состояния кожи могут сопровождаться ее изменениями, скрывающими паронихию, их следует учитывать, особенно если лечение оказалось неэффективным. Эти состояния включают плоскоклеточный рак, проксимальный онихомикоз, пиогенную гранулему, гангренозную пиодермию и герпетический панариций.

Лечение Антибиотики эффективны против стафилококков и стрептококков

Дренаж гноя В начале лечения выполняются влажные компрессы или ванночки, а также прием антибиотиков, эффективных против стафилококков, перорально (например, доксациклин или цефалексин 250 мг перорально 4 раза в день, клиндамицин 300 мг перорально 4 раза в день). В регионах распространения метициллин-резистентных штаммов S. aureus следует отдавать предпочтение эффективным в их отношении антибиотикам (например, триметоприм/сульфаметоксазол), основываясь на результатах тестов на антибиотикочувствительность. Пациентов с паронихией стоп на фоне сахарного диабета и болезни периферических сосудов следует проверять на предмет признаков флегмоны или более тяжелых инфекций (например, распространение отека и эритемы, лимфаденопатия, лихорадка). Флуктуирующий отек или видимый гной следует дренировать при помощи элеватора Фреера, маленького кровоостанавливающего зажима или лезвием скальпеля №11, вставленными между ногтем и ногтевым валиком. Надрез кожи выполнять необязательно. Тонкая марлевая турунда для дренирования может вводится на 24–48 часов. Известен случай, спровоцированный лечением ингибиторами рецепторов эпидермального фактора роста при резистентности к обычному лечению, который был успешно излечен переливанием аутологической плазмы, обогащенной тромбоцитами.