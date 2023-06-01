Эритразма – это инфицирование опрелостей Corynebacterium minutissimum, чаще всего встречающееся у больных диабетом и у проживающих в регионах с более жарким климатом. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение проводится местными антибиотиками или перорально кларитромицином.
(См. также Обзор бактериальных инфекций кожи (Overview of Bacterial Skin Infections)).
Эритразма напоминает опоясывающий лишай или опрелости. Чаще всего развивается на коже стоп, где проявляется в виде поверхностного шелушения, образования трещин и мацерации, обычно ограниченных межпальцевыми складками между 3 и 4 пальцами.
Эритразма в паховой области проявляется в виде пятен розового или коричневого цвета с неправильными очертаниями и четкими границами с мелкими чешуйками на поверхности.
Эритразма может также поражать кожу подмышечных ямок, складки под молочными железами или на животе и промежности, в особенности, у женщин среднего возраста с ожирением и у больных диабетом.
Диагностика эритразмы
Клиническая оценка
При облучении лампой Вуда эритразма приобретает характерное кораллово-красное свечение из-за порфирина, производимого бактерией, вызывающей заболевание. Отсутствие мицелия грибов в кожном соскобе позволяет отличить эритразму от опоясывающего лишая.
Дифференциальный диагноз перианальной эритразмы следует проводить с перианальной стрептококковой флегмоной. Перианальная стрептококковая флегмона вызывает боль и ярко-красную эритему исключительно на коже перианальной области и не дает флуоресценции при осмотре с помощью лампы Вуда. Культуральные исследования мазков, взятых с кожи больных детей, положительные на стрептококки группы А.
Лечение эритразмы
Mестные антибиотики
Пероральный кларитромицин
Местное применение эритромицина, клиндамицина, мупироцина, фузидовой кислоты и пероксида бензоила эффективно для пациентов с локализованной эритразмой.
Для пациентов с более распространенной эритразмой эффективна пероральная терапия одной дозой кларитромицина 1 г или эритромицина 250 мг 4 раза в день в течение 14 дней.
Часто возникают рецидивы.
Если использование лампы Вуда и гидроксида калия (KOH) или грибковых культур не позволяют провести различие между эритразмой и поверхностной грибковой инфекцией, следует рассмотреть комбинацию антибактериальных и противогрибковых препаратов для местного применения.