Эритразма – это инфицирование опрелостей Corynebacterium minutissimum, чаще всего встречающееся у больных диабетом и у проживающих в регионах с более жарким климатом. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение проводится местными антибиотиками или перорально кларитромицином.

(См. также Обзор бактериальных инфекций кожи (Overview of Bacterial Skin Infections)).

Эритразма напоминает опоясывающий лишай или опрелости. Чаще всего развивается на коже стоп, где проявляется в виде поверхностного шелушения, образования трещин и мацерации, обычно ограниченных межпальцевыми складками между 3 и 4 пальцами.

Эритразма в паховой области проявляется в виде пятен розового или коричневого цвета с неправильными очертаниями и четкими границами с мелкими чешуйками на поверхности.

Эритразма может также поражать кожу подмышечных ямок, складки под молочными железами или на животе и промежности, в особенности, у женщин среднего возраста с ожирением и у больных диабетом.

Эритразму Скрыть подробности Эритразма паховой области проявляется в виде неровных, но резко отграниченных пятен с мелкопластинчатым шелушением. Image provided by Thomas Habif, MD.

Диагностика эритразмы Клиническая оценка При облучении лампой Вуда эритразма приобретает характерное кораллово-красное свечение из-за порфирина, производимого бактерией, вызывающей заболевание. Отсутствие мицелия грибов в кожном соскобе позволяет отличить эритразму от опоясывающего лишая. Дифференциальный диагноз перианальной эритразмы следует проводить с перианальной стрептококковой флегмоной. Перианальная стрептококковая флегмона вызывает боль и ярко-красную эритему исключительно на коже перианальной области и не дает флуоресценции при осмотре с помощью лампы Вуда. Культуральные исследования мазков, взятых с кожи больных детей, положительные на стрептококки группы А.