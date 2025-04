Обзор бактериальных инфекций кожи (Overview of Bacterial Skin Infections)

Бактериальные инфекции кожи можно классифицировать как инфекции кожи и мягких тканей (ИКМТ) и острые бактериальные инфекции кожи и кожных структур (ОБИККС).

ИКМТ включают

ОБИККС (ABSSSI) ─ это комплекс бактериальных кожных инфекций. Они включают:

Стафилококковый синдром ошпаренной кожи, скарлатина, и токсический шок являются кожными последствиями бактериальных инфекций.

Первичными патогенами при ИКМТ являются стрептококки (Streptococcus) и стафилококки (Staphylococcus), включая метициллин-резистентный Staphylococcus aureus (МРЗС). МРЗС ─ широко распространенный патоген в Соединенных Штатах. Однако в других частях земного шара доля случаев, связанных с МРЗС, существенно отличается. Поскольку МРЗС может быть устойчив к множеству антибиотиков, рекомендации по применению антибиотиков при бактериальных инфекциях кожи и мягких тканей во многом зависят от местной распространенности и структуры резистентности МРЗС.

Руководство по диагностике и лечению инфекционных заболеваний кожи и мягких тканей Американского общества инфекционных болезней (The Infectious Diseases Society of Americ [IDSA] 2014 guidelines for the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections) рекомендует, чтобы лечение от легкой до умеренной негнойной формы ОБИККС производилось бета-лактамом или клиндамицином для ограничения распространения стрептококков. У пациентов с дополнительными рисками (например, после травмы, с подозрением на назальное носительство МРЗС или получающих внутривенные инъекции запрещенных препаратов) необходимо назначать антибиотикотерапию, эффективную также в отношении и МРЗС. Гнойные ОБИККС считаются тяжелыми, если у пациентов есть признаки системной токсичности (например, лихорадка, тахикардия, тахипноэ, бред, лейкоцитоз). В таком случае рекомендуется использовать окраску по Грамму, бактериальный посев и антибиотикотерапию. Обычно антибиотиком выбора является ванкомицин. Однако возможны несколько альтернативных вариантов