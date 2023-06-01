Обзор бактериальных инфекций кожи (Overview of Bacterial Skin Infections)

Бактериальные инфекции кожи можно классифицировать как инфекции кожи и мягких тканей (ИКМТ) и острые бактериальные инфекции кожи и кожных структур (ОБИККС).
ИКМТ включают
ОБИККС (ABSSSI) ─ это комплекс бактериальных кожных инфекций. Они включают:
Обширные кожные абсцессы (более 75 см2, включая отек, эритему и уплотнение)
Раневые инфекции
Стафилококковый синдром ошпаренной кожи, скарлатина, и токсический шок являются кожными последствиями бактериальных инфекций.
Первичными патогенами при ИКМТ являются стрептококки (Streptococcus) и стафилококки (Staphylococcus), включая метициллин-резистентный Staphylococcus aureus (МРЗС). МРЗС ─ широко распространенный патоген в Соединенных Штатах. Однако в других частях земного шара доля случаев, связанных с МРЗС, существенно отличается. Поскольку МРЗС может быть устойчив к множеству антибиотиков, рекомендации по применению антибиотиков при бактериальных инфекциях кожи и мягких тканей во многом зависят от местной распространенности и структуры резистентности МРЗС.
Руководство по диагностике и лечению инфекционных заболеваний кожи и мягких тканей Американского общества инфекционных болезней (The Infectious Diseases Society of Americ [IDSA] 2014 guidelines for the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections) рекомендует, чтобы лечение от легкой до умеренной негнойной формы ОБИККС производилось бета-лактамом или клиндамицином для ограничения распространения стрептококков. У пациентов с дополнительными рисками (например, после травмы, с подозрением на назальное носительство МРЗС или получающих внутривенные инъекции запрещенных препаратов) необходимо назначать антибиотикотерапию, эффективную также в отношении и МРЗС. Гнойные ОБИККС считаются тяжелыми, если у пациентов есть признаки системной токсичности (например, лихорадка, тахикардия, тахипноэ, бред, лейкоцитоз). В таком случае рекомендуется использовать окраску по Грамму, бактериальный посев и антибиотикотерапию. Обычно антибиотиком выбора является ванкомицин. Однако возможны несколько альтернативных вариантов
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Infectious Diseases Society of America: Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections (2014)
World Society of Emergency Surgery (WSES) and the Surgical Infection Society Europe (SIS-E) consensus conference: Recommendations for the management of skin and soft-tissue infections (2018)