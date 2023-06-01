Существует два подтипа некротизирующей инфекции мягких тканей (НИМТ):

Тип I

Тип II

НИМТ. Тип I обычно появляется на торсе и в промежности в результате полимикробной инфекции, обычно включающей стрептококки группы А (например, Streptococcus pyogenes) или ассоциацией аэробных и анаэробных бактерий (например, вид Bacteroides). Эти возбудители обычно распространяются в подкожную жировую клетчатку из прилегающей язвы или очага инфекции, либо после травмы. Стрептококки могут поступать из отдаленных очагов инфекции с кровотоком. Поражение области промежности (также называемое гангрена Фурнье) обычно является осложнением недавно проведенного оперативного вмешательства, периректального абсцесса, инфицирования периуретральных желез или ретроперитонеального источника инфекции, что возникает из-за перфорированных органов брюшной полости. Больные диабетом подвержены особо высокому риску развития НИМТ I типа. При инфекциях 1 типа в мягких тканях часто образуется газ, что делает их проявление сходным с проявлением газовой гангрены (клостридиальный мионекроз), которая представляет собой мономикробную инфекцию (1).

Проявления некротизирующей инфекции мягких тканей (НИМТ) Стрептококки группы А (некротизирующая инфекция мягких тканей) На данной фотографии показана угрожающая жизни инфекция подкожно-жировой клетчатки и мышечной ткани, вызванная стрептококками группы А, приведшая к обширному некрозу нижней части спины. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Гангрена Фурнье (некротическая подкожная инфекция промежности) На фотографии показан пациент с некротизирующей подкожной инфекцией с изменением цвета кожи и отеком мошонки. LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY гангрена Фурнье На этой фотографии показана гангрена Фурнье, являющаяся некротизирующим фасциитом промежности. Image courtesy of Noel Armenakas, MD. Некротирующий фасциит На первой фотографии слева показано предоперационное изображение тыльной поверхности правой руки с геморрагическими буллами и синюшными поражениями кожи. На второй фотографии слева видны лопнувшие пузырьки на середине руки. 3-я и 4-я фотографии показывают послеоперационные изменения с обширным некрозом кожи на тыльной стороне и мионекрозом и цианотическими изменениями основных мышц-сгибателей в средней части. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Стрептококки группы А (некротизирующая инфекция мягких тканей) На данной фотографии показана угрожающая жизни инфекция подкожно-жировой клетчатки и мышечной ткани, вызванная стрептококками группы А, приведшая к обширному некрозу нижней части спины. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Гангрена Фурнье (некротическая подкожная инфекция промежности) На фотографии показан пациент с некротизирующей подкожной инфекцией с изменением цвета кожи и отеком мошонки. LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY гангрена Фурнье На этой фотографии показана гангрена Фурнье, являющаяся некротизирующим фасциитом промежности. Image courtesy of Noel Armenakas, MD. Некротирующий фасциит На первой фотографии слева показано предоперационное изображение тыльной поверхности правой руки с геморрагическими буллами и синюшными поражениями кожи. На второй фотографии слева видны лопнувшие пузырьки на середине руки. 3-я и 4-я фотографии показывают послеоперационные изменения с обширным некрозом кожи на тыльной стороне и мионекрозом и цианотическими изменениями основных мышц-сгибателей в средней части. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media

Тип II НИМТ вызывается одним возбудителем, и чаще всего бета-гемолитическим стрептококкоком группы A; второе место по распространенности среди патогенов занимает золотистый стафилококк. Пациенты, как правило, моложе, имеющие единичные документально подтвержденные проблемы со здоровьем, но в анамнезе могут иметь в/в введение запрещенных наркотиков, травму или недавно перенесенную операцию. Инфекция может быстро распространяться и вызывать системные осложнения, такие как токсический шок. Подгруппа НИМТ II типа обычно встречается при травмах, полученных в воде в более теплых прибрежных районах. Vibrio vulnificus является обычным патогеном.

Клостридиальный мионекроз (газовая гангрена) может развиваться спонтанно или после глубокого травматического повреждения. Подобно НИМТ I типа, в тканях часто образуется газ; однако клостридиальный мионекроз, как правило, является мономикробной инфекцией, как и при НИМТ II типа.

Клостридиальный мионекроз при газовой гангрене (травматический) Изображение © Springer Science+Business Media