Некротизирующая инфекция мягких тканей

Хирургическая обработка раны

Антибиотики

При необходимости ампутация

Лечение ранней НИМТ и клостридиального мионекроза в основном хирургическое, которое не следует откладывать на потом из-за диагностических исследований.

Признаки образования пузырей, экхимозы, флуктуация, крепитация и системное распространение инфекции требуют немедленного хирургического обследования и хирургической обработки раны. Первоначальный надрез следует удлинять до тех пор, пока инструментом или пальцем можно отделять кожу с подкожной жировой клетчаткой от глубокой фасции. Наиболее частой ошибкой является недостаточно обширное хирургическое вмешательство; операцию следует повторять каждые 1–2 дня, продлевая надрез с хирургической обработкой раны, которые должны стать рутинной процедурой. Лечение ран отрицательным давлением (NPWT или ТРОТ, также известная, как вакуумирование раны или VAC), при которой применяется отсасывание (вакуумирование) вакуумным насосом из раны, было использовано в качестве дополнения к уходу между перевязками с санацией раны.

Может понадобиться ампутация конечности.

Внутривенные антибиотики являются вспомогательными препаратами, обычно включающими 2 или более препарата. Схема эмпирического лечения должна включать антибиотики, эффективные в отношении аэробных и анаэробных микроорганизмов. Текущие рекомендации Американского общества инфекционистов (АОИ) предлагают использовать ванкомицин, линезолид или даптомицин в сочетании с пиперациллином/тазобактамом, карбапенемом, цефтриаксоном плюс метронидазол или фторхинолоном плюс метронидазол. Спектр активности антибиотика должен быть сужен на основании результатов посева крови и тканей, как только они станут доступны. (См. the IDSA's 2014 practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft-tissue infections.)

Может понадобиться внутривенное введение больших объемов жидкости до и после хирургического вмешательства.

В качестве вспомогательной терапии при развитии стрептококкового синдрома токсического шока при НИМТ было предложено в/в введение иммуноглобулина.