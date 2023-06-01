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Импетиго и эктима

Авторы:Wingfield E. Rehmus, MD, MPH, University of British Columbia
Проверено/пересмотрено июн. 2023

Импетиго – это поверхностная инфекция кожи, протекающая с образованием корок и пузырей, вызванных стрептококками, стафилококками или их комбинацией. Эктима является язвенной формой импетиго. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение с помощью местных и иногда пероральных антибиотиков.

(См. также Обзор бактериальных инфекций кожи (Overview of Bacterial Skin Infections)).

У большинства пациентов не удается выявить предрасполагающие факторы, но импетиго может развиваться на фоне любых высыпаний на коже. Общими факторами риска, по-видимому, являются: повышенная влажность, плохое соблюдение личной гигиены или хронические назофарингеальные стафилококки или стрептококки.

Импетиго может быть буллезным и небуллезным. Staphylococcus aureus – преобладающая причина небуллезного импетиго и всех случаев буллезного импетиго. Появление пузырей обусловлено действием эксфолиативного токсина, продуцируемого стафилококками. Метициллин-резистентный S. aureus (МРЗС) был выделен во многих случаях импетиго.

Симптомы и признаки импетиго и эктимы

Небуллезное импетиго обычно манифестирует в виде скоплений пузырьков или пустул, вскрывающихся с образованием корки медового цвета (экссудат из высыпаний в основании), покрывающей очаг поражения. Небольшие очаги поражения могут сливаться в более крупные корковые бляшки.

Буллезное импетиго имеет клинически сходную картину, за исключением того, что везикулы быстро увеличиваются с формированием пузырей. Пузыри вскрываются и обнажают более крупные эрозии, покрывающиеся налетом или коркой медового цвета.

Примеры небуллезного и буллезного импетиго.
Небуллёзное импетиго (у младенцев)
Небуллёзное импетиго (у младенцев)

На данной фотографии показаны скопления пузырьков и пустул на носу с образующейся коркой медового цвета.

DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Небуллёзное импетиго (у ребенка)
Небуллёзное импетиго (у ребенка)

На этой фотографии показаны покрытые коркой периназальные бляшки импетиго на лице у ребенка.

Image courtesy of Wingfield Rehmus, MD, MPH.

Небуллёзное импетиго
Небуллёзное импетиго

Небуллезное импетиго представляет собой инфекцию на поверхности кожи, которая проявляется в виде скоплений пузырьков или пустул, вскрывающихся с образованием корки медового цвета.

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Image provided by Thomas Habif, MD.

Буллезное импетиго (Живот)
Буллезное импетиго (Живот)

На данной фотографии показано буллезное импетиго на животе у ребенка. Инфекция начинается с эритематозного пятна, которое развивается в маленькие пустулы, соединяющиеся вместе и, в конечном итоге, образующие покрытые коркой желтые волдыри (буллы).

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SCIENCE PHOTO LIBRARY

Буллезное импетиго (Пальцы)
Буллезное импетиго (Пальцы)

Буллезное импетиго представляет собой инфекцию на поверхности кожи, которая проявляется в виде скоплений пузырьков или пустул, которые быстро увеличиваются и образуют буллы. Пузыри вскрываются и обнажают более крупные эрозии, покрывающиеся налетом или коркой медового цвета.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Thomas Habif, MD.

Небуллёзное импетиго (у младенцев)
Небуллёзное импетиго (у младенцев)

На данной фотографии показаны скопления пузырьков и пустул на носу с образующейся коркой медового цвета.

DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Небуллёзное импетиго (у ребенка)
Небуллёзное импетиго (у ребенка)

На этой фотографии показаны покрытые коркой периназальные бляшки импетиго на лице у ребенка.

Image courtesy of Wingfield Rehmus, MD, MPH.

Небуллёзное импетиго
Небуллёзное импетиго

Небуллезное импетиго представляет собой инфекцию на поверхности кожи, которая проявляется в виде скоплений пузырьков или пустул, вскрывающихся с образованием корки медового цвета.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Thomas Habif, MD.

Буллезное импетиго (Живот)
Буллезное импетиго (Живот)

На данной фотографии показано буллезное импетиго на животе у ребенка. Инфекция начинается с эритематозного пятна, которое развивается в маленькие пустулы, соединяющиеся вместе и, в конечном итоге, образующие покрытые коркой желтые волдыри (буллы).

... Прочитайте дополнительные сведения

SCIENCE PHOTO LIBRARY

Буллезное импетиго (Пальцы)
Буллезное импетиго (Пальцы)

Буллезное импетиго представляет собой инфекцию на поверхности кожи, которая проявляется в виде скоплений пузырьков или пустул, которые быстро увеличиваются и образуют буллы. Пузыри вскрываются и обнажают более крупные эрозии, покрывающиеся налетом или коркой медового цвета.

... Прочитайте дополнительные сведения

Image provided by Thomas Habif, MD.

Эктима – форма импетиго, характеризующаяся появлением мелких, гнойных, неглубоких, "штампованных" язв с толстыми, коричнево-черными корками и окружающей эритемой кожи.

Эктиму
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На этой фотографии показаны маленькие гнойные, поверхностно расположенные штампованные язвы, покрытых толстыми коричнево-черными корками, окруженными венчиком эритемы.
© Springer Science+Business Media

Импетиго и эктима сопровождаются умеренной болезненностью или дискомфортом. Часто отмечается зуд; инфекция может распространяться при расчесах, способствующих инокуляции возбудителя на прилежащих и отдаленных участках кожи.

Диагностика импетиго и эктимы

  • Клиническая оценка

Диагноз импетиго или эктимы устанавливается на основании характерной клинической картины.

Культуральное исследование выделений из очагов поражения показано только в случае отсутствия эффекта при назначении эмпирической терапии. Больным с рецидивирующим импетиго следует провести культуральное исследование выделений из носа. При персистирующей инфекции следует провести культуральное исследование для выявления МРЗС.

Лечение импетиго и эктимы

  • Мупироцин местно, ретапамулин, фузидиевая кислота (не зарегистрирована в РФ) или озеноксацин

  • Иногда антибиотики внутрь

Пораженную зону следует несколько раз в день аккуратно мыть с использованием мыла и воды для удаления корок.

Лечение ограниченного импетиго состоит в назначении антибактериальной мази местного применения с мупироцином 3 раза в день в течение 7 дней или мазью с ретапамулином 2 раза в день в течение 5 дней или кремом с 1%-ым озеноксацином каждые 12 часов в течение 5 дней. 2%-ный крем с фузидиевой кислотой не доступен в Соединенных Штатах.

Пероральные антибиотики (например, диклоксациллин или цефалексин по 250–500 мг 4 раза в день [12,5 мг/кг 4 раза в день для детей] в течение 10 дней) могут потребоваться пациентам с ослабленным иммунитетом, обширными или упорными очагами импетиго или эктимой. У пациентов с аллергией на пенициллин можно использовать клиндамицин по 300 мг каждые 6 часов или эритромицин по 250 мг каждые 6 часов, однако все чаще возникает проблема резистентности к обоим антибиотикам.

Использование первичной эмпирической терапии против МРЗС обычно не рекомендуется, если нет убедительных клинических доказательств ее необходимости (например, контакт с человеком с задокументированным случаем заболевания, подверженность задокументированной вспышке, местная распространенность МРЗС более 10% или 15%, подтвержденная результатами бактериального посева). Лечение МРЗС должно проводиться в соответствии с результатами бактериального посева с определением чувствительности возбудителя к антибиотикам; обычно клиндамицин, сульфаметоксазол/триметоприм и доксициклин эффективны по отношению к большинству штаммов внебольничного МРЗС.

К другим вариантам терапии относятся восстановление структур кожного барьера у больных с фоновым атопическим дерматитом или распространенным ксерозом путем использования наружных смягчающих средств и при необходимости – глюкокортикостероидов. Лицам, имеющим хроническое стафилококковое носительство в носовой полости, можно назначать антибиотики местного действия (мупироцин) в течение 1 недели, однако нет четких данных о том, что такая деколонизация снижает частоту рецидивирующего импетиго.

Своевременное лечение обычно приводит к быстрому выздоровлению. Отсрочка начала терапии может вызвать флегмону, лимфангит, фурункулез и гиперпигментацию или гипопигментацию с рубцеванием или без такового. Дети в возрасте 2–4 лет подвержены риску развития острого гломерулонефрита при инфицировании нефритогенными штаммами стрептококков группы А (типы 49, 55, 57 и 59); по-видимому, нефрит чаще встречается в южных штатах, чем в других регионах Соединенных Штатов. Маловероятно, что лечение антибиотиками предотвращает постстрептококковый гломерулонефрит.

Основные положения

  • Staphylococcus aureus вызывает большинство небуллезных импетиго и все буллезные импетиго.

  • Корка медового цвета характерна для буллезного и небуллезного импетиго.

  • В случае упорного импетиго проводят бактериальный посев из очага поражения (для выявления метициллин-резистентного S. aureus [МРЗC]) и полости носа (для определения потенциального носителя патогенного микроорганизма в полости носа).

  • В большинстве случаев используйте местные антибиотики.

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