Вульгарные угри

Кожные повреждения и рубцы могут быть источником значительного эмоционального дистресса. Узелки и кисты могут быть болезненными. Часто высыпания разного типа и различных стадий развития существуют одновременно.

Комедоны выглядят как белые или черные точки. Белые точки (закрытые комедоны) – пальпируемые образования цвета здоровой кожи или беловатого цвета, 1–3 мм в диаметре; черные точки (открытые комедоны) похожи на них, но имеют темный центр.

Проявления акне Акне с крупными комедонами © Springer Science+Business Media Акне с ушными комедонами © Springer Science+Business Media Поражение кожи (пустулы) Пустулы – это объемные поражения, покрытые обычно желтоватой пленкой, содержащие гной. Рассеянные пустулы на лице человека с акне. ... Прочитайте дополнительные сведения Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD). Угревая сыпь (папулы и пустулы) Акне чаще всего манифестирует в виде комедонов (белых или черных угрей), а также в виде папул (синяя стрелка) и пустул (черная стрелка). ... Прочитайте дополнительные сведения Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD). Акне с множественными пустулами Папулы и корки также видны. © Springer Science+Business Media Акне, поражающие тело Присутствуют папулы и комедоны. © Springer Science+Business Media Воспалительные акне с гиперпигментацией На лице присутствуют эритематозные пустулы и папулы, а также поствоспалительная гиперпигментация и рубцы. © Springer Science+Business Media Акне с крупными комедонами © Springer Science+Business Media Акне с ушными комедонами © Springer Science+Business Media Поражение кожи (пустулы) Пустулы – это объемные поражения, покрытые обычно желтоватой пленкой, содержащие гной. Рассеянные пустулы на лице человека с акне. ... Прочитайте дополнительные сведения Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD). Угревая сыпь (папулы и пустулы) Акне чаще всего манифестирует в виде комедонов (белых или черных угрей), а также в виде папул (синяя стрелка) и пустул (черная стрелка). ... Прочитайте дополнительные сведения Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD). Акне с множественными пустулами Папулы и корки также видны. © Springer Science+Business Media Акне, поражающие тело Присутствуют папулы и комедоны. © Springer Science+Business Media Воспалительные акне с гиперпигментацией На лице присутствуют эритематозные пустулы и папулы, а также поствоспалительная гиперпигментация и рубцы. © Springer Science+Business Media

Папулы и пустулы представляют собой эритематозные образования диаметром от 2 до 5 мм. Папулы относительно глубокие. Пустулы более поверхностны.

Узлы крупнее, глубже и плотнее папул. Такие высыпания напоминают воспаленные эпидермоидные кисты, хотя они не имеют структуры истинной кисты.

Кисты – это нагноившиеся узлы. Редко кисты образуют глубокие нарывы. Длительно существующие кистозные акне могут вызывать рубцевание, что проявляется в виде мелких и глубоких западений (рубцы как от удара ледорубом), более крупных западений, поверхностных углублений или гипертрофического рубцевания или келоидов.

После рассасывания воспалительных очагов акне может развиться гиперпигментация.

Акне с образованием абсцесса Скрыть подробности © Springer Science+Business Media

Кистозное акне Скрыть подробности На фотографии показаны гнойные узелки, указывающие на кистозные акне. Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

Конглобатные угри – наиболее тяжелая форма вульгарных угрей, чаще поражающая мужчин. У больных отмечаются абсцессы, дренирующие синусы, комедоны со свищами, а также келоидные и атрофические рубцы. Характерно поражение спины и груди. Могут поражаться верхние конечности, живот, ягодицы и даже волосистая часть головы.

Псевдоскрофулодерма (сферические акне) на лице Скрыть подробности На этой фотографии продемонстрирована псевдоскрофулодерма на лице - наиболее тяжелая форма вульгарных угрей. Видны абсцессы и келоидные рубцы. © Springer Science+Business Media

Фульминантные акне – острые, фебрильные, изъязвляющиеся акне, характеризующиеся внезапным появлением сливающихся абсцессов и приводящие к геморрагическому некрозу. Могут также отмечаться лейкоцитоз, боли и отеки в суставах.

Фульминантные акне Скрыть подробности На этой фотографии изображены сливные и несливные изъязвления, возникшие в результате фульминантных акне. © Springer Science+Business Media

Пиодермия лица (называемая также фульминантное розацеа) возникает внезапно в средней зоне лица молодых женщин. Она может напоминать фульминантные акне. Высыпания состоят из эритематозных бляшек и пустул, поражающих подбородок, щеки и лоб. Папулы и узелки могут увеличиваться и сливаться между собой.

Пиодермия лица (молниеносная розацеа) Скрыть подробности На этой фотографии показано пиодермию лица с эритематозными бляшками, папулами, пустулами и слитыми узелками. © Springer Science+Business Media