Полип цервикального канала – часто встречающееся доброкачественное образование шейки матки и слизистой оболочки канала шейки матки. Большинство полипов шейки матки протекают бессимптомно, но некоторые являются причиной вагинальных кровотечений. Диагноз ставится во время гинекологического осмотра. С целью лечения проводится полипэктомия, как правило, во время небольшой амбулаторной процедуры.
Полипы цервикального канала встречаются приблизительно у 2–5% женщин. Они часто развиваются в канале шейки матки. Эндоцервикальные полипы могут быть вызваны хроническим воспалительным процессом. Полипы редко малигнизируются.
Симптомы и признаки цервикальных полипов
Большинство полипов шейки матки бессимптомны, однако они могут кровоточить между менструациями или после полового акта или инфицироваться, вызывая гнойные выделения из влагалища (лейкорея).
Полипы цервикального канала обычно красновато-розового цвета, блестящие, < 1 см, могут быть рыхлыми.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Диагностика колоректальных полипов
Осмотр с помощью влагалищных зеркал
Диагноз полипы шейки матки ставится при осмотре с помощью влагалищных зеркал.
Необходимо выполнить цитологическое исследование шейки матки.
Лечение полипов шейки матки
Резекция
Полипы, вызывающие кровотечения или выделения, необходимо удалять. Иссечение обычно является малой хирургической операцией и может быть проведено в кабинете врача путем захвата основания полипа щипцами и выкручивания его (полипэктомия). Как правило, полипэктомия не является болезненной процедурой и не требует применения местных анестетиков. Кровотечение после удаления редко и его можно остановить путем химического прижигания.
Если кровотечения и выделения сохраняются после лечения, необходимо выполнить биопсию эндометрия, чтобы исключить соответствующий рак.
Основные положения
Цервикальные полипы являются распространенными доброкачественными опухолями шейки матки и эндоцервикса; они, как правило, доброкачественные.
Большинство из них бессимптомно, но некоторые вызывают кровотечение или инфицируются, вызывая гнойные выделения из влагалища.
Диагноз ставится при осмотре с помощью влагалищных зеркал.
Если полипы вызывают симптомы, необходимо удалить их; если кровотечение или выделения сохраняются после удаления, необходимо провести биопсию для исключения рака.