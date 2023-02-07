Полип цервикального канала

Большинство полипов шейки матки бессимптомны, однако они могут кровоточить между менструациями или после полового акта или инфицироваться, вызывая гнойные выделения из влагалища (лейкорея).

Полипы цервикального канала обычно красновато-розового цвета, блестящие, < 1 см, могут быть рыхлыми.