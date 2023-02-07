Перекрут придатков включает перекрут яичника и иногда маточной трубы, которые могут приводить к нарушению артериального кровоснабжения и развитию ишемии. Симптомами являются сильная тазовая боль, часто с тошнотой и рвотой. Диагноз ставится клинически и с помощью трансвагинальной ультрасонографии. Лечение, как правило, состоит в лапароскопическом хирургическом вмешательстве.

Перекрут придатков матки является одной из наиболее распространенных гинекологических неотложных ситуаций, наиболее часто возникающих в репродуктивном возрасте. Это обычно происходит, когда яичник увеличен из-за опухоли или другой проблемы. Длительная ишемия может привести к потере функции яичников или повреждению фаллопиевой трубы.

Выделяют следующие факторы риска для перекрута придатков матки:

Увеличение яичника > 4 см (например, при доброкачественных опухолях)

Беременность (при наличии большой кисты желтого тела)

Индукция овуляции

Перекрут придатков в анамнезе

Перекрут придатков чаще происходит при доброкачественных опухолях, чем при злокачественных. Перекрут здоровых придатков, что происходит достаточно редко, чаще встречается у детей и подростков, чем у взрослых (1).

Чаще всего в перекрут вовлечен только яичник, но иногда и маточная труба. Перекрут придатков может вызвать перитонит.

Общие справочные материалы 1. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Adnexal torsion in adolescents: ACOG Committee Opinion No, 783. Obstet Gynecol. 134 (2):e56–e63, 2019. doi:10.1097/AOG.0000000000003373

Симптомы и признаки перекрута придатков матки Перекрут придатков вызывает внезапную сильную боль внизу живота и обычно сопровождается тошнотой и рвотой. В течение нескольких дней, а иногда и недель до появления внезапной боли у некоторых женщин наблюдаются периодические, коликоподобные боли, предположительно возникающие в результате периодического перекрута, который самопроизвольно разрешается. Боль может быть локализована в сторону с перекручиванием или может быть диффузной. Могут наблюдаться тахикардия, лихорадка, болезненность брюшной полости и перитонеальные симптомы. Во время гинекологического осмотра обычно присутствуют болезненность при смещении шейки и одностороннее болезненное образование придатков. Боль может быть не соответствовать результатам обследования. Перитонеальные признаки, если таковые присутствуют, обычно появляются позже с развитием заболевания.

Диагностика перекрута придатков матки Анамнез и гинекологический осмотр

Трансвагинальная ультрасонография

Диагностическая операция для подтверждения диагноза Перекручивание придатков матки подозревают, основываясь на типичных симптомах (т.е. тяжелой периодической боли в области таза, обычно сопровождающейся тошнотой и рвотой) и перитонеальных симптомах неясного генеза в сочетании с сильной цервикальной болезненностью или опухолевидными образованиями придатков. Следует исключить другие распространенные причины боли в области таза (например, аппендицит, внематочную беременность, воспалительное заболевание органов малого таза, тубоовариальный абсцесс). Клинический диагноз перекрута придатков матки подтверждается с помощью трансвагинального УЗИ, которое показывает увеличенный яичник или опухолевидное образование в области яичников. Для дальнейшего подтверждения диагноза используется цветовая ультразвуковая допплерография, которая показывает уменьшение или отсутствие кровотока в яичнике. Если есть подозрение на перекрут придатка, немедленно проводится диагностическое оперативное вмешательство. Наличие перекрученного яичника подтверждает диагноз.

Лечение перекрута придатков матки Спасение яичников хирургическим путем Если подозревается перекрут придатков необходимо немедленно провести лапароскопию (или, реже, лапаротомию) для подтверждения диагноза и попытки спасти яичник и фаллопиеву трубу путем их деторсинга (раскручивания) и восстановления перфузии, особенно у женщин репродуктивного возраста. Сальпингооофорэктомию выполняют в случае нежизнеспособности или некроза придатков. Если обнаружена киста яичника или опухолевидное образование и яичник может быть спасен, проводят цистэктомию (удаление кисты). В противном случае, требуется овариэктомия.