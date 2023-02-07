skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Перекрут придатков матки

(Перекрут яичника; Перекрут фаллопиевой трубы)

Авторы:Charles Kilpatrick, MD, MEd, Baylor College of Medicine
Проверено/пересмотрено февр. 2023

Перекрут придатков включает перекрут яичника и иногда маточной трубы, которые могут приводить к нарушению артериального кровоснабжения и развитию ишемии. Симптомами являются сильная тазовая боль, часто с тошнотой и рвотой. Диагноз ставится клинически и с помощью трансвагинальной ультрасонографии. Лечение, как правило, состоит в лапароскопическом хирургическом вмешательстве.

Перекрут придатков матки является одной из наиболее распространенных гинекологических неотложных ситуаций, наиболее часто возникающих в репродуктивном возрасте. Это обычно происходит, когда яичник увеличен из-за опухоли или другой проблемы. Длительная ишемия может привести к потере функции яичников или повреждению фаллопиевой трубы.

Выделяют следующие факторы риска для перекрута придатков матки:

  • Увеличение яичника > 4 см (например, при доброкачественных опухолях)

  • Беременность (при наличии большой кисты желтого тела)

  • Индукция овуляции

  • Перекрут придатков в анамнезе

Перекрут придатков чаще происходит при доброкачественных опухолях, чем при злокачественных. Перекрут здоровых придатков, что происходит достаточно редко, чаще встречается у детей и подростков, чем у взрослых (1).

Чаще всего в перекрут вовлечен только яичник, но иногда и маточная труба. Перекрут придатков может вызвать перитонит.

Общие справочные материалы

  1. 1. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Adnexal torsion in adolescents: ACOG Committee Opinion No, 783. Obstet Gynecol. 134 (2):e56–e63, 2019. doi:10.1097/AOG.0000000000003373

Симптомы и признаки перекрута придатков матки

Перекрут придатков вызывает внезапную сильную боль внизу живота и обычно сопровождается тошнотой и рвотой. В течение нескольких дней, а иногда и недель до появления внезапной боли у некоторых женщин наблюдаются периодические, коликоподобные боли, предположительно возникающие в результате периодического перекрута, который самопроизвольно разрешается. Боль может быть локализована в сторону с перекручиванием или может быть диффузной.

Могут наблюдаться тахикардия, лихорадка, болезненность брюшной полости и перитонеальные симптомы. Во время гинекологического осмотра обычно присутствуют болезненность при смещении шейки и одностороннее болезненное образование придатков. Боль может быть не соответствовать результатам обследования. Перитонеальные признаки, если таковые присутствуют, обычно появляются позже с развитием заболевания.

Диагностика перекрута придатков матки

  • Анамнез и гинекологический осмотр

  • Трансвагинальная ультрасонография

  • Диагностическая операция для подтверждения диагноза

Перекручивание придатков матки подозревают, основываясь на типичных симптомах (т.е. тяжелой периодической боли в области таза, обычно сопровождающейся тошнотой и рвотой) и перитонеальных симптомах неясного генеза в сочетании с сильной цервикальной болезненностью или опухолевидными образованиями придатков. Следует исключить другие распространенные причины боли в области таза (например, аппендицит, внематочную беременность, воспалительное заболевание органов малого таза, тубоовариальный абсцесс).

Клинический диагноз перекрута придатков матки подтверждается с помощью трансвагинального УЗИ, которое показывает увеличенный яичник или опухолевидное образование в области яичников. Для дальнейшего подтверждения диагноза используется цветовая ультразвуковая допплерография, которая показывает уменьшение или отсутствие кровотока в яичнике.

Если есть подозрение на перекрут придатка, немедленно проводится диагностическое оперативное вмешательство. Наличие перекрученного яичника подтверждает диагноз.

Лечение перекрута придатков матки

  • Спасение яичников хирургическим путем

Если подозревается перекрут придатков необходимо немедленно провести лапароскопию (или, реже, лапаротомию) для подтверждения диагноза и попытки спасти яичник и фаллопиеву трубу путем их деторсинга (раскручивания) и восстановления перфузии, особенно у женщин репродуктивного возраста. Сальпингооофорэктомию выполняют в случае нежизнеспособности или некроза придатков.

Если обнаружена киста яичника или опухолевидное образование и яичник может быть спасен, проводят цистэктомию (удаление кисты). В противном случае, требуется овариэктомия.

Основные положения

  • Перекрут придатков яичника и/или фаллопиевых (маточных) труб является неотложной гинекологической ситуацией; она обычно возникает, когда яичник увеличивается из-за образования опухоли или других проблем.

  • Перекрут вызывает внезапную, сильную боль в области таза, а иногда и тошноту и рвоту; ему могут предшествовать дни или иногда недели прерывистой, схваткообразной боли, предположительно возникающей в результате периодического перекручивания.

  • Заподозрить перекрут придатков можно на основании симптомов, болезненности в области малого таза при осмотре и снижении или отсутствии кровотока на допплеровской трансвагинальной ультрасонографии; для подтверждения диагноза и лечения необходимо немедленно провести эксплоративное оперативное вмешательство.

  • Если диагностирован перекрут придатков матки, попытайтесь без промедления сохранить яичник и фаллопиевую трубу, раскрутив их при проведении лапароскопии или лапаротомии; если обнаружены нежизнеспособная или некротическая ткань, либо киста или новообразование яичника, то потребуется хирургическое удаление (сальпингоофоректомия, цистэктомия).

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.