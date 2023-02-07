Аденомиоз матки

Маточный аденомиоз – это присутствие эндометриоидных желез и стромы в мускулатуре матки. Симптомами являются обильные менструальные кровотечения, дисменорея и тазовые боли. Диагноз ставится на основании данных гинекологического осмотра, при котором обнаруживается диффузное увеличение матки, а также с помощью трансвагинального УЗИ или МРТ. Лечение гормональными препаратами или проведение гистерэктомии.

При аденомиозе матки эктопированная эндометриальная ткань инфильтрирует миометрий. Это, как правило, вызывает диффузное увеличение матки (шаровидное увеличение матки). Матка может увеличить в размере вдвое-втрое, но обычно не превышает размера матки на 12-й неделе беременности.

Истинная встречаемость заболевания не известна, частичто потому, что постановка диагноза затруднена. Однако, чаще всего, аденомиоз обнаруживают случайно у женщих, проходящих обследование на предмет эндометриоза,фибромиом или болей в области малого таза. Более выраженная степень парности увеличивает риск.

Симптомы и признаки маточного аденомиоза Распространенными симптомами аденомиоза матки являются сильные менструальные кровотечения, дисменорея и анемия. Также может присутствовать хроническая боль в области таза. Симптомы могут исчезать после менопаузы.

Диагностика аденомиоза матки Гинекологическое обследование

Обычно проводят УЗИ или МРТ Маточный аденомиоз подозревают на основании симптомов и диффузного увеличения матки во время гинекологического осмотра у пациенток, не имеющих эндометриоза или фибром. Для постановки диагноза широко используют трансвагинальное ультразвуковое исследование и МРТ, хотя для окончательного диагноза необходимо гистологическое исследование после гистеректомии.

Лечение аденомиоза матки Гистерэктомия Наиболее эффективным методом лечения аденомиоза матки является гистеректомия. Можно опробовать лечение гормонами, подобное лечению, используемому при эндометриозе. Можно попробовать лечение комбинированными эстроген/прогестиновыми оральными контрацептивами, но оно обычно не приносит успеха. Левоноргестрел-высвобождающий внутриматочную спираль (ВМС) может способствовать контролю дисменореи и кровотечений.