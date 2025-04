Тазовые боли на ранних сроках беременности (см. таблицу Некоторые причины возникновения тазовых болей [Some Causes of Pelvic Pain]) могут быть вызваны следующими причинами:

Акушерскими

Гинекологические

Негинекологическими

Иногда не удается установить специфическую этиологию.

Наиболее распространенными акушерскими причинами возникновения тазовых болей на раннем сроке беременности являются:

Нормальные изменения беременности

Самопроизвольный аборт (угрожающий, неизбежный, неполный, полный, пропущенный или септический)

Наиболее распространенной серьезной акушерской причиной является

Разрыв трубы при эктопической беременности

Гинекологические причины включают перекрут придатков матки, который при беременности встречается чаще, т.к. из-за желтого тела яичники увеличиваются, что повышает риск перекрута.

Распространенные негинекологические причины включают различные заболевания желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы:

На поздних сроках беременности тазовая боль может быть следствием начавшихся родов, акушерских осложнений или одной из многих неакушерских причин тазовой боли.