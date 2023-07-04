Тазовые боли на ранних сроках

Анамнез настоящего заболевания должен включать оценку срока родов (и основано ли это на дате последнего менструального цикла или данных УЗИ), любые факторы риска акушерских осложнений, а также результаты предыдущих анализов или наличие предыдущих осложнений во время текущей беременности. Он должен включать любые события, связанные с началом боли (например, физическая травма) и характеристики боли: начало (внезапное или постепенное), локализация (локализованная или диффузная), характер (схваткообразная, коликообразная или острая), особенности (постоянная или прерывистая) и влияние движения на проявление боли. Должны быть отмечены любая лихорадка, озноб, влагалищное кровотечение или выделения. Наличие в анамнезе самопроизвольного или нелегального прерывания беременности позволяет предположить септический аборт, однако отсутствие такого анамнеза не исключает данный диагноз.

Осмотр по органам и системам также должен учитывать и мочеполовые и гастроинтестинальные проявления, позволяющие предположить причину заболевания.

К важным симптомам со стороны мочеполовой системы и предполагаемой этиологии заболевания относятся

К важным симптомам со стороны мочеполовой системы и предполагаемой этиологии заболевания относятся

Анамнез перенесенных заболеваний должен включать данные о наступивших беременностях (количество подтвержденных беременностей), количества родов в прошлом (количество срочных и преждевременных родов), количестве абортов (самопроизвольных или искусственных), а также вопросы, касающиеся заболеваний, которые, как известно, могут вызывать тазовую боль (например, воспалительные заболевания кишечника, синдром раздраженного кишечника, нефролитиаз, внематочная беременность, самопроизвольный аборт). Следует идентифицировать факторы риска развития этих расстройств.

К наиболее значимым факторам риска эктопической беременности относятся:

Предшествующая эктопическая беременность (наиболее важно)

Предшествующее хирургическое вмешательство на брюшной полости (особенно хирургия маточных труб, например, их перевязка)

Трубные аномалии (например, гидросальпинкс)

Установленная внутриматочная спираль

Оплодотворение in vitro при текущей беременности

Дополнительными факторами риска развития внематочной беременности являются наличие в анамнезе инфекций, передающихся половым путем, или воспалительных заболеваний органов малого таза, исходный прием эстроген/прогестиновых оральных контрацептивов, курение сигарет, бесплодие, а также предшествующие самопроизвольные или искусственные аборты.

Факторы риска самопроизвольного аборта включают:

Возраст > 35 лет

Самопроизвольный аборт в анамнезе

Курение

Запрещенные наркотики или другие вещества (например, кокаин, возможно алкоголь или высокие дозы кофеина)

Патологии матки (миома, синехии)

Факторы риска развития кишечной непроходимости включают: