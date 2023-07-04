Отеки нижних конечностей припоздних сроках беременности

Наиболее распространенной причиной отеков при беременности являются

Физиологический отек

Физиологический отек обусловлен задержкой натрия в организме, вызванной изменением гормонального фона. Отеки могут также развиваться, когда увеличенная матка периодически пережимает нижнюю полую вену в положении лежа, препятствуя оттоку крови из обеих бедренных вен.

Патологические причины отеков менее распространены, но часто опасны. Они включают:

ТГВ чаще встречается во время беременности, потому что беременность является состоянием гиперкоагуляции, а также женщины могут быть менее подвижными.

Преэклампсия - это один из видов гипертензии, вызванной беременностью, однако не у всех женщин с преэклампсией развиваются отеки верхних конечностей или лица.

Перипартальная кардиомиопатия - редкое, но серьезное состояние. Оно может стать причиной других неспецифических симптомов беременности, включая одышку и усталость.

Воспаление подкожно-жировой клетчатки, которое, как правило, вызывает местную гиперемию и развитие инфильтрата, может напоминать общий отек.