Боль в тазу у женщин

Физикальное обследование начинается с оценки основных показателей жизнедеятельности на предмет лихорадки или признаков гемодинамической нестабильности (например, гипотензии, учащенного пульса) и фокусируется на обследовании органов брюшной полости и таза.

Живот пальпируют на предмет чувствительности, наличия объемных образований и перитонеальных симптомов. Пациента можно проверить на признак Карнетта (локальная болезненность живота, когда пациент в положении лежа сокращает прямые мышцы живота, поднимая голову или обе ноги). Положительный тест указывает на синдром ущемления переднего кожного нерва, который может быть причиной скелетно-мышечной хронической боли в тазу.

Проводится полный гинекологический осмотр. Во время осмотра с помощью зеркала влагалище и шейку матки осматривают на наличие выделений, поражений или кровотечений. При бимануальном исследовании необходимо определить подвижность шейки матки; размер матки, наличие объемных образований, болезненность, консистенцию (плотная или мягкая) и подвижность; наличие в ней аднексальных образований, их болезненность и подвижность.

Ректовагинальный осмотр проводится для выявления опухолевидных образований или болезненности в области таза у задней стенки, чувствительности или узловатости ректовагинальной перегородки, ректальных образований или кровотечения.

Локализация боли и любые связанные с ней проявления могут помочь установлению ее причины (см. таблицу Некоторые критерии при диагностике тазовой боли [Some Clues to Diagnosis of Pelvic Pain]).