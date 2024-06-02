Боль в тазу у женщин

Обследование у пациентов с тазовыми болями зависит от того, является ли боль острой или хронической.

Всем пациентам женского пола с острой тазовой болью необходимо сделать

Общий анализ крови

Общий анализ мочи

Тест на беременность

ОАК позволяет диагностировать анемию (предполагающую острое или хроническое кровотечение) или лейкоцитоз (предполагающий инфекцию). Если имеются симптомы со стороны мочевыводящих путей, то общий анализ мочи является быстрым и простым анализом, позволяющим выявить распространенные причины тазовой боли (например, цистит, мочевые конкременты).

Если у пациентки положительный тест на беременность и есть боли или кровотечение, то предполагается эктопическая беременность, пока она не будет исключена трансвагинальным УЗИ (не обнаруживающим зародышевого бугорка или желточного мешка) или, если УЗИ неясно, то другими исследованиями.

Трансвагинальное УЗИ может также выявить или предположить другие причины острой боли, включая

Разрыв кисты яичника: киста яичника с наличием эхогенной жидкости в малом тазу

Перекрут придатков матки: опухолевое образование яичников или фаллопиевых труб (особенно если образование > 5 см) с отсутствием допплеровского потока

Сложное многокамерное образование придатков матки: тубо-овариальный абсцесс (также может оказаться доброкачественной опухолью или злокачественным новообразованием, но они реже сопровождаются острой тазовой болью)

Если есть подозрение на аппендицит, то необходимо провести КТ таза и брюшной полости.

Если причина сильной или постоянной боли остается неустановленной, пациент гемодинамически нестабилен и есть подозрение на потенциально серьезную этиологию (например, разрыв внематочной беременности, перитонит), может потребоваться лапароскопия или лапаротомия.

У женщин с хронической тазовой болью обследование зависит от того, какие нарушения подозреваются клинически (см. таблицу Некоторые гинекологические причины тазовых болей). Пациенты также должны быть обследованы на наличие депрессии или других психических расстройств и насилие в семье или сексуальную травму.