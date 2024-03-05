Тактика ведения самопроизвольных вагинальных родов

Во время второго периода родов проводят вагинальный осмотр для определения положения головки плода и степенью вставления предлежащей части в малый таз; обычно предлежащей частью является головка. Пациентка тужится до тех пор, пока не станет видна головка плода, то есть пока головка плода (или другая предлежащая часть) не появится, не уйдет назад между схватками и не будет плотно прижата ко входу во влагалище (см. рисунок Последовательность событий при родоразрешении в затылочном предлежании).

Чтобы свести к минимуму травму промежности у матери во время родов, врачи (или другие родовспомогатели) контролируют скорость рождения головки, общаясь с пациенткой о том, когда нужно тужиться и когда делать паузу. Для поддержки и контроля родов врачи кладут руки на головку плода и промежность матери.

Проведение самостоятельных род... Видео

Последовательность событий при родоразрешении в затылочном предлежании

Щипцы или вакуум-экстрактор используется для облегчения вагинального родоразрешения, когда

Существует высокая вероятность затяжного второго периода родов (например, если роженица слишком истощена, чтобы адекватно тужиться, или если активным потугам препятствует регионарная эпидуральная анестезия) или родоразрешение следует ускорить из-за дистресса плода.

У женщины имеется такое нарушение, как расстройство сердечной деятельности, и ей следует избегать потуг во время второго этапа родов.

Показания к наложению щипцов и вакуум-экстракции одинаковы.

Обе процедуры несут в себе риски. Разрывы промежности 3-й и 4-ой степени (1) повреждения анального сфинктера (2), как правило, более распространены после применения щипцов, чем после вакуумной экстракции. К другим рискам для плода, связанным с применением акушерских щипцов, относятся рваные раны лица и паралич лицевого нерва, ссадины роговицы, наружные травмы глаза, перелом черепа, и внутричерепное кровоизлияние (3, 4).

К рискам для плода, связанным с применением вакуум-экстракции, относятся рваные раны кожи черепа, образование кефалогематомы и подапоневротического или внутричерепного кровоизлияния; имеются сообщения о геморрагиях сетчатки и повышенной частоте развития гипербилирубинемии.

Эпизиотомия при большинстве вагинальных родов обычно не выполняется; ее, как правило, делают, чтобы избежать повреждения анального сфинктера, если ожидается разрыв третьей или четвертой степени (например, родоразрешение с помощью щипцов, макросомия плода) или если необходимо ускорить родоразрешение (например, дистоция плечиков, брадикардия плода). Риски, связанные с эпизиотомией, включают кровотечение, плохое заживление ран, повторные травмы при последующих родах, дисфункцию тазового дна, диспареунию и образование свищей.

Медиолатеральная эпизиотомия – это разрез, сделанный от средней линии задней спайки под углом 45–60° латерально в любую сторону. Срединная эпизиотомия — это разрез, выполняемый от середины уздечки половых губ прямо вниз по направлению к прямой кишке. Срединно-латеральная эпизиотомия имеет меньший риск расширения раны и причинения травмы анального сфинктера (травма промежности третьей или четвертой степени), но промежность после нее более трудно восстановить, чем после срединной эпизиотомии. После выполнения эпизиотомии целостность сфинктера следует оценивать при ректальном исследовании.

Эпизиопроктотомия (намеренное рассечение прямой кишки) не может быть рекомендовано из-за высокого риска формирования прямокишечно-влагалищного свища.

Потенциальным осложнением эпизиотомии является расширение разреза в виде разрыва до сфинктера или прямой кишки.

Примерно у 35% женщин после эпизиотомии развивается диспареуния (5) (см. также Сексуальные расстройства, связанные с беременностью и родами).

Эпизиотомия Изображение

После рождения головки врач определяет, нет ли обвития пуповины вокруг шеи. При наличии обвития врач должен попытаться снять пуповину с шеи через голову; если быстро освободить пуповину не удается, ее следует клеммировать и пересечь.

Восстановление после эпизиотом... Видео

После рождения головы, туловище младенца вращается таким образом, что плечики устанавливаются в переднезаднем размере выхода таза; бережное надавливание на головку книзу приводит к рождению переднего плечика из-под симфиза. Голову слегка приподнимают, после чего заднее плечико появляется над промежностью, а за ним без затруднений рождается остальное тело. Производят аспирацию содержимого носа, рта и глотки новорожденного, чтобы удалить слизь и жидкость и помочь начать дышать. В случае, если соответствующая тракция и потуги матери не привели к рождению переднего плечика, врачу следует объяснить женщине о необходимых дальнейших мерах и приступить к ведению родов при дистоции плечиков.

Пуповину дважды клеммируют и рассекают между зажимами, на культю на расстоянии 2–3 см от кожи плода накладывают пластиковую клипсу. Если заподозрена серьезная проблема у плода и новорожденных, следует клеммировать участок пуповины с двух сторон, чтобы можно было взять анализ крови на газовый состав. pH артериальной крови > 7,15–7,20 считается нормальным.

Отсрочка пережатия пуповины на 30-60 секунд рекомендована для увеличения запасов железа, что обеспечивает следующее:

Для всех младенцев: Возможные преимущества для развития

Для недоношенных новорожденных: улучшенная переходная циркуляция и снижение риска некротизирующего энтероколита и внутрижелудочкового кровоизлияния (однако, несколько повышенный риск необходимости фототерапии)

Альтернативой отсроченному перевязыванию пуповины у недоношенных детей является доение пуповины, при котором кровь подталкивается к младенцу путем захвата и сдавливания (доения) пуповины перед ее перевязыванием. Однако доказательств за или против сцеживания ("доения") пуповины недостаточно.

Новорожденного тщательно вытирают и укладывают на живот матери или, если требуется рессусситация, помещают в кювез.