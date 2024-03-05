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Оперативное влагалищное родоразрешение

Авторы:Julie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Оперативное вмешательство подразумевает применение шипцов или вакуум-экстрактора, которые накладывают на головку плода с целью его извлечения во время второго периода родов для облегчения родоразрешения.

Показания для родоразрешения с помощью акушерских щипцов и вакуум-экстрактора по существу одинаковы:

  • Затянувшийся второй период родов (от полного раскрытия шейки матки до рождения плода)

  • Подозрения на нарушения у плода (например, аномальный сердечный ритм)

  • Необходимость ускорить второй период, чтобы обезопасить здоровье матери – например, в случае нарушений сердечной деятельности матери (в частности, шунтирования слева направо) или неврологических расстройств (например, повреждения спинного мозга), при противопоказаниях к потугам или истощении, не позволяющем обеспечить потуги

Для затянувшегося второго этапа родов характерны следующие признаки (1):

  • для первородящих женщин: отсутствие непрерывного прогресса в течение 4 часов на фоне региональной анестезии или 3 часов без региональной анестезии

  • для повторнородящих женщин: отсутствие непрерывного прогресса в течение 3 часов на фоне региональной анестезии или 2 часов без региональной анестезии

Выбор инструмента зависит от предпочтений врача, его опыта и значительно варьируется. Вмешательства используются, когда головка плода располагается низко (на 2 см ниже гребней подвздошных костей женщины [положение +2] или ниже); в этом случае требуются минимальные тракции или ротация, чтобы извлечь головку.

Перед началом оперативного влагалищного родоразрешения врач должен убедиться, что:

  • маточный зев полностью раскрыт;

  • Макушка плода находится в положении +2 или ниже

  • Разрыв оболочек состоялся

  • Положение плода подходит для начала оперативного вагинального родоразрешения

  • произведена канюляция мочевого пузыря матери

  • Следует выполнить клиническую пельвиметрию для оценки соответствия размеров плода размерам таза

Также требуются информированное согласие, адекватная поддержка и обезболивание или наркоз. Следует предупредить неонатологов о методе родоразрешения, чтобы они находились в состоянии готовности оказать помощь при любых неонатальных осложнениях.

Противопоказания включают в себя отсутствие прижатия головки плода, несоответствие размера головки плода и таза и некоторые заболевания плода, такие как гемофилия. Вакуумная экстракция противопоказана при недоношенной беременности в сроках <34 недель, потому что увеличивается риск внутрижелудочковых кровоизлияний.

Тяжелые осложнения – кровотечения и травмы плода и матери, особенно если врач неопытен и при неадекватном отборе пациенток. Значительные травмы промежности и синяки у новорожденных чаще встречаются при родах с помощью щипцов. А дистоция плечиков, кефалогематома, желтуха и кровоизлияние в сетчатку глаза чаще встречаются при вакуум-ассистированных родах, хотя их частота остается низкой. Если оперативное вагинальное родоразрешение приводит к разрыву промежности 3-й или 4-й степени, следует до их устранения рассмотреть профилактическое назначение антибиотиков (2, 3); антибиотики могут уменьшить риск раневых осложнений.

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