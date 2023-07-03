Скрининг и профилактика рака молочной железы

При маммографии рентгенограммы обеих молочных желез с низкой дозой облучения выполняют в 2-х (косой и краниокаудальной) проекциях.

Маммография дает более точные результаты у женщин старше 50 лет, частично из-за того, что с возрастом фиброзно-железистая ткань молочных желез имеет тенденцию к замещению жировой тканью, которую легче отличить от патологической ткани (3). Маммография менее чувствительна у женщин с плотной тканью молочной железы; в некоторых штатах обязательным условием является информирование пациенток о наличии у них плотной ткани молочной железы, выявленной при маммографии. Женщинам с плотной тканью молочной железы могут потребоваться дополнительные методы визуальной диагностики (например, томосинтез молочных желез [трехмерная маммография], УЗИ, МРТ).

Рекомендации проведения скрининговой маммографии для женщин с средним уровнем риска различаются, но, как правило, скрининг начинается в возрасте 40, 45 или 50 лет и повторяется ежегодно или каждые два года до 75 лет или в случае ожидаемой продолжительности жизни не менее 10 лет (см. таблицу Рекомендации по скрининговой маммографии рака молочной железы у женщин со средним уровнем риска). В мае 2023 года Целевая группа по профилактике заболеваний США (USPSTF) опубликовала черновой вариант обновленных рекомендаций, в котором предлагается проводить скрининговую маммографию у женщин в возрасте 40 лет (Руководство 2016 года рекомендует начинать с 50 лет) (см. USPSTF Recommendation Summary). Врачам следует убедиться, что пациенты понимают степень их индивидуального риска развития рака молочной железы, а также должны уточнить у пациентов их предпочтения по поводу обследования.

Таблица Рекомендации по скрининговой маммографии рака молочной железы у женщин со средним уровнем риска Таблица

Для расчета 5-летнего и пожизненного риска развития рака молочной железы на основе текущего возраста женщины, возраста наступления менархе, возраста первого живорождения, числа родственников 1-й степени родства с раком молочной железы и результатов предыдущих биопсий молочных желез может быть использован инструмент Breast Cancer Risk Assessment Tool (BCRAT), или модель Гейла. Согласно модели Гейла, пациенты с 5-летним риском рака молочной железы выше 1,67% относятся к группе высокого риска.

Вопрос о сроках и частоте проведения скрининговой маммографии решается с учетом:

Частота ложноположительных результатов

рисков и затрат

Только 10–15% выявленных при скрининговой маммографии изменений являются результатом рака, причем ложноположительные результаты могут достигать 85–90%. Ложноотрицательные результаты могут превышать 15% (4). Значительная часть ложноположительных результатов обусловлена доброкачественными изменениями (например, кистами, фиброаденомами), однако следует обратить внимание на образования, которые соответствуют гистологическим характеристикам рака, но не развиваются в инвазивный рак в течение жизни пациента.

Применение томосинтеза молочных желез (3-мерная маммография) с цифровой маммографией) незначительно увеличивает частоту выявления рака и снижает скорость визуализации изображения (5); этот тест полезен для женщин с плотной тканью молочной железы. Тем не менее, тест подвергает женщин облучению на 50–100% больше, чем при традиционной маммографии.

Хотя при маммографии используются низкие дозы радиации, радиоактивное облучение имеет кумулятивный эффект на риск развития рака (6).