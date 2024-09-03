Пролапс матки и свода влагалища (апикальный вагинальный пролапс)

Пролапс матки – это опущение матки до или за пределы входа во влагалище. Апикальный пролапс — это опущение свода влагалища (вагинальной манжеты) после гистерэктомии. Симптомами являются ощущение давления и инородного тела во влагалище. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение включает гимнастику, установку пессариев и хирургическую коррекцию.
При пролапсе матки шейка матки опускается вниз и может быть визуализирована при гинекологическом осмотре или, при тяжелом пролапсе, – за пределами входа во влагалище. У пациенток, перенесших тотальную гистерэктомию (удаление шейки и тела матки), может пролабировать свод влагалища. При тяжелом пролапсе свода влагалища влагалище может полностью вывернуться.
Симптомы и признаки выпадения матки и свода влагалища
Симптомы, как правило, минимальны и проявляются в виде легкого пролапса матки или апикального пролапса. При более тяжелом пролапсе матки или апикальном пролапсе часто возникают ощущение распирания во влагалище или тазу, ощущение давления, сексуальная дисфункция и ощущение выпадения органов. Наиболее распространенным симптомом является влагалищное выпячивание, хотя оно может быть прерывистым, поскольку может происходить спонтанное сокращение. Может развиться боль в пояснице. Возможны неполное опорожнение мочевого пузыря и запоры.
Если слизистая оболочка влагалища или шейки матки выступает за пределы влагалища, она может стать сухой, уплотненной, хронически воспаленной, отечной и изъязвленной. Язвы могут быть болезненными или кровоточить, их необходимо дифференцировать от вульвовагинальной инфекции или дерматоза.
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Обычно также присутствуют цистоцеле или ректоцеле.
JIM VARNEY/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Также часто встречается и недержание мочи. Кроме того, опускающиеся органы малого таза могут периодически препятствовать оттоку мочи, вызывая задержку мочи и недержание мочи вследствие переполнения, а также маскируя стрессовое недержание мочи. Маточный или вагинальный пролапсы могут сопровождаться частым мочеиспусканием и ургентным недержанием мочи.
Диагностика маточного и апикального пролапса
Гинекологический осмотр в покое и при натуживании пациентки
Диагноз маточного или вагинального апикального пролапса ставится на основании данных гинекологического осмотра и бимануального гинекологического осмотра в состоянии покоя, а затем в состоянии натуживания. Для подтверждения тяжести заболевания обычно используется система количественной оценки пролапса органов малого таза (POP-Q).
Сопутствующее недержание мочи или задержка мочи требует обследования.
Лечение пролапса матки и свода влагалища
При слабом симптоматическом пролапсе используют пессарии
При необходимости, выполняется хирургическое восстановление поддерживающих структур, обычно в сочетании с гистерэктомией
Пролапс матки
Бессимптомный пролапс не требует лечения. Симптоматический пролапс матки вряд ли поддается лечению с помощью упражнений для мышц тазового дна, но пессарий является хорошим вариантом лечения первой линии. Пациенткам, которые не хотят или не могут использовать пессарий, может быть предложено хирургическое вмешательство (1).
Для подгонки пессария врач должен провести гинекологический осмотр и установить пессарий. Затем следует дать пациентке встать и пройтись, чтобы оценить, насколько ей комфортно. Врач должен предоставить инструкции по извлечению, очистке и повторной установке пессария. В некоторых странах пессарии могут продаваться без рецепта. Правильный размер, подгонка и положение очень важны, потому что пессарий может вызвать изъязвление влагалища, если не подогнан должным образом, и инфекцию, если он не очищается регулярно (по крайней мере, ежемесячно).
Хирургическое вмешательство при выпадения матки и влагалища может быть проведено трансвагинально или трансабдоминально с использованием различных методик. Факторы, определяющие выбор методики, включают опыт хирурга и предпочтения пациентки. Методы могут включать один или комбинацию из нижеследующего:
Гистерэктомию
Хирургическое восстановление структур тазового дна (кольпорафия)
Подвешивание верхушки влагалища (подшивание верхней части влагалища к устойчивой структуре поблизости)
Кольпоклейзис (закрытие влагалища после удаления матки или при сохраненной матке [процедура Le Fort])
Независимо от способа хирургического доступа, симптомы часто рецидивируют, особенно это касается передней стенки влагалища.
Если имеются язвы, то хирургическое вмешательство откладывается до их заживления.
Пролапс верхнего свода влагалища
Апикальный пролапс влагалища лечится так же, как и пролапс матки.
Если женщины не являются подходящими кандидатами для длительной операции (например, если у них есть серьезные сопутствующие заболевания) и не планируют в будущем вагинальный секс, им может быть предложен кольпоклейзис (зашивание влагалища наглухо). Преимущества закрытия влагалища включают короткую продолжительность операции, низкий риск периоперационной заболеваемости и очень низкий риск рецидива пролапса.
Недержание мочи требует сопутствующего лечения.
Справочные материалы
1. Pelvic Organ Prolapse: ACOG Practice Bulletin, Number 214. Obstet Gynecol. 2019 (reaffirmed 2024);134(5):e126-e142. doi:10.1097/AOG.0000000000003519
Основные положения
Пролапс матки – это опущение матки до или за пределы входа во влагалище. Апикальный пролапс влагалища — это опущение свода влагалища (влагалищной культи) после гистерэктомии.
Симптомы включают ощущение распирания в области таза или влагалища, давление и ощущение выпадения органов. Органы могут опускаться в вагинальный канал или в преддверие влагалища (introitus), особенно при натуживании или кашле.
Опущение органов малого таза может периодически препятствовать оттоку мочи, вызывая задержку мочи и недержание вследствие переполнения мочевого пузыря и маскируя стрессовое недержание мочи.
Диагностика маточного или влагалищного апикального пролапса проводится с помощью зеркала и бимануального гинекологического осмотра с пациенткой в состоянии покоя, а затем при натуживании.
Консервативная терапия первой линии – пессарии; лечение проводят хирургически, если женщина предпочитает хирургическое вмешательство пессарию.