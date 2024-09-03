Пролапс матки и свода влагалища (апикальный вагинальный пролапс)

Симптомы, как правило, минимальны и проявляются в виде легкого пролапса матки или апикального пролапса. При более тяжелом пролапсе матки или апикальном пролапсе часто возникают ощущение распирания во влагалище или тазу, ощущение давления, сексуальная дисфункция и ощущение выпадения органов. Наиболее распространенным симптомом является влагалищное выпячивание, хотя оно может быть прерывистым, поскольку может происходить спонтанное сокращение. Может развиться боль в пояснице. Возможны неполное опорожнение мочевого пузыря и запоры.

Если слизистая оболочка влагалища или шейки матки выступает за пределы влагалища, она может стать сухой, уплотненной, хронически воспаленной, отечной и изъязвленной. Язвы могут быть болезненными или кровоточить, их необходимо дифференцировать от вульвовагинальной инфекции или дерматоза.

Пролапс матки Изображение DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Обычно также присутствуют цистоцеле или ректоцеле.

Вагинальный пролапс Изображение JIM VARNEY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Также часто встречается и недержание мочи. Кроме того, опускающиеся органы малого таза могут периодически препятствовать оттоку мочи, вызывая задержку мочи и недержание мочи вследствие переполнения, а также маскируя стрессовое недержание мочи. Маточный или вагинальный пролапсы могут сопровождаться частым мочеиспусканием и ургентным недержанием мочи.