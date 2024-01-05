Всем будущим родителям предоставляется пренатальное генетическое консультирование, в идеале до зачатия, для оценки факторов риска генетических нарушений. Кроме того, дородовое консультирование предоставляет информацию потенциальным родителям о мерах предосторожности, которые они могут принять для предотвращения других причин врожденных пороков развития (например, избегать приема тератогенов, принимать дополнительно фолиевую кислоту, пролечить хронические заболевания).
Информация, представляемая на генетическом консультировании, должна быть максимально простой, недирективной и свободной от жаргона, чтобы помочь тревожным потенциальным родителям понять ее. Часто может быть необходимо неоднократное повторение информации. Пациентам следует дать время сформулировать интересующие их вопросы наедине. Пациентам можно рассказать о дополнительных ресурсах (например, Американская коллегия акушеров и гинекологов: генетические нарушения и беременность) по многим распространенным проблемам, которые могут быть связаны с генетическими аномалиями, такими как немолодой возраст матери, рецидивирующие самопроизвольные аборты, предыдущие дети с дефектами нервной трубки и предыдущие дети с трисомией (см. Факторы риска осложнений при беременности).
Многие потенциальные партнёры (в том числе, с установленными или подозреваемыми факторами риска) обращаются к специалистам по генетике для консультаций и обследования. Родителей, имеющих факторами риска генетических отклонений, рекомендуется проконсультировать о возможных результатах и вариантах генетической экспертизы. Если при обследовании обнаруживаются какие-либо нарушения, то обсуждают доступные возможности реализации репродуктивной функции.
Репродуктивные возможности до зачатия для пациентов с генетическими нарушениями включают:
Донорскую сперму, если мужчина является носителем
Донорские ооциты, если женщина является носителем
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с преимплантационным генетическим тестированием эмбрионов
Предимплантационная генетическая диагностика (ПГД) используется для выявления генетических дефектов у эмбрионов, созданных путем искусственного оплодотворения, перед их имплантацией. Это может быть сделано, если у любого из партнеров высокий риск определенных менделевских нарушений или хромосомных аномалий.
Постзачаточные репродуктивные мероприятия включают
Пренатальное тестирование на врожденные аномалии
Прерывание беременности при обнаружении генетической патологии
Перенаправление пациентов на роды в центр специализированных видов медицинской помощи с более широкими возможностями неонатальных услуг
(См. также Общие принципы медицинской генетики).
Факторы риска развития генетических заболеваний или врожденных аномалий
При всех беременностях существует некоторый риск генетических нарушений. Среди живых новорожденных их частота составляет (1)
0,5% численных или структурных хромосомных нарушений
1% нарушений единственного гена (менделевских нарушений)
1% нарушений нескольких генов (полигенных нарушений)
Среди самопроизвольных абортов или мертворождений частота аномалий выше.
Большинство пороков развития с вовлечением одной системы органов (т.е., дефекты нервной трубки, большинство врожденных пороков сердца) являются полигенными или многофакторными (например, могут оказывать влияние факторы окружающей среды).
Риск развития плода с хромосомными нарушениями увеличивается у большинства пар, у которых при предыдущих беременностях был плод или младенец с хромосомными нарушениями (диагностированными или недиагностированными), за исключением нескольких определенных типов (например, 45,X; триплоидия; хромосомные перестройки de novo). Супружеские пары с предыдущим ребенком с синдромом Дауна могут подвергаться повышенному риску рецидива, в зависимости от типа хромосомной аномалии. При вызванной нерасхождением хромосом трисомии 21, которая является наиболее распространенной формой, если партнерша < 35 лет, риск рождения другого плода с трисомией 21 в 3,5 раза выше, а для возраста ≥ 35 лет – в 1,7 раз (2).
Хромосомные нарушения чаще всего наблюдаются в следующих случаях:
Беременность, которая самопроизвольно прерывается в первом триместре (от 50 до 80%) (3)
Плоды с серьезными пороками развития (30%) (4)
Мертворождение (8–16%) (5, 6)
Небольшой процент родителей может иметь хромосомные нарушения, которые увеличивают риск хромосомных аномалий у плода. Родительские хромосомные нарушения без симптомов (например, сбалансированные аномалии), такие как определенные транслокации и инверсии (без дизрупции гена и без потери или добавления генетического материала), могут не вызывать подозрений. Сбалансированную хромосомную перестройку у партнёров подозревают в тех случаях, когда в анамнезе есть привычные выкидыши, бесплодие или рождение ребенка с врожденными пороками развития.
Вероятность хромосомных расстройств плода увеличивается с увеличением возраста матери, так как увеличивается процент нерасхождения (неспособность хромосом нормально отделяться) при мейозе. (См. таблицу Возраст матери и риск рождения ребенка с хромосомной аномалией). Риск распространенных анеуплоидий в зависимости от возраста матери (7)
< 35 лет: трисомия 21 (1/591), трисомия 18 (1/2862) и трисомия 13 (1/4651)
≥ 35 лет: трисомия 21 (1/100), трисомия 18 (1/454) и трисомия 13 (1/1438)
Большинство хромосомных нарушений, связанных с увеличением возраста матери, включают наличие лишней хромосомы (трисомию), в частности, трисомию 21 хромосомы (синдром Дауна). Возраст родителей > 35-50 лет увеличивает риск некоторых спонтанных доминантных патогенных вариантов генов (прежнее название мутаций) у ребенка, таких как ахондроплазия (8).
Возраст матери и риск рождения ребенка с хромосомной аномалией*
Возраст женщины
Риск возникновения любых хромосомных нарушений
20
0,2 %
30
0,3 %
35
0,6 %
40
1,6 %
45
5,4 %
49
15 %
* Данная таблица содержит только те хромосомные нарушения, которые можно выявить с помощью стандартного хромосомного анализа. Риски рождения ребенка с субмикроскопическими хромосомными нарушениями (которые можно выявить только с помощью специального анализа) не указаны.
Hook EB. Rates of chromosome abnormalities at different maternal ages. Obstet Gynecol. 1981 Sep;58(3):282–285.
Некоторые хромосомные заболевания являются субмикроскопичесими, и поэтому не определяются традиционным кариотипированием. Субмикроскопические хромосомные аномалии, иногда называемые вариацией числа копий, возникают независимо от механизмов нерасхождения, связанных с возрастом. Точная частота этих аномалий не ясна, но частота выше у плода со структурными аномалиями. Многоцентровое исследование продемонстрировало 1% случаев клинически значимых вариантов количества копий у плодов с нормальными кариотипами независимо от показаний для тестирования и 6% случаев у плодов со структурными аномалиями (9).
Аутосомные доминантные нарушения подозревают в случаях, когда они наблюдаются в семейном анамнезе более чем в одном поколении; они поражают в равной степени мужчин и женщин. Если у одного из родителей есть аутосомные доминантные нарушения, риск передачи их ребенку равен 50%.
Для развития аутосомно-рецессивных нарушений потомство должно получить патогенный вариант гена, связанный с данным нарушением, от обоих родителей. Родители могут быть гетерозиготными (носителями) и, если это так, быть здоровыми, но иметь аномальный ген (фенотипически нормальный). В среднем, если оба родителя являются носителями, риск того, что потомство (мужское или женское) окажется гомозиготным по патогенному варианту гена и, таким образом, пострадает, составляет 25%, 50%, вероятно, будут гетерозиготными, а 25% не болеют и не являются носителями (генотипически нормальными). Если только один из родителей является носителем, то потомство имеет 50%-ный риск быть гетерозиготным и 50%-ный шанс быть генотипически нормальным. Аутосомно-рецессивный характер нарушений можно заподозрить в тех случаях, когда имеются нарушения у братьев и сестер, а у других родственников их нет. Если родители являются кровными родственниками, вероятность, что они оба являются носителями одной аутосомно-рецессивной черты, выше.
Поскольку женщины имеют две Х-хромосомы, а мужчины только одну, то рецессивные Х-сцепленные нарушения выражены у всех мужчин-носителей данного патогенного варианта гена. Такие нарушения обычно передаются через фенотипически здоровых гетерозиготных женщин (носительниц). Таким образом, для каждого сына женщины-носительницы риск развития нарушений составляет 50% и для каждой дочери риск носительства составляет 50%. Больные мужчины не передают ген заболевания сыновьям, но передают всем дочерям, которые таким образом становятся носителями. Здоровые мужчины ген заболевания не передают.
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