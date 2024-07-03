Поздняя и переношенная беременность

Переношенная беременность относится к беременности на сроке ≥ 42 недели. Беременность на позднем сроке определяется как период от 41 0/7 до 41 6/7 недели. Антенатальное наблюдение за плодом следует начинать с 41 недели. При сроке 41 недель необходимо рассмотреть возможность индукции родов, а после 42 недель, но не позднее 42 недели и 6 дней, ее следует рекомендовать.

Точное определение срока беременности имеет ключевое значение для установления факта перенашивания. У женщин с регулярными менструациями срок беременности можно определить по первому дню последней менструации (см. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Methods for Estimating the Due Date). Если датировка неясна или не согласуется с датой менструации, можно использовать ультразвуковое исследование на ранних сроках беременности (до 20 недель).

Перенашивание беременности опасно для матери и плода. К рискам относятся (1):

Переношенность обозначает состояние плода, которое возникает, когда плацента уже не может поддерживать здоровую среду для его роста и развития, как правило, потому, что беременность продолжается слишком долго. У плода наблюдается сухая шелушащаяся кожа, отросшие ногти, большое количество волос на голове, выраженные складки на ладонях и подошвах, малое количество подкожно-жировой клетчатки и кожа желтоватой или зеленоватой окраски вследствие их окрашивания меконием. Существует риск синдрома мекониальной аспирации.

Антенатальное наблюдение за плодом следует начинать с 41 недели; оно включает в себя следующее:

Проведение нон-стресс теста

Модифицированный биофизический профиль (нон-стресс тест и оценка объема околоплодных вод)

полный биофизический профиль (оценка количества околоплодный вод и движений плода, тонуса, дыхания и частоты сердечных сокращений)

Справочные материалы 1. American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins: Practice bulletin no. 146: Management of late-term and postterm pregnancies. Obstet Gynecol. 2014;124(2 Pt 1):390-396. doi:10.1097/01.AOG.0000452744.06088.48

Ведение беременности на поздних сроках и переношенной беременности Индукция родов

Иногда родоразрешение путем кесарева сечения При ухудшении состояния плода или маловодии показано родоразрешение. При сроке от 41 недели до 41 недели и 6 дней можно рассматривать возможность индукции родов, особенно если состояние шейки матки благоприятное; она рекомендуется после 42 недель, но не позднее 42 недель и 6 дней. Кесарево сечение показано не только при поздних сроках или при переношенной беременности, но может потребоваться по обычным акушерским причинам, таким как тазовое предлежание плода, нарушения сердечного ритма плода, нарушения родовой деятельности или медицинские проблемы матери.