Многоплодная беременность увеличивает риск (4):

Перерастяжение матки имеет тенденцию стимулировать преждевременные схватки, вызывая преждевременные роды. Средний гестационный возраст при рождении составляет (5):

Близнецы: от 35 недель

Тройни или больше: 31 неделя

При многоплодной беременности возможны вариации в предлежании плода, положении или расположении. Матка может начать сокращаться после рождения первого ребенка, вызывая частичное отслоение плаценты и увеличивая риск для оставшихся плодов. Иногда перерастяжение матки ухудшает ее способность к сокращению после родов, что приводит к атонии матки и послеродовому кровотечению.

Некоторые осложнения развиваются только при многоплодной беременности. Примером является синдром фето-фетальной трансфузии (когда близнецы разделяют одну плаценту; этот синдром приводит к сосудистой связи между ними, что может привести к неравномерному распределению крови).