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Многоплодная беременность

Авторы:Jessian L. Muñoz, MD, PhD, MPH, Baylor College of Medicine
Проверено/пересмотрено июл. 2024

Многоплодная беременность – наличие > 1 плода в матке.

В Соединенных Штатах в 2021 году частота многоплодных родов составляла 31 случай рождения близнецов на 1000 рождений и 80 случаев рождения тройни и многоплодия более высокого порядка на 100 000 (1). Частота близнецовых беременностей варьируется в зависимости от страны и региона; она самая высокая в Африке, средняя в США, Европе и Австралазии и самая низкая в Азии и Южной Америке (2).

Факторы риска для многоплодной беременности включают (3):

  • Использование вспомогательных репродуктивных технологий (например, экстракорпоральное оплодотворение)

  • Личный или семейный анамнез многоплодной беременности

  • Увеличение количества родов

  • Ожирение

  • Более высокий рост матери (≥ 65 дюймов [164 см])

  • Возраст матери ≥ 35 лет

Осложнения

Многоплодная беременность увеличивает риск (4):

Перерастяжение матки имеет тенденцию стимулировать преждевременные схватки, вызывая преждевременные роды. Средний гестационный возраст при рождении составляет (5):

  • Близнецы: от 35 недель

  • Тройни или больше: 31 неделя

При многоплодной беременности возможны вариации в предлежании плода, положении или расположении. Матка может начать сокращаться после рождения первого ребенка, вызывая частичное отслоение плаценты и увеличивая риск для оставшихся плодов. Иногда перерастяжение матки ухудшает ее способность к сокращению после родов, что приводит к атонии матки и послеродовому кровотечению.

Некоторые осложнения развиваются только при многоплодной беременности. Примером является синдром фето-фетальной трансфузии (когда близнецы разделяют одну плаценту; этот синдром приводит к сосудистой связи между ними, что может привести к неравномерному распределению крови).

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Диагностика многоплодной беременности

  • Пренатальное УЗИ

Многоплодную беременность подозревают в случаях, когда размер матки слишком большой для срока гестации, что подтверждает пренатальное УЗИ. Ультразвуковое исследование также позволяет определить, есть ли у каждого плода при многоплодной беременности отдельный хорион и амнион. Беременность с общим хорионом (например, монохориальные близнецы) или общим хорионом и амнионом (например, моноамниотические близнецы) подвержена риску развития синдрома фето-фетальной трансфузии (что приводит к асимметричному распределению жидкости и росту между плодами).

Ведение многоплодной беременности

  • Пренатальный мониторинг и профилактика осложнений

  • По показаниям – кесарево сечение

Пренатальное наблюдение направлено на оценку роста плода и мониторинг осложнений. Тестирование на гестационный диабет и мониторинг на преэклампсию такие же, как и при одноплодной беременности. При многоплодной беременности дополнительный мониторинг может включать проведение УЗИ во втором триместре для контроля укорочения шейки матки и дородовое наблюдение за плодом (например, тест на отсутствие стресса, биофизический профиль плода), начиная с 32 недель. При необходимости следует рассмотреть профилактические меры в отношении преэклампсии (аспирин), преждевременных родов (серкляж, вагинальный прогестерон, токолитики) и неонатальных осложнений недоношенности (кортикостероиды, сульфат магния).

При беременности двойней предпочтительнее вагинальное родоразрешение, если близнец находится в затылочном предлежании. Кесарево сечение проводится при незатылочном предлежании плода или многоплодной беременности более высокого порядка, а также если роды необходимо ускорить по показаниям плода или матери.

Основные положения

  • Многоплодная беременность сопряжена с повышенным риском для беременной пациентки, плода и новорожденного, включая гестационный диабет, преэклампсию, преждевременные роды, задержку роста, послеродовое кровотечение, а также мертворождение или смерть новорожденного.

  • Если размер матки слишком большой для гестационного возраста, проводят УЗИ для оценки многоплодной беременности.

  • Мониторинг роста плода и наличия осложнений осуществляется следующим образом: тест на сахарный диабет, мониторинг на преэклампсию и, возможно, проведение регулярных УЗИ для проверки укорочения шейки матки во втором триместре и предродовое наблюдение за плодом (например, биофизический профиль плода), начиная с 32 недель.

  • При необходимости следует рассмотреть профилактические меры в отношении преэклампсии (аспирин), преждевременных родов (серкляж, вагинальный прогестерон, токолитики) и неонатальных осложнений недоношенности (кортикостероиды, сульфат магния).

  • При беременности двойней предпочтительнее вагинальное родоразрешение, если близнец находится в затылочном предлежании.

  • Родоразрешение путем кесарева сечения для незатылочного предлежания плода, многоплодной беременности более высокого порядка, а также по другим показаниям плода или матери.

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