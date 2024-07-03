Многоплодная беременность – наличие > 1 плода в матке.
В Соединенных Штатах в 2021 году частота многоплодных родов составляла 31 случай рождения близнецов на 1000 рождений и 80 случаев рождения тройни и многоплодия более высокого порядка на 100 000 (1). Частота близнецовых беременностей варьируется в зависимости от страны и региона; она самая высокая в Африке, средняя в США, Европе и Австралазии и самая низкая в Азии и Южной Америке (2).
Факторы риска для многоплодной беременности включают (3):
Использование вспомогательных репродуктивных технологий (например, экстракорпоральное оплодотворение)
Личный или семейный анамнез многоплодной беременности
Увеличение количества родов
Ожирение
Более высокий рост матери (≥ 65 дюймов [164 см])
Возраст матери ≥ 35 лет
Осложнения
Многоплодная беременность увеличивает риск (4):
чрезмерная рвота беременных;
Неонатальная смерть, в основном обусловленная недоношенностью
Перерастяжение матки имеет тенденцию стимулировать преждевременные схватки, вызывая преждевременные роды. Средний гестационный возраст при рождении составляет (5):
Близнецы: от 35 недель
Тройни или больше: 31 неделя
При многоплодной беременности возможны вариации в предлежании плода, положении или расположении. Матка может начать сокращаться после рождения первого ребенка, вызывая частичное отслоение плаценты и увеличивая риск для оставшихся плодов. Иногда перерастяжение матки ухудшает ее способность к сокращению после родов, что приводит к атонии матки и послеродовому кровотечению.
Некоторые осложнения развиваются только при многоплодной беременности. Примером является синдром фето-фетальной трансфузии (когда близнецы разделяют одну плаценту; этот синдром приводит к сосудистой связи между ними, что может привести к неравномерному распределению крови).
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Диагностика многоплодной беременности
Пренатальное УЗИ
Многоплодную беременность подозревают в случаях, когда размер матки слишком большой для срока гестации, что подтверждает пренатальное УЗИ. Ультразвуковое исследование также позволяет определить, есть ли у каждого плода при многоплодной беременности отдельный хорион и амнион. Беременность с общим хорионом (например, монохориальные близнецы) или общим хорионом и амнионом (например, моноамниотические близнецы) подвержена риску развития синдрома фето-фетальной трансфузии (что приводит к асимметричному распределению жидкости и росту между плодами).
Ведение многоплодной беременности
Пренатальный мониторинг и профилактика осложнений
По показаниям – кесарево сечение
Пренатальное наблюдение направлено на оценку роста плода и мониторинг осложнений. Тестирование на гестационный диабет и мониторинг на преэклампсию такие же, как и при одноплодной беременности. При многоплодной беременности дополнительный мониторинг может включать проведение УЗИ во втором триместре для контроля укорочения шейки матки и дородовое наблюдение за плодом (например, тест на отсутствие стресса, биофизический профиль плода), начиная с 32 недель. При необходимости следует рассмотреть профилактические меры в отношении преэклампсии (аспирин), преждевременных родов (серкляж, вагинальный прогестерон, токолитики) и неонатальных осложнений недоношенности (кортикостероиды, сульфат магния).
При беременности двойней предпочтительнее вагинальное родоразрешение, если близнец находится в затылочном предлежании. Кесарево сечение проводится при незатылочном предлежании плода или многоплодной беременности более высокого порядка, а также если роды необходимо ускорить по показаниям плода или матери.
Основные положения
Многоплодная беременность сопряжена с повышенным риском для беременной пациентки, плода и новорожденного, включая гестационный диабет, преэклампсию, преждевременные роды, задержку роста, послеродовое кровотечение, а также мертворождение или смерть новорожденного.
Если размер матки слишком большой для гестационного возраста, проводят УЗИ для оценки многоплодной беременности.
Мониторинг роста плода и наличия осложнений осуществляется следующим образом: тест на сахарный диабет, мониторинг на преэклампсию и, возможно, проведение регулярных УЗИ для проверки укорочения шейки матки во втором триместре и предродовое наблюдение за плодом (например, биофизический профиль плода), начиная с 32 недель.
При необходимости следует рассмотреть профилактические меры в отношении преэклампсии (аспирин), преждевременных родов (серкляж, вагинальный прогестерон, токолитики) и неонатальных осложнений недоношенности (кортикостероиды, сульфат магния).
При беременности двойней предпочтительнее вагинальное родоразрешение, если близнец находится в затылочном предлежании.
Родоразрешение путем кесарева сечения для незатылочного предлежания плода, многоплодной беременности более высокого порядка, а также по другим показаниям плода или матери.