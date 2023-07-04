Экстренная контрацепция может использоваться для предотвращения беременности в течение короткого периода времени после незащищенного секса. Обычно используемые методы экстренной контрацепцией включают:

Введение внутриматочной спирали с медью (ВМС T380A) в течение 5 дней после незащищенного полового акта

Введение левоноргестрел-высвобождающей ВМС, содержащего 52 мг левоноргестрела, как и медное ВМС, вероятно, должно осуществляться в течение 5 дней после незащищенного полового акта

Левоноргестрел в дозе 1,5 мг перорально однократно в течение 120 часов после незащищенного полового акта

Улипристал в дозе 30 мг перорально однократно в течение 120 часов после незащищенного полового акта

Для женщин, имеющих регулярные менструации, риск возникновения беременности после одного полового акта составляет около 5%. Этот риск составляет от 20 до 30%, если половой акт имел место в середине цикла.

Если для экстренной контрацепции используется внутриматочная спираль из меди или левоноргестрел-высвобождающая ВМС, содержащая 52 мг левоноргестрела, ее необходимо установить в течение 5 дней после незащищенного полового акта (или, если время овуляции можно высчитать, в течение 5 дней после предполагаемой овуляции). Частота наступления беременности составляет 0,1% при экстренной контрацепции с помощью ВМС с медью и 0,3% – с помощью левоноргестрел-высвобождающей ВМС, содержащей 52 мг левоноргестрела (1). Кроме того, ВМС может быть оставлена во влагалище, и быть использованной в качестве долгосрочного метода контрацепции. При использовании в качестве метода экстренной контрацепции, медной ВМС может нарушить имплантацию бластулы; однако, судя по имеющимся данным, это не вредит уже имеющейся беременности. Возобновление менструаций плюс отрицательный тест на беременность надежно исключают риск наступления беременности; необходимо сделать тест на беременность через 2- 3 недели после введения, чтобы исключить наступление нежелательной беременности до введения устройства.

Пероральный прием левоноргестрела (доза 1,5 мг для однократного применения) используется в качестве экстренной контрацепции для предотвращения беременности путем подавления или задержки овуляции. Вероятность наступления беременности снижается на 85% после использования перорального левоноргестрела в качестве метода экстренной контрацепции (риск наступления беременности при применении этого метода составляет 2–3%). Тем не менее, общее снижение риска беременности зависит от следующего:

Риск наступления беременности у конкретной женщины без применения экстренной контрацепции

Фаза менструального цикла, на которую пришлось использование методов экстренной контрацепции

Индекс массы тела женщины (ИМТ; экстренная контрацепция с применением левоноргестрела менее эффективна, чем использование улипристала у женщин с ИМТ > 30 кг/м2)

В Соединенных Штатах пероральный левоноргестрел для экстренной контрацепции можно приобрести в любой аптеке без рецепта. Гормональный контрацептив можно начать принимать одновременно с использованием перорального левоноргестрела по схеме "быстрый старт". Резервный метод (например, использование презерватива) рекомендуется в течение 7 дней.

Улипристал (однократная доза 30 мг для перорального применения) – модулятор рецептора прогестина, который можно применять в качестве экстренной контрацепции; в этом случае вероятность наступления беременности составляет около 1,5%, что гораздо эффективнее, чем применение перорального левоноргестрела. Улипристал, по аналогии с левоноргестрелом, предотвращает наступление беременности, в первую очередь, путем задерживания или ингибирования овуляции. Несмотря на то, что улипристал является более эффективным, нежели левоноргестрел, для женщин с ИМТ > 30 кг/м2, однако с увеличением ИМТ его эффективность также снижается. Таким образом, у женщин, страдающих ожирением, которые сильно хотят избежать нежелательной беременности, ВМС с медью является предпочтительным методом экстренной контрацепции. Улипристала доступен лишь по рецепту. Гормональную контрацепцию не следует начинать раньше, чем через 6 дней после использования улипристала, т.к. прогестины могут повлиять на эффективность экстренной контрацепции. Если гормональная контрацепция была начата на 6-й день, следует использовать резервный метод (например, презерватив) в течение 7 дней.

Не существует абсолютных противопоказаний к применению экстренной контрацепции с помощью левоноргестрела или улипристала. В качестве экстренной контрацепции следует как можно скорее в течение 120 часов после незащищенного полового акта принять левоноргестрел и улипристал перорально.

Метод Юзпе –это другая схема. Этод метод включает прием 2 таблеток, каждая из которых содержит этинилэстрадиол 50 мкг и левоноргестрел 0,25 мг, повторный прием еще 2 таблеток через 12 часов, но не позже 72 часов после незащищенного полового акта. Высокая доза эстрогена часто вызывает тошноту и, иногда, рвоту. Гормональный контрацептив можно начать применять одновременно с использованием метода Юзпе по схеме "быстрого старта". Резервный метод (например, использование презерватива) рекомендуется в течение 7 дней. Метод Юзпе является менее эффективным, чем другие; таким образом, его больше не рекомендуют, за исключением тех случаев, когда женщины не имеют доступа к другим методам ЭК.

Через 2 недели после применения экстренной контрацепции рекомендуется провести анализ мочи на беременность.

Общие справочные материалы 1. Turok DK, Gero A, Simmons RG, et al: Levonorgestrel vs. copper intrauterine devices for emergency contraception. N Engl J Med 384 (4):335–344, 2021. doi: 10.1056/NEJMoa2022141