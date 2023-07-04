Экстренная контрацепция может использоваться для предотвращения беременности в течение короткого периода времени после незащищенного секса. Обычно используемые методы экстренной контрацепцией включают:
Введение внутриматочной спирали с медью (ВМС T380A) в течение 5 дней после незащищенного полового акта
Введение левоноргестрел-высвобождающей ВМС, содержащего 52 мг левоноргестрела, как и медное ВМС, вероятно, должно осуществляться в течение 5 дней после незащищенного полового акта
Левоноргестрел в дозе 1,5 мг перорально однократно в течение 120 часов после незащищенного полового акта
Улипристал в дозе 30 мг перорально однократно в течение 120 часов после незащищенного полового акта
Для женщин, имеющих регулярные менструации, риск возникновения беременности после одного полового акта составляет около 5%. Этот риск составляет от 20 до 30%, если половой акт имел место в середине цикла.
Если для экстренной контрацепции используется внутриматочная спираль из меди или левоноргестрел-высвобождающая ВМС, содержащая 52 мг левоноргестрела, ее необходимо установить в течение 5 дней после незащищенного полового акта (или, если время овуляции можно высчитать, в течение 5 дней после предполагаемой овуляции). Частота наступления беременности составляет 0,1% при экстренной контрацепции с помощью ВМС с медью и 0,3% – с помощью левоноргестрел-высвобождающей ВМС, содержащей 52 мг левоноргестрела (1). Кроме того, ВМС может быть оставлена во влагалище, и быть использованной в качестве долгосрочного метода контрацепции. При использовании в качестве метода экстренной контрацепции, медной ВМС может нарушить имплантацию бластулы; однако, судя по имеющимся данным, это не вредит уже имеющейся беременности. Возобновление менструаций плюс отрицательный тест на беременность надежно исключают риск наступления беременности; необходимо сделать тест на беременность через 2- 3 недели после введения, чтобы исключить наступление нежелательной беременности до введения устройства.
Пероральный прием левоноргестрела (доза 1,5 мг для однократного применения) используется в качестве экстренной контрацепции для предотвращения беременности путем подавления или задержки овуляции. Вероятность наступления беременности снижается на 85% после использования перорального левоноргестрела в качестве метода экстренной контрацепции (риск наступления беременности при применении этого метода составляет 2–3%). Тем не менее, общее снижение риска беременности зависит от следующего:
Риск наступления беременности у конкретной женщины без применения экстренной контрацепции
Фаза менструального цикла, на которую пришлось использование методов экстренной контрацепции
Индекс массы тела женщины (ИМТ; экстренная контрацепция с применением левоноргестрела менее эффективна, чем использование улипристала у женщин с ИМТ > 30 кг/м2)
В Соединенных Штатах пероральный левоноргестрел для экстренной контрацепции можно приобрести в любой аптеке без рецепта. Гормональный контрацептив можно начать принимать одновременно с использованием перорального левоноргестрела по схеме "быстрый старт". Резервный метод (например, использование презерватива) рекомендуется в течение 7 дней.
Улипристал (однократная доза 30 мг для перорального применения) – модулятор рецептора прогестина, который можно применять в качестве экстренной контрацепции; в этом случае вероятность наступления беременности составляет около 1,5%, что гораздо эффективнее, чем применение перорального левоноргестрела. Улипристал, по аналогии с левоноргестрелом, предотвращает наступление беременности, в первую очередь, путем задерживания или ингибирования овуляции. Несмотря на то, что улипристал является более эффективным, нежели левоноргестрел, для женщин с ИМТ > 30 кг/м2, однако с увеличением ИМТ его эффективность также снижается. Таким образом, у женщин, страдающих ожирением, которые сильно хотят избежать нежелательной беременности, ВМС с медью является предпочтительным методом экстренной контрацепции. Улипристала доступен лишь по рецепту. Гормональную контрацепцию не следует начинать раньше, чем через 6 дней после использования улипристала, т.к. прогестины могут повлиять на эффективность экстренной контрацепции. Если гормональная контрацепция была начата на 6-й день, следует использовать резервный метод (например, презерватив) в течение 7 дней.
Не существует абсолютных противопоказаний к применению экстренной контрацепции с помощью левоноргестрела или улипристала. В качестве экстренной контрацепции следует как можно скорее в течение 120 часов после незащищенного полового акта принять левоноргестрел и улипристал перорально.
Метод Юзпе –это другая схема. Этод метод включает прием 2 таблеток, каждая из которых содержит этинилэстрадиол 50 мкг и левоноргестрел 0,25 мг, повторный прием еще 2 таблеток через 12 часов, но не позже 72 часов после незащищенного полового акта. Высокая доза эстрогена часто вызывает тошноту и, иногда, рвоту. Гормональный контрацептив можно начать применять одновременно с использованием метода Юзпе по схеме "быстрого старта". Резервный метод (например, использование презерватива) рекомендуется в течение 7 дней. Метод Юзпе является менее эффективным, чем другие; таким образом, его больше не рекомендуют, за исключением тех случаев, когда женщины не имеют доступа к другим методам ЭК.
Через 2 недели после применения экстренной контрацепции рекомендуется провести анализ мочи на беременность.
Общие справочные материалы
1. Turok DK, Gero A, Simmons RG, et al: Levonorgestrel vs. copper intrauterine devices for emergency contraception. N Engl J Med 384 (4):335–344, 2021. doi: 10.1056/NEJMoa2022141
Основные положения
Методы пероральной экстренной контрацепции включают улипристал и левоноргестрел; их принимают в течение 120 часов после незащищенного полового акта.
ВМС с медью, установленная в течение 5 дней после незащищенного полового акта, является также эффективным методом, и может быть оставлено во влагалище для долгосрочной контрацепции.
Также эффективна левоноргестрел-высвобождающея ВМС, содержащая 52 мг левоноргестрела, введенная в течение 7 дней после незащищенного полового акта.
Вероятность наступления беременности составляет: 1,5% для улипристала, 2–3% – для перорального левоноргестрела, 0,1% – для ВМС с медью и 0,3% – для левоноргестрел-высвобождающего ВМС, содержащеог 52 мг левоноргестрела.
Риск наступления беременности на фоне применения гормональной экстренной контрацепции зависит от того, каков был бы риск наступления беременности без экстренной контрацепции, от фазы менструального цикла, во время которой применялась экстренная контрацепция, и от ИМТ.