Контрацептивные методы регулирования рождаемости

Методы контрацепции, основанные на знании о цикличности фертильности, включают отслеживание менструальных циклов и других физиологических признаков (например, состояния цервикальной слизи) для определения сроков окна фертильности женщины (дни до, во время и после овуляции, когда незащищенный половой акт может привести к беременности). Хотя яйцеклетка может быть оплодотворена только в течение приблизительно 12 часов после овуляции, сперма может оплодотворить яйцеклетку в течение 5 дней после полового контакта; в результате, половой акт за 5 дней до овуляции может положить начало беременности. Таким образом, периодическое воздержание от полового контакта необходимо в течение 5 дней перед овуляцией.

Можно использовать несколько проверенных методов, чтобы идентифицировать время начала овуляции, и, таким образом, определить, когда требуется воздержание. Они включают:

Календарный метод: исключение половых контактов с 8 по 12 дни цикла

Цервикальный метод (метод цервикальной слизи): основан на оценке цервикальной слизи

Симптотермальный метод: включает измерение базальной температуры тела, оценку цервикальной слизи и воздержание в течение фертильного периода

Симптотермальный метод имеет более низкий риск наступления беременности при идеальном использовании, чем 2-х дневный метод или метод стандартных дней (с или без использования нитки цветных шариков). Тем не менее, частота наступления беременности с любым из этих методов повышается при типичном использовании, так что эти методы не рекомендуется для женщин, желающих во что бы то ни стало избежать наступления беременности.

Метод лактационной аменореи – еще один способ, который используют после родов при условии, что женщина кормит грудью.

Таблица

Метод стандартных дней Метод стандартных дней (календарный) основан на календарном подсчете дней (по дням, во время которых происходит менструация) и подходит только для женщин, которые имеют регулярные менструации. Овуляция происходит примерно за 14 дней до начала менструации. Таким образом, период воздержания во время менструального цикла определяется путем вычитания 19 дней из самого короткого из предыдущих двенадцати циклов и 11 дней из самого длинного. Например, если длина цикла варьируется от 27 до 29 дней, воздержание требуется с 8-го по 18-й дни каждого цикла. Чем больше разница в длине цикла, тем дольше требуется период воздержания. Женщины могут использовать бусы менструального цикла (цветные бусины, каждая из которых представляет собой день менструального цикла) или другие средства (например, цифровые трекеры менструального цикла), чтобы отслеживать свои фертильные дни.

Цервикальный метод Цервикальный метод (определение сроков овуляции по цервикальной слизи) основан только на оценке цервикальной слизи. Цервикальная слизь может отсутствовать в течение нескольких дней после менструации. Когда слизь снова появляется, она, как правило, мутная, густая и неэластичная. Незадолго до овуляции количество слизи увеличивается и слизь становится более жидкой, прозрачной и «тягучей», чем обычно. Она напоминает сырой яичный белок и тянется между пальцами. Половой акт полностью исключается во время менструации (по причине того, что слизь не поддается анализу). Они возможны в дни, когда цервикальная слизь полностью отсутствует, но при этом половые акты должны осуществляться через день (чтобы сперма не смешивалась со слизью). Рекомендуется полностью избегать половых контактов в период с появления слизи до того, как пройдут 4 дня после пика слизеобразования. Половой акт разрешается без ограничений, начиная с 4 дня после пикового образования слизи и до начала менструации. Изменения выработки цервикальной слизи более точно указывают на овуляцию, чем базальная температура.

Симптотермальный метод Симптотермальный метод сочетает ежедневное измерение базальной температуры тела (которая повышается после овуляции), оценку цервикальной слизи и метод стандартных дней. Половых контактов избегают в период с 1-го дня воздержания по методу стандартных дней и до 3-го дня после снижения объема цервикальной слизи и повышения температуры.