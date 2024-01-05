Объемные образования молочных желез (уплотнение молочной железы)

Чтобы исключить рак молочной железы, должны оцениваться все опухоли молочной железы, однако большинство из них доброкачественные. Наиболее частыми причинами являются:

Фиброзно-кистозные изменения

Фиброаденомы

Фиброзно-кистозная мастопатия (ранее – фиброзно-кистозная болезнь молочных желёз) – это совокупное понятие, обозначающее непролиферирующий очаг поражения, включая кисты молочной железы и образования неизвестной этиологии (обычно в верхней наружной части молочной железы); такие изменения могут встречаться изолированно или группами. Молочные железы имеют узловую и плотную текстуру и часто болезненны при пальпации. Может быть ощущение тяжести и дискомфорта в груди. Женщины могут чувствовать жгучую боль в груди. Фиброзно-кистозная мастопатия является причиной наиболее распространенных симптомов со стороны молочных желез. Симптомы имеют тенденцию исчезать после менопаузы.

Многократная стимуляция эстрогеном и прогестероном может способствовать развитию фиброзно-кистозной мастопатии, которая чаще возникает у женщин с ранним менархе, у тех, чей возраст на момент первых родов, составил > 30 лет и у нерожавших. Фиброзно-кистозные изменения не связаны с увеличением риска раковых заболеваний.

Фиброаденомы обычно имеют вид гладких подвижных безболезненных образований округлой формы; они могут быть ошибочно приняты за раковые опухоли. В большинстве случаев, фиброаденомы развиваются у женщин в репродуктивном возрасте и могут уменьшаться в размерах с течением времени. Простые фиброаденомы не повышают риск развития рака молочной железы. Сложные фиброаденомы связаны с несколько повышенным риском рака молочной железы (1). Вариант ювенильного типа фиброаденомы встречается у подростков; в отличие от фиброаденом у женщин старшего возраста, такие фиброаденомы с течением времени продолжают расти.

Опухоль молочной железы (фиброаденома) Изображение GIRAND/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Инфекции молочной железы (маститы) характеризуются наличием боли, эритемы и припухлости; абсцесс может быть представлен отдельным образованием. Мастит в послеродовом периоде, как правило, вызванный Staphylococcus aureus, может привести к обширному воспалению и острой боли в области молочной железы, иногда с образованием абсцесса. Инфекции молочной железы крайне редки, за исключением послеродового периода или после проникающей травмы. Также может встречаться после хирургического лечения молочных желез. Если же инфекция развивается при других обстоятельствах, следует провести немедленное обследование, чтобы исключить рак молочной железы. Типы доброкачественного нелактационного мастита включают перидуктальный мастит, идиопатический гранулематозный мастит и туберкулезный мастит (см. Внелегочный туберкулез); эти типы встречаются в основном у молодых женщин.

Объемное образование в молочной железе Изображение MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Галактоцеле – круглая, подвижная, заполненная молоком киста, которая обычно встречается через 6–10 месяцев после прекращения лактации. Такие кисты редко инфицируются.

Опухоль молочной железы (рак молочной железы) Изображение DR M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Рак различных типов может проявляться в виде объемного образования.