Судорожные расстройства при беременности

Судорожные расстройства могут нарушать репродуктивную функцию. Однако некоторые противоэпилептические препараты снижают эффективность оральных контрацептивов, что приводит к нежелательной беременности.

Во время беременности иногда требуется повысить дозу противоэпилептических препаратов, чтобы сохранить терапевтический эффект. Если у женщины полноценный сон, а доза противоэпилептических препаратов адекватна, частота судорожных припадков не повышается во время беременности, и ее исход благоприятен; однако риск нижеперечисленных последствий слегка повышен:

В целом неконтролируемые судорожные припадки более опасны во время беременности, чем использование противоэпилептических препаратов; таким образом, приоритетом лечения во время беременности является предотвращение припадков. Перед беременностью показана консультация невролога с целью стабилизировать статус пациентки. Клиницистам следует использовать наименьшую возможную дозу противоэпилептических препаратов и как можно меньший их перечень.

Врожденные пороки развития чаще наблюдаются у младенцев, рожденных от женщин с эпилепсией (от 6 до 8%), чем у рожденных от женщин общей популяции (от 2 до 3%) (1). Также может возрастать риск интеллектуальной инвалидности. Эти риски могут быть связаны с эпилепсией, а также с использованием противоэпилептических препаратов.

Риск геморрагических расстройств новорожденных (эритробластоз новорожденных) может быть повышен из-за воздействия на плод некоторых противоэпилептических препаратов (например, фенитоина, карбамазепина, фенобарбитала); однако если мать принимает витамин D, а новорожденному дают витамин K, геморрагические осложнения редки.

Прием фенобарбитала во время беременности может снизить выраженность физиологической желтухи новорожденных, возможно вследствие индукции печеночных конъюгирующих ферментов. Фенитоин более предпочтителен.

Все противоэпилептические препараты повышают потребность в фолиевой кислоте; ее назначают по 4 мг перорально в день. Оптимально начать их прием до беременности. Прием фолиевой кислоты перед и после зачатия может также снижать риск других врожденных дефектов (1).

Предпочтительно родоразрешение через естественные родовые пути, но если в родах возникают судорожные припадки, родоразрешение следует завершить путем кесарева сечения.

Уровни противоэпилептических препаратов могут резко изменяться после родов, и необходимо внимательно контролировать этот процесс.